No sin ellas: mujeres que hicieron historia en 2020 - Runrun

@ValeriaPedicini

El 2020 fue un año clave para la humanidad, pero también el año en el que las mujeres reescribieron la historia. Política, ciencia, deportes, negocios, educación, leyes. No debería existir un lugar, una carrera u oficio que discrimine al sexo femenino. Ellas lo están haciendo saber, una mujer a la vez.

Porque algo es seguro: aunque son la mitad de la población mundial, las mujeres no tienen los mismos derechos y espacios que los hombres. Y a pesar de los cambios y avances, la desigualdad no ha terminado: afecta a millones de mujeres en todo el mundo y en muchos ámbitos. En países pobres, esta vulnerabilidad se exacerba y alcanza también a niñas y adolescentes.

Sin embargo, cargos que históricamente habían sido ocupados por figuras masculinas ahora tienen a una mujer a la cabeza. Se trata de nombres poderosos que resuenan para cambiar y eliminar las brechas de género y que buscan materializar un mundo más igualitario y justo.

Mujeres que tienen mucho para decir y se están haciendo oír.

Las mujeres siguen haciendo historia y este 2020 marcaron una serie de hitos en favor de la igualdad. Para homenajearlas, en Runrun.es hicimos un recuento de mujeres que han alcanzado cargos inéditos este año. Estas son sus historias:

El 3 de noviembre fueron las elecciones en Estados Unidos, pero los resultados de los votos no solo causaron un cambio de Gobierno tras la victoria de Joe Biden sino que hicieron historia: Kamala Harris se convirtió en la primera mujer en ser vicepresidenta en la historia del país. Su llegada a la Casa Blanca coincidió con el aniversario de los 100 años desde que las mujeres pueden votar en Estados Unidos.

La victoria es doble y hasta tres veces histórica: la candidata del partido demócrata también es la primera mujer negra y de ascendencia asiática en ocupar el segundo cargo más importante del país.

“Aunque puede que yo vaya a ser la primera mujer en este cargo, no seré la última. Porque cada niña pequeña que nos está viendo esta noche ve que este es un país de posibilidades”, dijo la mujer de 56 años en su primer discurso de victoria en Wilmington, Delaware.

While I may be the first, I won’t be the last. pic.twitter.com/R5CousWtdx

La senadora de California también hizo un homenaje a las “generaciones de mujeres, mujeres negras, asiáticas, blancas, latinas y nativas estadounidenses de toda la historia, que han abierto el camino para el momento de esta noche”.

Harris estudió ciencias políticas y economía en la Universidad Howard de Washington y luego fue por una segunda licenciatura al escoger derecho en la Universidad de California.

Este año no ha sido el único en el que Harris consigue posiciones emblemáticas para las mujeres. En el año 2003 fue elegida la primera fiscal de distrito de San Francisco y en 2011 ocupó el cargo de procuradora general de California. Entró al Senado de Estados Unidos en 2017, siendo la segunda mujer negra en lograrlo.

Desde muy niña, Kim Ng veía y jugaba deportes porque su padre era fanático. Poco a poco fue construyendo un camino y haciéndose un espacio en un lugar normalmente dominado por hombres.

“Tuve la suerte de tener mujeres fuertes e independientes en mi vida cuando era pequeña. Lo mínimo que puedo hacer es pagar eso”. Y lo hizo: tiene más de 30 años vinculada al béisbol profesional.

Los Marlins de Miami la nombraron como gerente general del equipo, convirtiéndola en la primera mujer mánager general en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB). Es también la primera asiática-americana que llega a esa posición en el deporte profesional estadounidense.

Incluso es la primera mujer en ser gerente general de un equipo masculino en un deporte profesional importante en Estados Unidos y la mujer con el cargo de mayor rango en la MLB.

“Después de décadas de determinación, es el honor de mi carrera liderar a los Miami Marlins”, dijo Ng en un comunicado. “Cuando entré en este negocio, parecía poco probable que una mujer liderara un equipo de Grandes Ligas, pero estoy obstinada en la búsqueda de mis objetivos. Mi objetivo ahora es llevar el campeonato de béisbol a Miami ”, dijo la mujer de 51 años.

