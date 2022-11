3x3 | Panorama de la libertad de Internet en Venezuela pinta oscuro para 2023 - Runrun

“La mejor herramienta en contra de todas estas medidas es la educación, debemos aprender y entender cómo se aplican estas regulaciones que violan nuestros derechos para denunciarlas, documentarlas y combatirlas”, señaló Mariví Vásquez, directora de Probox

Para Melanio Escobar, director ejecutivo de RedesAyuda, destacó que el régimen autoritario de Venezuela “controla todos los poderes y todos los espacios y utiliza las leyes de manera discrecional para ellos, de alguna forma, satisfacer sus necesidades represoras, así de simple”

La libertad de Internet en Venezuela, que comprende el acceso a los medios de información, redes sociales, entre otros sitios en línea, se ha visto vulnerada de manera significativa. Al respecto, el último informe de la organización Freedom House ubicó a Venezuela como uno de los países que más reduce el acceso a la red, lesionando los derechos de los ciudadanos. En una escala de 1 a 100, donde 1 es menos libre y 100 es más libre, Venezuela obtuvo un puntaje de 30 en cuanto a la Libertad de Internet.

De acuerdo con el informe de la referida organización, en las redes sociales, la censura y autocensura dentro de los medios de comunicación han aumentado debido a las detenciones, así como las restricciones legales y extralegales sobre ciertas formas de expresión en línea.

En Venezuela el gobierno también encarcela por publicar mensajes en redes sociales. Recientemente, dos hombres fueron detenidos por escribir comentarios en Twitter contra Antonio “El Potro” Álvarez, presidente del Instituto Nacional de Hipódromos.

Pero ese no ha sido el único caso. En abril de este 2022, la señora Olga Mata, de 72 años, también fue víctima de una orden de detención por parte del Ministerio Público. Por un juego de palabras y la sincronización de labios con un audio, tanto la señora Olga como su hijo Florencio Gil Mat fueron detenidos por “promoción al odio”.

Después de ser detenida, la señora Olga Mata apareció en otro video ofreciendo disculpas a los funcionarios del gobierno oficialista a los que ofendió en el primer video que publicó en TikTok.

#DISCULPAS… la señora que a través de su red social llamó a matar al Presidente de la República @NicolasMaduro: pidió públicamente #disculpas por su mensaje.. A dicha mujer el @MinpublicoVEN #imputó hoy delito de #odio y el #Tribunal acordó la medida cautelar respectiva pic.twitter.com/XZ01SMi4ar — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 18, 2022

El panorama en los medios de comunicación digital y las redes sociales no es esperanzador. Ante eso, surge la pregunta de cómo se evalúa la libertad de Internet para el próximo año 2023, sobre todo al ser un año en el que se espera que se celebren elecciones primarias de la oposición, con las cuales se escogerá un candidato para los comicios presidenciales previstos para el 2024.

Para conocer cuál podría ser el escenario de la libertad de Internet en Venezuela en el año 2023, en Runrun.es consultamos a tres expertos en el área: Raisa Urribarri, investigadora asociada del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps) de Panamá y consultora independiente para organizaciones internacionales; Mariví Vásquez, politóloga y directora ejecutiva del Observatorio Digital Probox; y Melanio Escobar, comunicador social y director ejecutivo de la organización no gubernamental RedesAyuda.

¿Se espera que para el próximo año 2023 disminuyan aún más las libertades de Internet en Venezuela? ¿Cuáles serían las consecuencias de esto y cómo se puede enfrentar con recursos limitados frente a la censura? Esto tomando en cuenta que será un año donde se espera la realización de primarias opositoras.

Raisa Urribarri

En efecto, es una tendencia fácilmente verificable con la lectura de los informes anteriores de que en los períodos políticamente sensibles, tienden a aumentar las restricciones a los medios que operan sobre Internet y también a las plataformas de comunicación y redes sociales.

Uno no tiene una bolita de cristal como para poder prever cuál es en específico serían las situaciones, pero ya vimos en este informe como los medios digitales están siendo cada vez más bloqueados, ya no es solamente el ISP estatal, sino que los ISP privados también se sumaron a las restricciones.

¿Cómo sortear esas restricciones? Bueno, estamos viviendo en Venezuela, en un contexto de altísima desigualdad. Hay sectores sociales que carecen de conectividad, que son los sectores básicamente más vulnerables, y las personas que viven en zonas rurales en provincias castigadas también por los temas de electricidad, pero también tenemos sectores muy activos y también un poco más favorecidos socioeconómicamente que sí tienen mejor acceso.

