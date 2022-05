Bono anunciado por Maduro discrimina a la mayoría de los jubilados y pensionados - Runrun

El coordinador del Frente en Defensa de los Pensionados y Jubilados, Luis Cano, rechazó la improvisación del gobierno al anunciar la medida

La situación de los jubilados y pensionados es todavía más delicada si se toma en cuenta las necesidades en cuanto a la salud, alimentación, y cuidados que debe tener una persona que por lo general pertenece a la tercera edad

Olga González* trabajó 32 años y siete meses en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces). Durante su trayectoria por la empresa se desempeñó como recepcionista, asistente contable y finalmente formó parte de la administración.

Al Inces tiene mucho que agradecerle: gracias a su trabajo pudo tener apartamento y carro. Sin embargo, cuando le llegó el momento de su jubilación, el 31 de enero de 2018, sintió una gran decepción porque el monto que recibió por toda una vida de trabajo no le alcanzaba ni para comprarse dos kilos de carne.

El pasado 1 de mayo, el Gobierno Nacional con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador, anunció el pago para los jubilados de un bono único de 10 mil bolívares (unos 2.227 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela). Pero el beneficio no toma en cuenta a todos los pensionados; ni siquiera a todos los jubilados de la administración pública; solo incluye a 120 mil personas que se jubilaron entre enero de 2018 y mayo de 2022.

Un día después del anuncio de Maduro, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, explicó que el pago se hará de manera fraccionada (en tres partes) desde este 1 de mayo hasta la misma fecha del año 2023.

Y hay otras complicaciones. Rodríguez detalló que el mecanismo para cobrar la bonificación será a través del Carnet de la Patria. Indicó que los trabajadores que se jubilaron durante ese período deben dirigirse a la oficina de recursos humanos de la institución donde se jubilaron para solicitar el bono.

La funcionaria informó la creación del Banco Digital de los Trabajadores para bancarizar digitalmente a los obreros y depositarles los beneficios en petros; también la construcción de un fondo especial de financiamiento de trabajadores para los que quieran comenzar proyectos o financiar cooperativas o planes laborales por un monto inicial de 100 millones.

Olga González comentó que se sintió muy feliz cuando se enteró del anuncio del pago del bono porque “le entregué a la institución muchos años de mi vida”. Detalló que una amiga se dirigió a la institución en busca de información y le dijeron que ambas aparecían en la lista, pero que no tenían más información, salvo la que había dado el gobernante, por lo que deben esperar a conocer más detalles sobre la fecha del primer pago.

Luego de la reconversión monetaria ocurrida en 2018, las prestaciones sociales de los trabajadores de la administración pública prácticamente desaparecieron, así como los montos de las jubilaciones . “Cuando a mí me pagaron los 17 bolívares de mi jubilación, eso no era nada, capaz en 2014, 2015 sí hubiese podido hacer algo, pero ya para 2018 la inflación era muy alta, por eso este bono me parece justo”, afirmó la entrevistada.

Raúl Martínez* fue empleado de Corpoelec durante 32 años. Comentó que su jubilación fue en el año 2019 y que el dinero que le dieron por todos los años de trabajo solo le alcanzó para comprar un bulto de azúcar que necesitaba para su emprendimiento, una pequeña empresa de helados artesanales.

Martinez afirmó tener muchas dudas con respecto al bono “Maduro dice una cosa y la vicepresidenta dice otra”. También, aseguró que, hasta el día de hoy, no hay ninguna noticia sobre el pago del bono. “ Nosotros tenemos un grupo en WhatsApp de jubilados y nadie ha comentado sobre el pago del bono”.

El jubilado de Corpoelec afirmó que irá a la institución a buscar información sobre el pago del bono cuando se hayan establecido claramente los lineamientos, antes, no. Martínez se mostró incrédulo con el pago del beneficio y resaltó que es posible que cuando el gobierno finalmente pague, la inflación ya habrá devorado el dinero.

Un bono discriminatorio

Sobre la entrega del bono anunciado por Nicolás Maduro, el coordinador del Frente en Defensa de los Pensionados y los Jubilados, Luis Cano, dejó claro que no hubo un bono para los pensionados y jubilados “lo que hubo fue una indemnización para un grupo de jubilados de la administración pública”.

Cano explicó que el bono es “discriminatorio y una burla”, porque el beneficio solo va a ser recibido por 120 mil jubilados de cinco millones que hay en el país.

“Nos parece que la bendita indemnización que el gobierno le está dando a un grupito muy minúsculo de los jubilados es una burla y una falta de respeto para con nosotros que somos personas ya mayores y no merecemos que el gobierno nos esté vejando de esta manera”, argumentó.

El coordinador del Frente en Defensa de los Pensionados y Jubilados rechazó la improvisación del gobierno al anunciar la medida.

“El gobierno ni siquiera se pone de acuerdo en el discurso, porque cuando Maduro dice que el bono de 10 mil bolívares lo va a pagar en tres partes, resulta que al día siguiente sale la vicepresidenta diciendo que será en el plazo de un año y a través del Carnet de la Patria y que puede ser en petros”, dijo.

Cano recordó que hace cuatro años el gobierno dio el “Petroaguinaldo” -un beneficio para todos los pensionados y jubilados de medio Petro en el mes de diciembre- que hasta ahora muchas personas no han podido hacer la conversión del petro a bolívares.