Making history by bringing a lifetime of excellence, Kim Ng steps to the helm as GM. #JuntosMiami pic.twitter.com/UrYESbjTHe

Kim estuvo ligada al deporte y específicamente al béisbol desde joven. Aunque vivió en el condado de Queens, Nueva York, hasta los 12 años y los Mets eran el equipo profesional de béisbol de ese territorio de la Gran Manzana, ella era aficionada a los Yankees.

Después de culminar sus estudios de Economía y Políticas Públicas en la Universidad de Chicago, se fue a la MLB. Comenzó una carrera en el béisbol en 1990 como pasante y al año los Medias Blancas la contrataron a tiempo completo. En cinco años se convirtió en la subdirectora de operaciones de béisbol del club. En 1995 fue la primera mujer, y la persona más joven, en presentar un caso de arbitraje salarial.

Trabajó en varios equipos, en cargos como analista de proyectos especiales, vicepresidenta y asistente de gerentes generales. Ng también trabajó en el consejo asesor de diversidad de MLB durante su tiempo en la oficina de la liga. En 2015 y en 2017 su nombre figuró en la relación de mujeres más poderosas en el mundo del deporte.

Petra De Sutter se juramentó ante el rey Felipe de Bélgica como viceprimera ministra, parte del equipo del nuevo gabinete del gobierno belga de coalición. Así se convirtió en la primera mujer transgénero en llegar a un cargo ministerial en Bélgica y Europa, convirtiéndola en la política transexual más importante de todo el continente.

“Me enorgullece que en Bélgica y en la mayor parte de la Unión Europea tu identidad de género no sea un problema. Espero que mi nombramiento como ministra y viceprimera ministra pueda generar el debate en países donde todavía no es así”, dijo al asumir el cargo.

De Sutter es ginecóloga, ministra de servicios públicos y empresas públicas. Fue senadora del partido Groen en la cámara alta del parlamento de Bélgica durante cinco. El año pasado llegó al Parlamento Europeo donde llegó a ser la presidenta de la Comisión de Mercado Interior y Protección al Consumidor.

Además, es una reconocida activista LGBTI y del feminismo. “Entiendo la importancia de ser un modelo a seguir. Y estoy dispuesta a serlo si eso inspira y da esperanza a otros. Pero no pretendo viajar por el mundo como la ministra transgénero”, dijo en entrevista con el diario británico The Independent.

Aunque otras personas transgéneros han ocupado puestos públicos en Estados Unidos, Sarah Mcbride alcanzó el rango más alto en un Senado estatal el pasado 3 de noviembre. Mientras el conteo de votos dio por ganador a Joe Biden para la presidencia, la política fue elegida como la primera senadora estatal transgénero de Estados Unidos por el estado de Delaware.

“Lo logramos. Ganamos las elecciones generales. Gracias, gracias, gracias”, publicó el día de los resultados en su cuenta de Twitter.

“Muchos de los asuntos que nos afectan en el día a día, tienen que tratarse a nivel estatal, ser senadora me da una gran oportunidad. Era el momento adecuado y el lugar adecuado para dedicar mi energía y mis esfuerzos a postularme como senadora y estoy increíblemente feliz por lo que hice”, dijo McBride en una entrevista en El País.

Thank you, thank you, thank you.

We did it. We won the general election.

La demócrata tiene 30 años, se graduó en la Escuela de Artes Cab Calloway y es activista por los derechos de la comunidad LGBTI. En 2016 dio el primer gran paso en su carrera política y dentro de su partido como secretaria de prensa nacional de la campaña de derechos humanos al ser la primera persona abiertamente transgénero en hablar en una Convención Nacional Demócrata. “¿Seremos una nación donde solo hay una forma de amar, una forma de ver, una forma de vivir? ¿O seremos una nación donde todos tengan la libertad de vivir de manera abierta e igualitaria. Una nación que es más fuerte unida?”.