Una de las estrategias que se me ocurren a partir de esta realidad y de este contexto es que las personas que tengan ese acceso un poco menos limitado puedan servir de puente para informar a las personas que tienen menos acceso, para poder así hacer circular la información con mayor propiedad.

La vía para hacerlo no es una vía digital, porque son personas que carecen de justamente de acceso a Internet. La estrategia sería extender puentes extender puentes, como por ejemplo, lo hacen muy bien en Venezuela iniciativas como el BusTV, que toma la información que circula en los medios digitales que hacen periodismo y la trasvasa o la comunica a sectores populares de Caracas a través del cara a cara.

Mariví Vásquez

Es algo bastante probable que suceda, los informes de organizaciones en defensa de la libertad de expresión (nacionales e internacionales) han documentado cómo en Venezuela, se ha venido censurando cada vez más el acceso a la información en general, y esto cada vez más se hace presente en el mundo online; que, a raíz de la censura en medios tradicionales, se ha convertido en la principal fuente de información en países con regímenes autoritarios o “poco democráticos”.

En el último año reporte de Freedom House vemos cómo Venezuela se ubica dentro de los países donde el internet es calificado como ‘no libre’, este evalúa elementos como: obstáculos para acceder a la información, limitación en contenidos y violaciones a los derechos de los usuarios.

Tomando en cuenta que todas estas acciones contra la libertad de expresión, especialmente en línea, han venido agravándose; es bastante posible que para el próximo año (pre-electoral como tú mencionas) el Internet, que es un espacio fundamental la organización social, el activismo y la articulación de los ciudadanos, sufra más ataques y en consecuencia, mayores restricciones y vulneraciones contra los derechos digitales de los ciudadanos.

Además de esto, investigadores y organizaciones han evidenciado el uso de cuentas falsas o con un comportamiento inauténtico para manipular conversaciones y generar desinformación en redes sociales, esto también es una violación al acceso a la información de las personas.

La mejor herramienta en contra de todas estas medidas es la educación, debemos aprender y entender cómo se aplican estas regulaciones que violan nuestros derechos para denunciarlas, documentarlas y combatirlas. Y en esto cada grupo de la sociedad civil tiene un rol que jugar, desde los medios independientes que se las ingenian día a día para seguir informando, hasta cada persona que tiene redes sociales y puede ayudar a frenar o incluso desmentir información falsa que se hace viral.

Seguir fuentes de información verificadas e independientes, no reenviar noticias que nos generan dudas para “verificar” si es verdad o no, y no asumir que todo lo masivo en redes sociales es real son parte de nuestras principales recomendaciones.

Melanio Escobar

Las libertades actualmente en el internet de Venezuela están completamente limitadas, no existen. No podemos hablar de libertad en Internet en Venezuela. Tenemos un acceso limitado, tenemos una capacidad de distribución de información limitada y una capacidad de acceso a la información limitada en Venezuela.

No existe la libertad de expresión en línea y el Estado venezolano ha dado muchas declaraciones en medios de comunicación del país donde dan una avanzada de lo que están planeando para controlar las redes sociales, algo que vienen haciendo de una manera, vamos a decir, más empírica, en el pasado. Simplemente, y de forma arbitraria, encarcelando a las personas que utilizan las redes sociales para expresarse utilizando el contenido que se comparte en ellas a través de la creación de procesos judiciales; o también mediante la persecución a medios de comunicación y ciudadanos.

Ahora, lo que están haciendo es crearle un marco legal a ese accionar que ya vienen haciendo para justificar de alguna forma la censura, la persecución y la represión contra personas que comparten contenido en línea. Eso es lo que están haciendo, entonces yo sí creo que para el 2023 habrá muchas más restricciones en el tema del acceso a las redes sociales y a lo que se puede compartir ahí.

Recientemente, dos personas fueron detenidas por tuitear mensajes contra El Potro Álvarez y antes hubo un caso de una señora que publicó un video en TikTok que también fue detenida, ¿Está bien detener a las personas por esto o se coarta su libertad de expresión con dicho accionar?

Raisa Urribarri

Por supuesto que no está bien. Estas son detenciones que se producen en razón de la aplicación de la Ley Contra el Odio que como sabemos, se promulgó, por así decirlo, en el 2017 y lo hizo este ente denominado la Asamblea Nacional Constituyente, que como bien sabemos, fue producto de un un artilugio del poder para pasar por encima de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela elegida en 2015.

