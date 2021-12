¿Qué pasó con los implicados en el caso de la maleta de Antonini Wilson? - Runrun

En el año 2007 el caso ‘Antonini Wilson’ causó repercusión mediática cuando el empresario Guido Antonini Wilson llegó al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, Argentina, el 4 de agosto de ese año, con una maleta que contenía 790.550 dólares que no había declarado a su llegada y que fueron decomisados

El nombre de Guido Antonini Wilson volvió a la palestra pública cuando, en octubre de 2021, el exjefe de inteligencia venezolano, Hugo Carvajal, aseguró que el gobierno de Venezuela envió “dinero sucio” a la Argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Las declaraciones de “El Pollo” Carvajal hablan sobre dinero financiado por el petróleo venezolano. Se trataría de 21 millones de dólares que se llevaron en maletas a Argentina, con la finalidad de financiar la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007.

De acuerdo con una publicación de TN, todos los recuerdos de Carvajal sobre el tema apuntaron a las “valijas de Antonini Wilson” y reavivaron la curiosidad por saber cuál es su paradero actual y qué hace este empresario venezolano.

En su informe, citado por el medio español Ok Diario, Carvajal habría señalado: “Lo que no se sabe es que ese [el vuelo del “valijagate”] era su vuelo número 21, con 20 entregas previas de un millón de dólares cada una y entregadas sin problemas ya que pagaban a funcionarios del aeropuerto argentino que los dejaban pasar sin ningún inconveniente”.

Según un artículo publicado por La Nación de Argentina, este sería el mismo documento en el que el militar venezolano denunció una red de financiamiento ilegal del chavismo “a movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años”.

Al respecto, las declaraciones de Carvajal comprometen también al partido Podemos, aliado con el socialista español Pedro Sánchez, a Lula da Silva de Brasil; a Evo Morales de Bolivia, y a otros gobiernos de Latinoamérica.

“Mientras fui director de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela, recibí una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos, son: Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula Da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España”, suman las declaraciones de Carvajal.

Actualmente, Carvajal está en un proceso de extradición desde España hacia los Estados Unidos, tras ser detenido el 9 de septiembre del 2021 por el Cuerpo Nacional de Policía en el domicilio donde se escondía y en el cual estaba protegido por un círculo de hombres de confianza.

En el año 2007 el caso ‘Antonini Wilson’ causó repercusión mediática cuando el empresario Guido Antonini Wilson llegó al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, Argentina, el 4 de agosto de ese año, con una maleta que contenía 790.550 dólares que no había declarado a su llegada y que fueron decomisados.

Este caso coincidió con la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner y la presentación del referéndum por parte del expresidente venezolano Hugo Chávez, con el que esperaba cambiar la Constitución de Venezuela, incluyendo normas que le permitirían buscar la reelección. Fue calificado por la opinión pública como el «escándalo de la valija», el «escándalo del maletín», el «maletinazo», el «maletagate» o el «valijagate» e involucró argentinos, uruguayos y venezolanos.

Antonini Wilson llegó en un vuelo de Royal Class contratado por la empresa ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima) junto al entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales, Claudio Uberti y otros funcionarios. Entrevistado en el pro­gra­ma Le doy mi pa­la­bra, de Ca­nal 26, el empresario ra­ti­fi­có que en el vue­lo que com­par­tió, en­tre otros, con Clau­dio Uber­ti (en­ton­ces ti­tu­lar del Oc­co­vi), ha­bía otra va­li­ja con 4,2 mi­llo­nes de dó­la­res que ha­bría pa­sa­do el con­trol po­li­cial.

Ante la pregunta de si la maleta era de An­te la pre­gun­ta de si «la va­li­ja era de Uber­ti y se la qui­sie­ron car­gar a us­ted”, An­to­ni­ni res­pon­dió: «La va­li­ja era pa­ra la cam­pa­ña pre­si­den­cial”.

El kirchnerismo siempre negó cualquier relación con Antonini Wilson. “Es un mequetrefe de alquiler. Le han pagado para decir cualquier cosa y entonces se puede esperar cualquier cosa”, llegó a decir el entonces ministro de Justicia, Aníbal Fernández.

Sin embargo, Fernández quedó muy mal parado cuando se difundió un vídeo donde se veía a Antonini Wilson en la Casa Rosada dos días después de que la Aduana y la Policía de Seguridad Aeronáutica le incautara la valija el 4 de agosto del 2007.

Claves del proceso judicial

Debido al estricto control cambiario que regía en Venezuela desde el 2003, el entonces fiscal general Julián Isaías Rodríguez designó a dos fiscales, Nelson Mejías y Fernando Hércules, para iniciar una investigación, debido a que Guido Antonini Wilson habría violado los artículos 4.º y 6.º ​de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios.

