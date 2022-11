Cierre masivo de radios antecede a elecciones en Venezuela - Runrun

Un estudio demuestra que antes de procesos comiciales en el país, regularmente medios de comunicación y especialmente emisoras son clausuradas por Conatel

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, 95 estaciones de radio han sido cerradas entre enero y octubre de 2022 y alrededor de 1.000 personas han sido afectadas

ONG Espacio Público reveló que 233 radios han salido del aire en 19 años de chavismo

70% de los medios de comunicación en Venezuela son estaciones de radio a juicio del Sntp

Cámara Venezolana de la Radiodifusión advirtió que casi la totalidad de las emisoras cerradas son clandestinas

Las ondas hertzianas en Venezuela han sido bloqueadas por el Gobierno en lo que va de 2022. De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), 95 radios han sido cerradas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en los primeros diez meses del año, un promedio de 9 estaciones por mes.

La entidad más perjudicada es el estado Zulia con 23, seguida de Falcón (15), Sucre (11), Tachira (10), Cojedes (6), Yaracuy (4), Carabobo (3), Monagas (3), Anzoátegui (2), Barinas (2), Guárico (2), Nueva Esparta (2), Portuguesa (2), Bolívar (1), Lara (1) y Miranda (1).

Según una investigación independiente, en años previos a elecciones en Venezuela se producen cierres masivos de estaciones radiales, así que un termómetro que podría indicar elecciones inminentes es esta nueva arremetida contra el espectro radial.

En 2009, con el ahora primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, al frente de Conatel, el Estado cerró 55 emisoras, al año siguiente se produjeron los comicios para seleccionar diputados a la Asamblea Nacional donde el chavismo obtuvo 98 de los 165 escaños.

En 2011, 23 estaciones salieron del aire y un año después el fallecido Hugo Chávez se impuso al opositor Henrique Capriles Radonski en unas elecciones presidenciales que fueron adelantadas para octubre en vista de la enfermedad de este primero.

30 estaciones fueron clausuradas en 2017, previo a la reelección de Nicolás Maduro como mandatario en mayo de 2018, comicios que fueron calificados como fraudulentos por la oposición y organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea debido a la falta de transparencia y garantías.

Dos años después, en 2019 siguió la razzia radial con 27 cierres previo a las elecciones parlamentarias de 2020 donde no concurrieron 27 partidos de la oposición por denuncias de fraude y el chavismo se adueñó de 253 de los 277 escaños en la Asamblea Nacional.

Ahora en 2022 con unas hipotéticas elecciones presidenciales en 2024 y la amenaza de un eventual adelanto de estas por parte de líderes del oficialismo, el pico de cierre de radios vuelve a subir.

“Creo que estamos en presencia de una estrategia preelectoral, las radios han sido siempre espacios de opinión crítica para que líderes locales puedan expresar sus distintas tonalidades, creo que lo que está adelantando el Gobierno es tener una situación de mayor silencio y control en el espacio radioeléctrico”, dijo Andrés Cañizalez, director Medianálisis.

Dos décadas de una política sistemática

De acuerdo con la ONG Espacio Público, al menos 233 emisoras de radio han sido cerradas entre 2003 y 2022, cifra que representa el 64% del total de los medios de comunicación apagados en Venezuela en 19 años de chavismo en el poder.

Según Marco Ruiz, secretario general del Sntp, el 70% de los medios de comunicación en Venezuela son estaciones de radio.

“El cierre de radios se ha convertido en una política sistemática y reiterada que genera un daño tanto en los trabajadores de esta industria como en las comunidades”, sostuvo Ruiz.

Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), señaló que los venezolanos están presenciando una inquisición radial.

“Conatel se ha convertido en el inquisidor de la opinión, se ha transformado en un gran censor y verdugo de la libertad de expresión”.

Ruiz expresó que estudios de ONG y el SNTP evidencian que la radio sigue siendo el medio con mayor penetración y la opción número uno de los ciudadanos para obtener información.

“La dinámica de la radio es distinta, tiene un sentido y una orientación comunitaria, es el canal por el cual incluso los ciudadanos expresan sus necesidades y reclamos”, manifestó Ruiz.

Cañizalez de Medianálisis coincide y agrega que la radio es uno de los medios más poderosos y efectivos a la hora de llegar a la población.

“La gente que busca información sobre política acude a la radio”.

