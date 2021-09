Cronología | Urosa Savino consagró su vida a la fe y al servicio a Venezuela - Runrun

El religioso caraqueño falleció a los 79 años de edad tras una larga convalecencia por el COVID-19. Dedicó 54 años de su existencia a la vida sacerdotal y dejó un legado de fe y servicio

En horas de la tarde de este 23 de septiembre, se anunció al país la lamentable noticia del fallecimiento del cardenal Jorge Urosa Savino, tras casi un mes de lucha contra el COVID-19.

Urosa Savino contó con el afecto y respeto de los feligreses. Tuvo una impecable trayectoria en la Iglesia Católica en la que destacan 54 años de vida sacerdotal y 39 años de vida episcopal.

Doctor en Teología Dogmática, fue rector del seminario San José, presidente de la Organización de Seminarios Latinoamericanos y rector del Seminario Interdiocesano.

«Deja un extenso legado como hombre de Dios en la Tierra. Querido por el clero venezolano, y especialmente, el de Caracas. Como arzobispo, firmó el decreto para la declaración de la Virgen de Coromoto como patrona de la Arquidiócesis de Caracas», se escucha decir en el mensaje de despedida de dicha dependencia religiosa.

A continuación, resumimos los momentos más destacados de su vida y trayectoria religiosa.

28 de agosto de 1942: Nace una historia de fe

Jorge Liberato Urosa Savino nació en Caracas. Hijo de Luis Manuel Urosa Joud y Ligia Savino de Urosa. Estudió en el Colegio La Salle y fue feligrés de la Iglesia Parroquial San José de Caracas.

1942-1971: Formación y trayectoria

Estudio Filosofía en el Seminario Santa Rosa de Lima de Caracas, Teología en el Seminario San Agustín de Toronto y obtuvo su doctorado en teología dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana.

15 de agosto de 1967: Ordenación sacerdotal

El cardenal José Humberto Quintero Parra lo ordenó como sacerdote.

6 de julio de 1982-6 de marzo de 1990: Consagración episcopal y arzobispado

Urosa Savino fue designado Obispo Auxiliar de Caracas y Obispo titular de la Diócesis Vegeselitana in Byzacena por el Papa Juan Pablo II a sus 38 años.

En ese mismo año, recibió su consagración episcopal (22 de septiembre de 1982).

Ocho años después, el 6 de marzo de 1990, fue nombrado Arzobispo de Valencia.

13 de diciembre de 2004/19 septiembre 2005: El arzobispado que quiso truncar el chavismo

El Papa Juan Pablo II lo designó como el XV arzobispo de Caracas. Pero su investidura fue vetada casi un año por el fallecido Hugo Chávez.

El purpurado recordó en entrevista a un medio español (septiembre de 2020) que Chávez lo rechazaba por haber criticado su violencia verbal durante la campaña de 2018 y por oponerse a su convocatoria de Constituyente.

Además, celebró el hecho de que la posición de Chávez fue «finalmente vencida» por la Santa Sede, «sin claudicar y sin súplicas indebidas». “La Iglesia hizo valer su autoridad, independencia, libertad y atribuciones», dijo.

19 de septiembre de 2005- julio 2018: Fe consagrada a su ciudad natal

Urosa Savino fue ratificado como Arzobispo de Caracas el 19 de septiembre de 2005. El 28 de agosto de 2017, cuando cumplió 75 años de edad, presentó su renuncia, de conformidad con el canon 401.1 del Código de Derecho Canónico.

24 de marzo de 2006: Recibe su título cardenalicio

En el primer Consistorio de su papado, Benedicto XVI instituyó al monseñor Urosa en la dignidad de cardenal en una ceremonia en la Ciudad del Vaticano. El titulo que recibió fue el de cardenal presbítero de Santa María en Monti.

Urosa se convirtió así en el quinto obispo venezolano en haber sido proclamado cardenal. De esa forma, quedó facultado como elegible para participar en cualquier futuro cónclave papal hasta su cumpleaños número ochenta, el 28 de agosto de 2022.

12 de marzo de 2013-13 de marzo 2013: Sentado a la derecha del Papa Francisco

Urosa Savino formó parte del cónclave en el cual fue elegido el Papa Francisco como nuevo sumo pontífice de la Iglesia Católica.

En esa ocasión, declaró que el cónclave se desarrolló «con gran sentido espiritual».

«Comí en la misma mesa del Papa, estaba a su derecha», reseñó en conversación con Globovisión, al tiempo que expresaba su interés en que Francisco visitara a Venezuela, algo que no pudo presenciar en vida.

21 de julio de 2018: La misa de despedida

Luego de que el Papa Francisco le aceptara su jubilación por edad el 9 de julio y designara como administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas al cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo, arzobispo de Mérida, Urosa ofreció una misa de despedida, en la que prometía que seguiría orando por el destino de Venezuela.

“Me quedaré trabajando en la medida de mis fuerzas y desde mi nueva condición de jubilado al servicio de Jesuscristo, de la Iglesia y en la defensa de los derechos del pueblo venezolano», expresó el cardenal en medio de los aplausos.

27 de agosto de 2021: Hospitalización por COVID-19

Se anunció al país que el cardenal Urosa fue hospitalizado tras haber dado positivo al COVID-19.

«Oremos por su pronta y completa recuperación para que el Señor le conceda la salud por intercesión del Beato José Gregorio Hernández», decía el breve mensaje de la Conferencia Episcopal de Venezuela.

30 de agosto de 2021: Internado en UCI

El padre Carlos Márquez, vicario general de la Arquidiócesis de Caracas, reveló en entrevista radial que el cardenal se mantenía en la unidad de cuidados intensivos de una clínica caraqueña.

**12 de septiembre de 2021

La Arquidiócesis de Caracas publicó una carta que había escrito el cardenal el pasado 28 de agosto, con la instrucción de que se difundiera si su condición se agravaba.

En la misiva, hizo una declaración de amor a Dios, a la Iglesia y al pueblo de Venezuela e hizo sus votos por la superación de la crisis del país.

«Me siento inmensamente feliz de haber sido sacerdote, vivir mi vocación con gran ilusión. He tenido la fortuna y la bendición de que Dios me ha llevado por caminos insospechados de servicio y de altísimas responsabilidades en la Iglesia que agradezco en el alma. Pido perdón a Dios y a todos mis hermanos por las faltas que haya podido haber cometido».

«Nunca he querido hacerle mal a nadie, y siempre he procurado actuar buscando la gloria de Dios y el bien de la Iglesia y de las almas»

«Expreso mi gran afecto al pueblo venezolano y mi entrega absoluta a su libertad, a sus instituciones, a la defensa de los derechos del pueblo frente a los atropellos que se hayan cometido por parte de los gobiernos nacionales. Y en esa actitud he estado siempre también actuando, no por odio, ni por rencor, sino por la defensa de la libertad, de la justicia y de los derechos del pueblo venezolano», indica.

«De manera, pues, que espero que Venezuela salga de esta situación tan negativa», eran los votos finales del cardenal Urosa en la misiva.

23 de septiembre de 2021

El cardenal Baltazar Porras, Obispos Auxiliares de Caracas y el clero anuncian la sensible partida del quinto cardenal venezolano, a la edad de 79 años.