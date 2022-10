Claves | 5 fallas que causaron el deslave en Las Tejerías y el Gobierno pudo evitar - Runrun

La lluvia no es un fenómeno nuevo, ha existido desde siempre, pero el desastre que ha generado la tragedia en Las Tejerías, se ha podido evitar, o al menos minimizar su impacto.

La falta de estaciones hidrometeorológicas para medir la cantidad de lluvia que cae, la ausencia de datos oficiales y la nula prevención de riesgos, son factores que no se han tomado en cuenta en la prevención de este tipo de desastres.

aseveró que, si bien existe evidencia de los impactos del Cambio Climático en Venezuela, no se le puede atribuir el factor climático exclusivamente a un evento como el alud ocurrido en Las Tejerías

El lunes 10 de octubre, cuando apenas habían transcurrido 48 horas del deslave en Las Tejerías, estado Aragua, Nicolás Maduro se presentó en la zona de la tragedia, y en una alocución transmitida por el canal del Estado, Venezolana de Televisión, admitió que 10 días antes de la vaguada, tanto él como su equipo de gobierno tenían conocimiento de que los suelos estaban saturados por las lluvias de los últimos días.

«Estuve diez días en transmisión conjunta. Tenía mucha preocupación, por la forma cómo se estaban saturando los suelos de agua. Se estaban saturando las montañas, y ordenamos revisar todas las montañas cercanas a las poblaciones porque se estaban saturando. Ahora viene la experiencia que hemos tenido de 1999, del 2003, 2010… Se saturan los suelos de agua; se impregnan y luego se desprenden por pedazos gigantescos», dijo.

El pasado 27 de septiembre, producto de las fuertes lluvias en el estado Aragua, la quebrada Los Patos en Las Tejerías, capital del municipio Santos Michelena, ya había causado estragos en los sectores El Libertador y Barrio El Béisbol, zonas que hoy están prácticamente tapiadas por el gran deslave del sábado 8 de octubre.

Aún cuando Maduro confirmó que tenían conocimiento del desbordamiento de la quebrada y que los suelos estaban saturados por la cantidad de agua, no se inició el protocolo de desalojo y atención de las personas más vulnerables. 11 días después ocurrió la tragedia que hasta el momento ha dejado 45 personas muertas, 56 desaparecidos, 757 viviendas destruídas y 15 empresas afectadas.

Runrun.es entrevistó a tres expertos en materia ambiental para explicar las causas de la tragedia en Las Tejerías.

Para la directora de la Fundación ambientalista AguaClara, María Eugenia Gil, el Gobierno Nacional no ha sabido aplicar el conocimiento científico.

Gil explicó a Runrun.es que la lluvia es un fenómeno natural que ha existido desde siempre, por lo que la tragedia en Las Tejerías pudo haberse evitado o, al menos, minimizado el impacto.

La directora de la Fundación AguaClara explicó que en años anteriores en Venezuela existió un sistema de medición de estaciones hidrometeorológicas que funcionaba en todo el país, lugares donde se monitoreaba la cantidad de agua de lluvia que recibía una zona en específico en un tiempo determinado. Aclaró que, aunque no era la mejor del mundo, existía y funcionaba.

«Había una red de estaciones hidrometeorológicas que se ha venido abajo. Esa red ya no existe, obviamente, porque la tecnología ha cambiado. Cuando hubo la tragedia del Limón en el 87, el Gobierno de Japón regaló dos estaciones pluviométricas muy importantes para que esa tragedia no se repitiese, una se colocó en el Parque Henri Pitier y la otra en el pueblo de Ocumare. ¿Dónde están esas estaciones?, se le hizo mantenimiento, fueron sustituídas por unas mejores ¿Dónde están?», cuestionó la ambientalista.

María Eugenia Gil señaló que en el país se desconocen las maneras científicas que existen para conocer el comportamiento de las fluctuaciones y la variabilidad climática. Insistió en que para determinar esas situaciones es de suma importancia que exista personal capacitado, instrumentos tecnológicos y educación ambiental.