Se inventaron este poder público. No digamos que no está previsto en la Constitución Nacional hacer este tipo de leyes, que justamente a lo que están dirigidas o todo su articulado es muy vago. O sea, ¿qué es el odio? . La ley no establece claramente cuáles son los discursos de odio y además establece penas y sanciones absolutamente desmesuradas. Penas de prisión, pena además civiles pecuniarias con altos montos y bueno, seguramente seguiremos viendo ese tipo de situaciones.

Esa es una de las tendencias también que marca el informe de este año, las detenciones arbitrarias, aunque de acuerdo con los reportes de la organización Espacio Público, en uno de ellos, el que recuenta la mitad 2021 a inicio del 2022, había una disminución de casos, pero no se eliminaban. Sí, los casos se siguen produciendo y cada vez más en un espacio, por ejemplo, como las aplicaciones de mensajería privada, que la más popular que tenemos en Venezuela es WhatsApp. Hemos visto a gente detenida por mensajes en Whatsapp y por supuesto, en este otro tipo de redes sociales emergentes como el TikTok.

Mariví Vásquez

Al régimen de Maduro, sin duda, le importa mucho la conversación en redes sociales, no tanto para su “público interno”, sino particularmente para vender una realidad distinta a la denunciada por los ciudadanos ante la comunidad internacional a través de estos espacios. Así que, lamentablemente, no tengo duda que esto no solo se seguirá repitiendo, sino que probablemente durante el próximo año el número de personas detenidas o enjuiciadas arbitrariamente por ejercer su libertad de expresión en línea en Venezuela aumente.

Aunque, de acuerdo con el contexto en nuestro país, temas como el acceso a Internet de manera libre y la protección de la privacidad de los usuarios son entendidos casi como “un privilegio”, los derechos digitales son una extensión de los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), basándose en que este es un recurso fundamental para el desarrollo humano y por lo tanto, cualquier acción en contra de estos representa una violación a los derechos fundamentales de las personas.

En casos de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, no solo se violan abiertamente estos derechos, sino que se crean marcos “legales” para censurarlos, restringiendo un espacio indispensable para la denuncia ciudadana. Al mismo tiempo, la sociedad civil en estos tres países, especialmente en Venezuela, es quien se encarga de promover narrativas y etiquetas que contrarrestan la realidad manipulada promovida por el oficialismo en redes sociales; por ejemplo en la conversación de Twitter del 2021 la tendencia más repetida del año fue #SinLuz (28 veces), demostrando que los ciudadanos se las ingenian para denunciar e informarse sobre las fallas de los servicios básicos.

O la lucha de los docentes, que han demostrado ser de los gremios más organizados actualmente en el país en su lucha por el cumplimiento de sus reivindicaciones laborales, en las calles y en las redes sociales. Según nuestro registro, estos han representado el 41,54% de los tweets (1.081.414 tweets aproximadamente) de la protesta social digital en Twitterzuela entre enero 2021 hasta julio 2022.

Lo que quiero decir es que sí, el escenario para la libertad de expresión en línea en Venezuela no es alentador; pero los ciudadanos y activistas han demostrado que saben organizarse, y van a seguir haciéndolo, para visibilizar sus exigencias, documentar la realidad que viven y denunciar las violaciones a los DDHH que desde el régimen pretenden esconder o minimizar.

Melanio Escobar

Yo creo que no es que va a seguir pasando, es que es una política de Estado, que cuando algo les incomoda que sea compartido en redes sociales, se le aplique el mismo Código Penal como si eso estuviera sucediendo en la calle y en teoría, aplicar el Código Penal a las acciones delictivas criminales realizadas en el Internet no es algo loco, ni es algo poco ortodoxo.

El asunto es que tenemos un régimen autoritario que controla todos los poderes y todos los espacios y utiliza las leyes de manera discrecional para ellos, de alguna forma, satisfacer sus necesidades represoras, así de simple. Eso es lo que sucede cuando encarcelan a alguien que habla del Potro Álvarez o que alguien que hace un vídeo burlándose de Maduro. Básicamente, utilizan todo el artefacto del régimen que controla al país para callar a las voces disidentes y sí, evidentemente meter preso a alguien por lo que dice o no dice en Internet siempre y cuando no cometa ningún tipo de delito, está mal.

Meter a alguien preso por decir que Maduro es un burro, está mal, o por decir que el Potro Álvarez es un enchufado o lo que sea que hayan dicho, está mal. Ahora, en Internet tú no puedes amenazar de muerte a alguien.

En cuanto a la reciente compra de Twitter por parte de Elon Musk, ¿se espera que alguna medida afecte el funcionamiento de esa red social en Venezuela? A propósito de eso, Twitter es uno de los principales canales de información y ya incluso Jorge Rodríguez atacó a Musk y a la propia red social (recordemos que desde el gobierno se ha planteado la posibilidad en varias ocasiones de censurar las redes sociales).

