EnchufadIN 2021: Los que no se despegaron de la regleta - Runrun

El reciclaje de nombres y la acumulación de cargos por las mismas figuras del oficialismo fue la constante de los nombramietnos en altos cargos y la fuente de inspiración del #EnchufadÍN

En 2020 Runrunes lanzó la sección #EnchufadIN para recoger los nombramientos más sonoros de la administración pública. Una y otra vez los mismos nombres rotan y ocupan cargos para el que no están claras sus credenciales. A veces son premios por lealtad y a veces parecen castigos.

Pero siguen allí, donde hay, o esperando su momento para regresar al roster principal. Jorge Rodríguez comenzó 2021 como presidente de la Asamblea Nacional. Era el séptimo cargo que ocupaba desde que irrumpió en la opinión pública como rector del Consejo Nacional Electoral.

En la regleta no hay para todos, porque siempre se enchufan los mismos. Pero ser #EnchufadIN no es cuestión de género. Delcy Rodríguez, Carmen Meléndez, Jacqueline Farías son algunas que no han quedado desconectadas. Entre las tres suman al menos 25 cargos en la administración pública. Como para que no se diga que las mujeres no tienen oportunidad.

Más recientemente otra mujer reapareció estrenando cargo. Tibisay Lucena es desde octubre ministra del poder popular para la educación universitaria, luego de hacer carrera en el Consejo Nacional Electoral y tras una breve pasantía como rectora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, Unearte.

Del mundo militar destacó el almirante Remigio Ceballos Ichaso, quien es ahora el nuevo ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Desde que fuera edecán del fallecido presidente Hugo Chávez, es el octavo cargo que se le conoce.

El resto del catálogo #ENchufadín está disponible aquí.