La directora de AguaClara cuestionó que en Los Corales, un poblado que fue arrasado en la vaguada de La Guaira en el año 1999, se estén realizando construcciones de la Misión Vivienda y organismos privados sin conocer ni haber estudiado el período de retorno de esas aguas.

También se refirió al caso del Lago de Valencia, donde los habitantes locales están constantemente amenazados por la crecida de las aguas. Aseguró que la situación en Carabobo es una «crónica de una tragedia anunciada», pues en el año 2005 se realizó un muro que tuvo tres años de vida útil y ya han pasado 14 años y aún no se han hecho los trabajos pertinentes.

Maria Elena Gil indicó que la falta de institucionalización en el país es un factor que juega en contra cuando ocurren tragedias naturales de este tipo.

Criticó que el conocimiento que tienen los hidrometeorologos no permea ni hacia el Gobierno ni hacia la población porque se desbarató la institucionalidad en el país.

«Antes de este gobierno había conocimiento, había una dirección de cuencas, había una dirección de hidrometeorología donde se hacían mediciones a las fluctuaciones, a la variabilidad climática, a la calidad del agua. Todo eso se perdió, eso no existe», aseguró.

«La función de un ente ambiental no solo es para que diga cuándo y dónde va a llover, es también para que se lleve un registro, estudios; pero, ¿dónde está ahora el Ministerio del Ambiente que ahora está en manos del Ministerio de Interior Justicia y Paz? Eso no tiene sentido», aseveró.

Juan Carlos Sáchez Martínes, miembro fundador de la Cátedra Libre de Cambio Climático de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y antiguo asesor de la delegación venezolana para el Panel Internacional del Cambio Climático (IPCC), aseveró que, si bien existe evidencia de los impactos del Cambio Climático en Venezuela, no se le puede atribuir el factor climático exclusivamente a un evento aislado como el alud ocurrido en Las Tejerías.

«Hay que comprender que el Cambio Climático es un concepto estadístico, un promedio del contexto o la situación meteorológica en un intervalo de tiempo bastante grande. Digamos, como 30 años. Entonces es imposible establecer con un solo evento si está ocasionado por el cambio climático o no. Lo que sí se está viendo es que en Venezuela cada vez es más frecuente estos fenómenos, esa frecuencia e intensidad sí es atribuible al Cambio Climático», explicó.

Sánchez estableció que los desastres ligados a eventos climatológicos extremos están más relacionados con los patrones de poblamiento de las zonas cercanas a las desembocaduras de ríos y quebradas, así como la erosión de los suelos en el lugar.

Sánchez denunció que en Venezuela no existe un registro constante de los eventos climatológicos extremos por parte de las instituciones públicas para sistematizar el impacto del aumento de la temperatura en el país.

«Lamentablemente no se llevan unas estadísticas. Tenemos que recoger los datos de la prensa», afirmó. «Yo he reunido una línea de tiempo con esos recursos y, efectivamente, cada vez son más frecuentes e intensos los eventos climatológicos extremos en Venezuela y las pérdidas humanas y estructurales relacionadas a ello. Entonces, sí se está viendo que hay una incidencia del cambio climático, en términos de que está aumentando la frecuencia y la intensidad de estos eventos en el país. El Panel Internacional del Cambio Climático previó desde el 2005 que la frecuencia de estos eventos iba a ser mayor por incidencia del Cambio Climático y la vulnerabilidad del país frente a esto es grande, pero el Estado venezolano tiene una desconexión con la comunidad científica nacional e internacional».

El experto sobre el Cambio Climático aseveró que la vulnerabilidad venezolana a fenómenos climatológicos extremos obedece a dos razones: primero al fenómeno climático per sé, es decir, a las lluvias intensas; el segundo factor es la pobreza de la población.

José Pereira, presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), aseguró el lunes 10 de octubre que el agua que cayó en las seis horas de lluvia en Las Tejerías, Aragua, corresponden a un mes de precipitaciones.