Raisa Urribarri

Sí, sin duda que el descalabro que está sufriendo Twitter y la posibilidad de que se restrinja aún más el acceso a esta red, o de que eventualmente, se colapse al punto de que pierda sentido participar en ella, afecta el ecosistema informativo venezolano, porque sabemos que en el país los medios tradicionales están censurados y los emergentes digitales, estos se bloquean de forma prácticamente sistemática.

Entonces, las redes sociales son como el respiradero que tienen los ciudadanos para acceder a la información, para compartirla y para también para emitir opiniones. También, te diría que significaría un reto y sería interesante que los líderes políticos asumieran el hecho de que ya no tienen una forma fácil para hacer circular la información, sino que pudieran aterrizarla más territorialmente de “cara a cara”.

Por otro lado, estamos viendo también los últimos informes de Probox de la organización que hace un chequeo de tendencias, y revelan que el oficialismo tiende a fabricar tendencias, posicionarlas y a diseminarlas con muchísima facilidad. El hecho de que también al gobierno se le restrinja hasta ese canal también resulta perjudicial para ellos.

Mariví Vásquez

En este momento, la propia empresa está en muchos cambios y procesos internos que podrían llegar a tener consecuencias respecto a lo que significa la plataforma a nivel global, como ya sucedió con toda la polémica alrededor de poder acceder a la verificación (check azul) de Twitter pagando $8 “por suscripción” mensual; pero por ahora, es difícil predecir cómo puede afectar en Venezuela directamente.

Como dije antes, por ahora, ninguno de los cambios que han ocurrido con la empresa afectan la dinámica en Venezuela. De hecho, anteriormente, la plataforma ha eliminado redes de cuentas vinculadas al Estado venezolano por violar sus políticas al financiar operaciones de propaganda (pagar a personas para que Twitteen a su favor) con el fin de “amplificar o suprimir información de forma artificial”, demostrando lo relevante que es para estos manipular y contaminar la conversación que no pueden controlar, política relativa al spam y la manipulación de Twitter

Lo que sí queda bastante claro es que, al ser una fuente plataforma privada pero de alcance mundial y de gran relevancia en el contexto nacional e internacional, el régimen de Maduro utiliza todas las herramientas a su disposición para, censurar y/o manipular la conversación en este espacio que, como bien hablábamos antes y tú haces referencia, se ha convertido en una de las principales fuentes de información para los venezolanos, países en contextos similares y la comunidad internacional.

Twitter sigue siendo, y ojalá continúe siendo, un espacio para la denuncia, el activismo digital y la lucha por la defensa de los derechos humanos en todo el mundo.

Melanio Escobar

Con el tema de la compra de Musk a Twitter uno de los problemas más graves que estoy percibiendo es la visión con la cual Musk está dirigiendo la empresa. En estos momentos, él quiere de alguna forma monetizarla y está teniendo una visión muy primermundista, muy centralizada en el capitalismo americano y no está tomando en consideración a las comunidades y países en condiciones vulnerables que no podrían pertenecer a la plataforma dentro del esquema de negocio que él está planteando.

Se obvia la realidad de que en países como Nicaragua, Cuba o Venezuela, por simplemente nombrar algunos países de la región, no hay acceso a las tarjetas de crédito ni a las cuentas americanas que permita hacer una suscripción a una página y poder pertenecer a ella. Eso es lo que no se está conversando mucho y eso es una de las cosas que más me preocupa, de seguir adelante el plan de monetización que tiene Elon Musk en este momento.

Ahora, son todas especulaciones. Mientras va viniendo, vamos viendo. Hasta ahora, cualquier persona puede seguir utilizando Twitter como una plataforma para informarse y poder informar. Esa es la realidad ahorita, el resto son simples especulaciones que van mutando y transformándose de acuerdo con los acontecimientos diarios y los anuncios que se hacen dentro de la plataforma.

Una de las cosas que pudiera de alguna manera afectar actualmente directamente a Venezuela con respecto a Twitter es el tema de la Ley de Redes Sociales. En teoría, en la propuesta, ellos incluirían un artículo que indica que si la compañía de red social, como Twitter o Meta, no tienen una oficina en el país, no puede haber acceso a esa red social dentro del país, porque nadie tiene dónde ir a quejarse. Eso es una premisa completamente descabellada, completamente autoritaria y una excusa para sacar a las redes sociales del país, básicamente.