Lo intentó por cinco años. Kimberly Ayala había culminado su carrera de Derecho en la Universidad Nacional del Este en Paraguay en 2015, obtuvo un promedio sobresaliente en su promoción y formó parte del cuadro de honores, pero le fue negado en dos oportunidades por la Corte Suprema de Justicia el derecho a jurar expresando su identidad de género.

No había podido ejercer ante tribunales porque no era reconocida. El argumento era que no podía juramentarse porque su documento de identidad decía un nombre que no iba acorde con su imagen, porque su foto “no coincidía” con el nombre. La respuesta que le dieron era que debía sacarse una foto nueva.

“La persona que me atendió me dijo que me alce el cabello y me ponga corbata y maquillaje. Me molesté y le dije que yo no iba a someterme a eso porque es como negar mi identidad. Yo soy una mujer trans y ya hacía tiempo estaba viviendo como mujer trans. Esto es algo que yo ya formé, que ya es mío. Le dije que mi otra identidad quedó en el pasado”, contó Kimberly a Presentes. Ella quería jurar con su imagen actual.

Pero este 2020, Kimberly Ayala lo logró: presentó por tercera vez su pedido de juramento y ahora sí le fue aceptado. Juró en el Palaco de Justicia de Asunción y se convirtió en la primera abogada transgénero de Paraguay.

“Una persona es libre de crear su propia identidad, lo garantiza la constitución nacional. No encuentro ningún impedimento legal para negarle el derecho al juramento a una persona que ha concluido con el estudio de la carrera”, dijo Alberto Martínez Simón, presidente del Poder Judicial sobre el caso de la joven de 29 años.

Kimberly pudo lanzar su birrete y ganó una beca para hacer una maestría en educación superior en Ciudad del Este, donde la reconocían con su nombre social.

Fueron muchos los obstáculos a los que Mara Gómez tuvo que enfrentarse por ser una mujer transexual. Pensó que nunca iba a poder ser feliz por ser quien era. Pero el 28 de noviembre ocurrió un hecho histórico en la igualdad de derechos: fue autorizada por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para disputar el torneo de Fútbol Femenino de Argentina.

La joven de 22 años es la primera jugadora transexual en participar en la Primera División del fútbol femenino de Argentina. “Hoy soy oficialmente jugadora de la máxima categoría del fútbol argentino”, escribió en sus redes sociales acompañado de una fotografía de cuando firmó, antes de la pandemia, un acuerdo con la AFA.

La AFA tomó en cuenta la Ley 26.743 de Identidad de Género, sancionada en 2012, para habilitar a la futbolista de Villa San Carlos. Esa ley, entre otras cosas, establece la obligatoriedad de que las personas trans sean tratadas de acuerdo a su identidad de género autopercibida.

“Estaré cumpliendo una de las metas más grandes de mi vida. Eso que creí indispensable, que nunca iba a suceder”, dijo la jugadora, quien en una entrevista contó que tuvo varios intentos de suicidios por la discriminación que sufrió durante su infancia y juventud.

Aunque al inicio lo veía como una diversión, ha contado que el fútbol le salvó la vida. “Encontré un medio de contención social y me ayudaba a olvidar todo lo malo”.

Mara pronto podrá hacer su presentación oficial en el campo de fútbol.

Aunque asumirá el cargo en febrero de 2021, la noticia ya fue anunciada: por primera vez en Mercedes Benz Canadá una mujer será la presidenta y directora ejecutiva de la compañía automotriz.

Su nombre es Eva Wiese y tendrá bajo su mando a 1.200 empleados en 14 lugares distintos, así como una red nacional de siete operaciones minoristas propias de Mercedes-Benz y 52 concesionarios autorizados.

La carrera de Wiese comenzó en 2001 como aprendiz de administración y ha adquirido experiencia en comercio minorista, marca y marketing. Wiese ha trabajado para Mercedes-Benz en Alemania, Estados Unidos y Asia desde que se unió a la empresa en 2001. Anteriormente fue directora de marketing y gestión de productos de Mercedes-AMG y asistente ejecutivo del director de Mercedes Car Group.

Sofía María Vier es el nombre de la primera aviadora argentina en egresar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, tras finalizar con éxito y el mejor promedio el Curso de Aviador militar. Es también la primera mujer piloto de caza de Argentina.

