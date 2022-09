10 cosas que pueden dañar su corazón y quizás desconocía - Runrun

El 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón con el objetivo de crear concienciar sobre este importante órgano vital.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año, alrededor de 17,9 millones de personas mueren por enfermedad cardiovascular en todo el mundo.

En Venezuela, la principal causa de muerte son los infartos, y se estima que contribuyan con 20% de los decesos que anualmente se registran en el país, a lo que se suma el 5% de muertes que causan los accidentes cerebrovasculares, hemorragias y trombosis.

El tema del año 2022 es «Usa el corazón para cada corazón». La Federación Mundial del Corazón lo escogió para invitar a las personas a «pensar diferente, tomar las decisiones correctas, ayudar a otros y comprometerse con esta importante causa».

Durante años, se ha insistido en la necesidad de adoptar hábitos saludables para cuidar el corazón, como una dieta balanceada (con bajo consumo de sal y grasas saturadas), evitar fumar y limitar el consumo de alcohol, realizar actividad física (al menos, 5 veces a la semana durante media hora) y mantener un peso óptimo (índice de masa corporal menor de 25).

Además, se recalca que las personas con hipertensión deben chequear sus valores y mantener sus tratamientos, así como también se recomienda chequear en cuánto tenemos la glicemia, colesterol y triglicéridos.