En una entrevista a Unión Radio, Pereira especificó que hubo una recolección de agua de 108 litros por metro cuadrado y estimó que la cantidad podría ascender a 150 o 200 litros por metro cuadrado en los sectores montañosos.

Para el momento de publicación de este texto, el Inameh no respondió a nuestras solicitudes para evaluar el historial de lluvias en la zona.

Sánchez también advirtió que la falta de datos demográficos son una traba para la prevención, análisis y solución de estos fenómenos. La última actualización de los patrones de población en Venezuela por las instituciones públicas fue el Censo Nacional del 2011.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, el ente encargado de publicar los censos nacionales, la frecuencia de estos documentos debería ser cada 10 años como máximo.

«Existen esquemas de solución inmediata, como los sistemas de alerta temprana para informar a la gente, avisarle de los riesgos para que evacúen antes. Pero esa no es la solución de raíz. La solución de raíz es mejorar la economía de esa persona, y eso se evalúa con datos demográficos y socioeconómicos constantes» explicó el profesor de la UCV.

«Lo ideal es llevar este conocimiento a la gente para crear cooperativas, ser emprendedores y que realmente tengan los recursos para valerse por sí mismo y no depender enteramente del Estado en temas económicos. Al reducir la fragilidad socioeconómica de una población, menos necesidad tendrá de crear asentamientos improvisados para buscar sustento y ser vulnerables a eventos climatológicos extremos. Eso solo se puede articular con datos constantes y actualizados para crear estrategias».

«Todo desastre es prevenible, en cualquier parte y en cualquier lugar. Es por eso que existe una campaña mundial que establece que ningún desastre es ocasionado solo por efectos de la naturaleza ni por fallas tecnológicas, sino por efectos socioambientales. Un desastre ocurre cuando hay una población humana afectada por un evento. Entonces, si los efectos son socioambientales, el componente social vuelve al desastre algo prevenible», explicó Obiel Xiraú Nuñez, ingeniero venezolano especializado en administración de desastres y coordinador del programa de Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales de la presidencia Argentina.

Nuñez recalcó que las declaraciones de Maduro sobre las inundaciones 10 días antes del deslave en Las Tejerías es un indicativo de que las instituciones tienen información de los patrones de riesgos para prevenir, pero que no comunican sus hallazgos a la población.

«La situación en Las Tejerías, así como cualquier otra, siempre pudo haberse previsto. De hecho, puedo decir que hasta cierto punto se previó por el levantamiento de información que he visto en la prensa venezolana y estatal. Los expertos sabían que se podía ver», aseveró. «Ahora, la cuestión está en evaluar hasta qué punto se pueden atender estos eventos. Las Tejerías es el ejemplo de la falta de información oportuna a la gente afectada, porque en efecto el alud ocurrió, fue —y es— catastrófico y ya se está atendiendo, lamentablemente, desde un punto de vista de la recuperación».

Obiel opinó que el esquema de atención a desastres normalmente se enfoca en fases: antes de un evento riesgoso (prevención y notificaciones de alertas), durante (disminución de afectaciones) y después (recuperación y reparación). En el caso Venezolano, se enfoca de sobre manera en el después, sobre todo en la búsqueda de supuestas causas y responsables.

«Normalmente tenemos una cultura de reacción, como lo vemos con los sistemas de rescate de las víctimas. Un caso inusual con este alud en Las Tejerías es que, por primera vez, el Ministerio Público investigará el caso. Tocará esperar a ver si será un análisis forense de las causas del deslave o buscarán responsabilizar a algún ente. De ser el primer caso que menciono, sería una estrategia interesante para la evaluación y prevención de eventos similares», agregó.

El ingeniero especializado en desastres recalcó que, si bien las instituciones públicas manejan la información preventiva, existe un problema para transmitir o comunicar dicha información a la población venezolana.

«Lo que se debe reflexionar es cómo las instituciones públicas y las Organizaciones No Gubernamentales afrontan el momento preventivo de las situaciones», expresó Nuñez. «Las instituciones públicas pueden manejar la información de manera oportuna, pero si no la publican en sus plataformas no pueden ser aprovechados por la sociedad».