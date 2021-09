Informe de la Misión de la ONU tendrá "implicaciones prácticas" en la causa sobre Venezuela en la CPI - Runrun

El doctor en Derecho Administrativo y director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, cree que el documento tendrá consecuencias prácticas reales la situación Venezuela I ante la CPI.

Destaca que el documento amplía el marco de responsabilidades en la violación de DDHH en el país: «ya no son solo el Sebin y la Dgcim, sino también los jueces», explicó

@MrsYaky

El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, consideró que el reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Nacionales Unidas tendrá «implicaciones prácticas» en la situación Venezuela I en la Corte Penal Internacional.

En el marco de un foro chat organizado por la Red de derechos Humanos Del Estado Anzoátegui (Redhanz) y de la organización Defensa Activa, Daniels precisó que el documento publicado el pasado 16 de septiembre dejó clara la «impunidad e inacción» del sistema de justicia venezolano.

Acá puede consultar el documento completo: Informe de la Misión Internacional de la ONU_16Sep2021

Sobre la posibilidad de que el informe tenga incidencia en las decisiones que se tomen en la CPI sobre Venezuela, el abogado explicó que hay un precedente entre la Misión de Determinación de Hechos y la CPI.

«Es el caso de Myanmar. Luego de la presentación del informe de la Misión de Determinación de Hechos, la Fiscalía recibió información y abrió un examen de investigación», recordó.

Además de la exhaustividad del documento que elaboró la Misión de la ONU sobre Venezuela, el experto recalca que demostró que los casos son recientes, incluso de este mismo año, lo que evidencia «que los supuestos cambios del Poder Judicial en Venezuela no son tales, son cosméticos (…) este maquillaje institucional no tiene trascendencia a efectos de la CPI».

«El informe sirve de mucho y tiene implicaciones prácticas. Cuando el fiscal se pronuncie sobre si se cierra el examen y se pasa a la fase de investigación, permitirá que el país (Venezuela) le solicite a la sala juzgar los casos que se vayan a presentar ante la Corte. Con este informe, la Sala debe rechazar esa solicitud. Tiene consecuencias prácticas reales,

porque amplía el marco de responsabilidades: ya no son solo el Sebin y la Dgcim, sino también los jueces», explicó.

¿Acelerará la situación Venezuela I en la CPI?

Daniels cree que la Misión de Determinación de Hechos compartirá con la CPI los reveladores hallazgos de su investigación por «vías privadas».

Y si no es así, el hecho de que el documento sea público permite que la Fiscalía de la Corte tenga acceso a él, sea porque lo haga de oficio o porque se lo remitan.

«Consignarán este informe ante la CPI para que quede constancia de que no hay jueces, no hay Estado de Derecho, no hay poder judicial y, por lo tanto, no debe operar la complementariedad positiva que el fiscal Tarek William Saab tanto ha alegado», expresó.

Con relación a si esto puede acelerar o no la decisión de avanzar en el examen preliminar, dijo que es una respuesta que solo tiene el fiscal Karim Khan.

«Sería muy atrevido de mi parte decir que sí. Yo en lo personal espero que así sea, pero evidentemente, el fiscal tiene más información que yo, y él tiene que determinar si hará su pronunciamiento ahora o en diciembre, que es cuando formalmente procedería», opinó.

Adelantó que el documento de la Misión de la ONU también serviría para una etapa posterior, en el supuesto de que la situación Venezuela I avance hacia la fase de investigación.

«Va a servir para esa siguiente fase, cuando el gobierno venezolano, en virtud del artículo 18, pretenda que se le remitan los casos a los tribunales nacionales para juzgarlos acá. El fiscal podría decir que en Venezuela no hay jueces, sino funcionarios que cumplen órdenes», sentenció.

¿Diálogo en México frenará la causa?

En la dinámica de preguntas y respuestas, el experto en Derecho Administrativo fue consultado sobre si la negociación que adelantan gobierno y oposición en México podría afectar la causa sobre Venezuela en la CPI.

«En México no se están negociando los casos de crímenes de lesa humanidad. Eso no altera para nada el camino de la CPI. Incluso si hay una redistribución del equilibrio de magistrados del TSJ, eso no responde la pregunta principal de la CPI al país: cuántos de la cadena de mando de estos crímenes están siendo juzgados. Y la respuesta al día de hoy o en seis meses será igual: cero», respondió Daniels.