Exigencias ya establecidas en la Constitución

Luis Cano expresó que tanto él, como el frente que representa y demás jubilados y pensionados de otros sindicatos, no exigen nada que no esté contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

“Nosotros no le estamos exigiendo que nos regale nada, ni que no esté dando bonos ni cajitas del Clap simplemente que nos cumpla con el artículo 80 de la Constitución que establece el derecho a tener una vejez digna y a comer tres veces al día. No nos pueden seguir condenando a que nos muramos de hambre o desnutrición”, rechazó.

Otra exigencia que hace el Frente es que cumpla con lo establecido en el artículo 83, en donde se debe garantizar el derecho a la salud pública.

“En estos momentos, el servicio de salud pública en Venezuela está en el suelo. Los hospitales no funcionan y el seguro social que fue creado para brindarle seguridad social a los trabajadores y jubilados está prácticamente cerrado”, denunció Cano.

El Coordinador del Ufajup considera que el monto de las pensiones debe estar referenciado por el costo de la canasta básica.

“Nosotros nos queremos morir de viejos como manda Dios, no de hambre ni por falta de medicinas, como nos está condenando en este momento el gobierno”, indicó Cano.

No solo de pan se vive

Luis Cano hizo mención al aumento de salario que anunció en el mes de marzo Nicolás Maduro. Afirmó que los 28 dólares que ahora reciben se están esfumando porque los precios de los alimentos, principalmente las proteínas, son muy elevados.

“Nosotros no solo tenemos carencias de comida, de medicinas, nosotros tenemos carencias emocionales porque nuestros hijos y nietos se fueron del país, por eso, muchos hermanos están condenados a la depresión y no cuentan con la ayuda del gobierno para comprar un antidepresivo”, afirmó el coordinador del Frente por los pensionados y jubilados.

El Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical en Venezuela registró para marzo de 2022 147 conflictos laborales, de los cuales, 89% fueron realizados por trabajadores del sector público.

Los principales reclamos de los trabajadores estuvieron relacionados con problemas salariales (63%), malas condiciones de trabajo (8%), incumplimiento de convenciones colectivas (5%), y por violaciones a la libertad personal de los trabajadores (4%).

La situación de los jubilados y pensionados, que por lo general son adultos mayores, es bastante comprometida, si se toma en cuenta las necesidades en cuanto a la salud, alimentación, cuidados y recreación que debe tener una persona de la tercera edad.

El director de la Asociación Civil Convite, Luis Francisco Cabezas, explicó que si bien es cierto que a los pensionados y jubilados se les hizo un aumento de 2.50$ a 28$ mensuales, eso no significa que económicamente estén en mejor situación.

“El tema es que estaban prácticamente recibiendo nada y pasaron a recibir poco menos de $1 diario. Eso se traduce en que siguen viviendo por debajo de la línea de pobreza, porque según el Banco Mundial, una persona debería recibir para no estar por debajo de la línea de pobreza 1.90$ diario, algo así como $50 mensuales y los pensionados solo reciben $28”, dijo.

Cabezas sostiene que si a ese monto se le suman los bonos que el gobierno transfiere por la Plataforma Patria -bonos que no le llegan a toda la población de los adultos mayores- el total no llega ni a 32 dólares.

El director de Convite coincide con el coordinador del Ufajup en que los adultos mayores no solo necesitan llevar una buena alimentación, por lo general, la adultez mayor viene acompañada de enfermedades crónicas que necesitan tratamiento farmacológico de por vida.

El boletín 54 de la Asociación Civil Convite registró un incremento en los precios de los medicamentos más comunes para tratar la hipertensión arterial con relación a diciembre de 2021.

Convite también registró 40,7% de escasez general de los principios activos que componen la canasta básica de medicamentos esenciales para las seis morbilidades que forman parte del proyecto de Índice de Escasez de Medicamentos.

Según las mediciones de la ONG, las medicinas para convulsiones (52,4%), infecciones respiratorias agudas (47,1%) y depresión (46,1%) son las que se han mantenido con los más elevados índices de escasez de medicamentos.

A juicio del director de Convite, el anuncio del pago del bono para los jubilados a partir del año 2018 deja abierta la especulación por la poca información que existe y también a que después se reduzca el universo de beneficiarios, argumentando la falta de cualquier requisito que limite de manera importante ese beneficio.

“Es discriminatorio, sin duda, porque no hay claridad en los criterios y no establece un beneficio que sea para quienes más afectados están. ¿Por qué 2018 cuando tenemos más de cuatro años en hiperinflación, por qué no antes que son los más afectados y son los más longevos?, cuestionó Luis Francisco Cabezas.

Olvidados en el extranjero

La situación de los jubilados y pensionados venezolanos que se encuentran en el extranjero es aún más complicada. Luis Cano señaló que hay aproximadamente 16 mil compañeros a los que, desde el año 2016, el gobierno no les paga su pensión.

El coordinador del Ufajup reiteró que no van a dejar la calle hasta que sean escuchados y se les garanticen sus derechos.

“Quiero dejar un mensaje de esperanza a esos 5 millones de venezolanos que nos quedamos aquí. Nosotros vamos a seguir en la calle porque pensamos y tenemos la firme convicción de que los mejores años de Venezuela están por venir, y si se nos va la vida en esta lucha, vamos a morir felices para que los que vienen atrás no pasen por lo que nosotros estamos pasando”, finalizó Cano.

*Los nombres reales de los entrevistados fueron cambiados para proteger la identidad