La joven de 25 años estuvo un año y medio en la Base Aérea de Columbus, lugar reconocido en la formación de pilotos militares. La cordobesa se graduó de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba y fue seleccionada para participar en un intercambio militar de Estados Unidos.

“La alférez Sofía Vier, oriunda de Córdoba, se convirtió en la primera oficial argentina en finalizar con éxito el Curso de Aviador Militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos”, fue la publicación del Ministerio de Defensa argentino por la que se supo la noticia.

La decisión de formar parte de la Fuerza Aérea se debe a su familia, en especial a su padre. “Crecí en el entorno aeronáutico, valoro mucho la calidad de personas formadas en la Escuela. La importancia de la familia, la lealtad, la camaradería, son virtudes que no se encuentran en otro lugar. También se viven cosas únicas y se aprende a valorar todo de otra manera. Además me gustan mucho los aviones militares y me encantaría lograr ser piloto militar”.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo que “tener una mujer piloto de caza es un hecho significativo, por eso es que nosotros queremos darle relevancia y visibilidad, porque entendemos que va a ser motivante para muchas chicas jóvenes y mujeres que van a querer ingresar a las Fuerzas Armadas”.

El estadio Presidente Perón de Avellaneda en Argentina fue el lugar para presenciar un hito en el camino del fútbol latinoamericano por lograr mayor igualdad: Mariana Lorena de Almeida se convirtió en la primera mujer que integró un cuerpo arbitral en un partido de la Copa Libertadores masculina al ser asistente en un partido de hombres en toda la historia del torneo internacional.

Después de que los cuatro árbitros brasileños que iban a dirigir Racing-Nacional dieran positivo de Covid-19, la Comisión de Árbitros de la Conmebol debió reemplazarlos y fue así que la argentina fue llamada para ocupar el lugar de jueza de línea.

De Almeida, de 38 años, comenzó su carrera arbitral mientras estudiaba periodismo deportivo. Debutó como asistente en el fútbol masculino de la AFA el 6 de noviembre de 2017.

La mujer de 38 años dio sus primeros pasos en el arbitraje en las categorías infantiles, para luego dar el salto a las primeras divisiones masculinas y femeninas. Su buen nivel la llevó a convertirse en árbitra FIFA en 2008, apenas dos años después de arrancar. Ha representado a la Argentina en todo tipo de torneos, incluidos dos mundiales (Canadá 2015 y Francia 2019), mundial sub 20 Japón 2012 y los Juegos Olímpicos de Río 2016.

“Hace 13 años, cuando comencé, no éramos muchas chicas y era lógico que les pareciera un poco extraño, más en un ambiente difícil como es el fútbol. Cuando contás que sos árbitra, la gente siempre se sorprende, pregunta qué nos dicen en la cancha o cómo nos tratan. Siempre es una sorpresa para el que no te conoce”.

Cuatro mujeres fueron galardonadas con el Premio Nobel en 2020, entre ellas la física Andrea Ghez y la poeta Louise Glück. Pero las genetistas francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna hicieron historia por ser la primera dupla de mujeres en ganar un Nobel de Química. Son la quinta y sexta mujer en ganar el galardón en el que los hombres han llevado la delantera: en toda la historia de estos reconocimientos, desde 1901, las mujeres han sido premiadas 58 veces frente a los 876 premios recogidos por hombres.

Las químicas desarrollaron un método para hacer cambios específicos y precisos en el ADN contenido en células vivas, llamado CRISPR/ Cas9, también conocido como “tijeras genéticas” o “tijeras moleculares”. Consiste en la modificación del gen existente, “cortar” el ADN donde se quiere. Esta tecnología molecular contribuye a nuevas terapias contra el cáncer y hace posible la cura de enfermedades hereditarias.

In 2011, Emmanuelle Charpentier and Jennifer Doudna had no idea that their first meeting, in a café in Puerto Rico, would be life-changing.

Read more about their discovery that reshaped the life sciences and has led to the 2020 #NobelPrize in Chemistry: https://t.co/PCa3Br2HSb pic.twitter.com/R0zMeYQlmW

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020