El dirigente opositor Julio Montoya, del partido Un Nuevo Tiempo, denunció que existen retrasos en la investigación, responsabilizando al fiscal general.

Posterior al alejamiento de Rodríguez de la fiscalía, la Asamblea Nacional designó a la exfiscal Luisa Ortega Díaz para investigar el caso, sobre el quele solicitó a la justicia argentina las declaraciones de Antonini Wilson donde declara de manera expresa que el dinero era de su propiedad.

El 2 de agosto de 2008, la Fiscalía de Venezuela solicitó a Estados Unidos la extradición de Antonini, pero este pedido no ha sido respondido.

En octubre del 2008, cinco empresas, dos casas y varias cuentas bancarias propiedad de Kauffman y Duaran fueron puestas medida de aseguramiento de bienes e incautación: Venoco, Llano Petrol y sus 150 estaciones de servicio, Unicambio, Inversora Comercializadora 2516 y Klim Petro Inversiones (dedicada a servicios de perforación y operación de taladros para la actividad petrolera). ​Sin embargo el proceso no continuó por la ausencia de Guido Antonini Wilson

En diciembre del año 2007 los venezolanos Moisés Maionica, Franklin Durán y Carlos Kauffman, y el uruguayo Rodolfo Wanseele fueron arrestados en Estados Unidos por el FBI, y posteriormente fueron acusados por el fiscal federal estadounidense Thomas Mulvihill de ser «agentes de la República Bolivariana de Venezuela».

El FBI aseguró que Antonini entrevistó el 27 de octubre del 2007 a José Canchica, que habría llegado desde Caracas identificándose con Antonini por medio de la palabra clave Christian. Canchina, que no fue capturado, habría ofrecido los dos millones de dólares de parte del gobierno venezolano, con la condición de que Antonini no revelara que el dinero estaba destinado “a la campaña presidencial en la Argentina”.

En diciembre del 2007, el fiscal Mulvihill declaró que Franklin Durán habría declarado que el dinero estaba dirigido para la campaña de Cristina de Kirchner, y que fondos adicionales ya habían sido previstos para esta campaña.

El 13 de diciembre del 2007 Cristina Fernández de Kirchner calificó las denuncias estadounidenses como «operación basura».

Cinco días después, el 18 de diciembre, Hugo Chávez negó que los acusados fueran agentes venezolanos y calificó al proceso judicial estadounidense como un intento del «imperio» de dañar a Venezuela y Argentina.

El 20 de diciembre del 2007 Victoria Bereziuk (exsecretaria de Claudio Uberti), aseguró haber visto a Antonini Wilson en el acto en la Casa Rosada donde el presidente Hugo Chávez firmó los acuerdos petroleros con Argentina, el día 6 de agosto de 2007.

Ya en enero del 2008, Moisés Maionica, uno de los venezolanos detenidos por el FBI, se declaró culpable de ser un agente extranjero en los Estados Unidos. Maionica inicialmente se habría declarado inocente, pero eventualmente cambió su postura, enfrentando una condena de hasta 15 años de cárcel.

El Departamento de Justicia de EEUU emitió un comunicado donde se aseguraba que el maletín de los 800.000 dólares decomisado a Antonini Wilson en Argentina, no pertenecía a este, quien lo cargaba por requerimiento de otro pasajero del vuelo privado, cuyo nombre no fue especificado.​ El texto señalaba que Antonini ignoraba la naturaleza del contenido del maletín.

Los implicados: ¿qué se sabe de ellos?

El caso Antonini involucró a argentinos, uruguayos y venezolanos. Varios de se declararon culpables, otros fueron condenados y de otros se desconoce su paradero.

¿Dónde está Antonini Wilson?

Ya pasaron 14 años desde que el rostro de Antonini Wilson se hizo conocido en la Argentina. Desde entonces no se han publicado fotografías del empresario, cuya traza se perdió en el año 2013, cuando presuntamente fue liberado por EEUU tras colaborar con el FBI, aunque sobre esto no se supo nada públicamente.

El mismo medio señala que la única pista que existe sobre el paradero de Antonini Wilson es la mujer que lo puso contra la pared cuando le ordenó que abriera la famosa valija repleta de dinero: María del Luján Telpuk.

En un reportaje de La Nación publicado en octubre de 2021, la mujer contó que hace tres años recibió un mensaje del empresario. “Él estaba por sacar un libro y quería que yo viaje a Miami para tomar un café y hacer una movida de prensa. Finalmente, él entendió que yo hice mi trabajo, que no le quise cagar la vida a nadie, no sabía ni quiénes eran los que venían en el vuelo, solo sabía que venían de Venezuela, nada más”, dijo.

Asimismo, añadió: “Después de mandarme ese mensaje, me preguntó si me podía llamar y cuando escuché esa tonada venezolana me llevó de nuevo a ese momento, no sabía si reírme o llorar”.