No solo es Conatel, es una tormenta contra las radios

Según Espacio Público, no solo Conatel ha sido la responsable del cierre de radios en Venezuela en las últimas dos décadas.

17% de las clausuras tuvo que ver con hurto de equipos y cableados dentro de las emisoras. Funcionarios de inteligencia y militares estuvieron involucrados en el 9% de estos casos.

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) también es responsable en el 8% de los casos por no garantizar el flujo eléctrico y en el 4% se atribuye la culpa a gobernadores y alcaldes.

“No sabemos si Conatel obedece a las órdenes de Maduro o la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el espectro radioeléctrico no es propiedad del Gobierno ni de un partido político, el Ejecutivo debe explicar por qué esto se maneja con tanta discrecionalidad, inclusive es conocido de alcaldes que se incomodan con la críticas que se les hacen y han exigido a Conatel que cierre emisoras y sancione a periodistas”, indicó Guía.

A juicio de Diosdado Cabello, el reciente cierre de emisoras se ha producido por culpa de los propios dueños.

“Esas emisoras apagaron los transmisores, Conatel revisó cada caso y se aprovechó para actualizar documentos a mucha gente”, dijo en una rueda de prensa.

El segundo del chavismo expresó que el Estado es el único dueño del espectro radioeléctrico y quien otorga las concesiones para la operatividad de las estaciones.

“Las concesiones son personales, no se heredan, no se venden sin autorización del ente regulador, pertenecen al Estado y cuando Conatel investiga resulta que alguien vendió la concesión, la negoció el dueño murió y se la dejó a un hijo, la emisora se hereda pero no la frecuencia, pero aquí se acostumbraron a que solo pagaban y ya”.

Por su parte, la Cámara Venezolana de la Radiodifusión sentenció a través de un comunicado firmado por su presidente, Iván Messori, que “prácticamente la totalidad de las emisoras cerradas por Conatel este año son clandestinas”.

El organismo mencionó que el funcionamiento de radios clandestinas es perjudicial para aquellas que funcionan legalmente debido a que interfieren en las señales, violan la normativa en materia de telecomunicaciones, no pagan impuestos e incurren en competencia desleal al fijar tarifas que distorsionan el mercado.

“Las emisoras clandestinas no pueden ampararse en la libertad de expresión para funcionar”, puntualizó el comunicado.

Más de 1.000 empleados de radios perjudicados

Marco Ruiz del Sntp expresó que es complicado cuantificar cuántas personas han sido afectadas por esta medida masiva de cierre de radios, pero agregó que claramente rebasan las 1.000.

“Septiembre y octubre han sido los meses más recios, periodistas, operadores, productores y locutores se han visto perjudicados”.

El periodista dijo que también hay temor a denunciar por represalias. “Muchos aún confían en que puedan recuperar sus señales”.

De acuerdo con Espacio Público hasta el año 2021, en Venezuela existían 908 medios de comunicación operativos de los cuales 699 eran emisoras de radio, es decir, el 71% de estos. Los estados Lara (82), Barinas (68), Aragua (58), Portuguesa (56) y el área metropolitana de Caracas (44), acumulan el 44% de todas las emisoras a nivel nacional.

Ruiz denunció que hay un acoso especialmente con emisoras del interior del país y una centralización de todo el proceso.

“Recientemente en el municipio Colina del estado Falcón, en La Vela de Coro, cerraron ocho emisoras”.

El secretario del Sntp exigió a Conatel que cese en su hostigamiento y promueva condiciones adecuadas para que aquellas emisoras de radio que no tienen licencia puedan hacerlo.

“Lo que plantea Conatel en algunos casos, es que representantes de radios en el interior viajen hasta Caracas, paguen una multa e introduzcan un proyecto para la renovación de la concesión. Eso puede estar costando entre 10 y 20 mil dólares, logística y económicamente es inviable”.

Por su parte, Guía indicó que Conatel debe explicar qué van a hacer con esas frecuencias que fueron suspendidas.

“¿A quién se le van a reasignar esas frecuencias? Porque allí tendríamos que pensar que se trata de una estrategia del gobierno, esos diales quedan en el aire, los ciudadanos tenemos el derecho de exigir explicaciones”.

De acuerdo a Cañizalez, el cierre masivo de radios parece ser una política sostenida del Gobierno. “El afán hegemónico del chavismo parece no tener fondo, siempre hay una nueva frontera, esta estrategia va a continuar, no veo señales para pensar que esto se va a detener”.