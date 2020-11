Diciembre flexibilizado: un regalo que puede salir caro - Runrun

La Federación Médica Venezolana calificó como irresponsable la medida de suavizar la cuarentena en el último mes del año

En enero el país podría tener 3.000 casos de COVID-19 diarios

@franzambranor

La escasez de recursos y la crisis económica ha provocado que el gobierno venezolano ya no tenga para regalar en diciembre electrodomésticos, perniles, cajas Clap o bonos, ahora lo único que puede ofrecer al pueblo es flexibilidad en la cuarentena.

El pasado domingo 22 de noviembre, Nicolás Maduro anunció que toda Venezuela entraría a partir del siguiente día en la última semana radical de 2020. “Volveremos al método 7 x 7 en enero, les regalo un mes de diciembre flexibilizado”, dijo Maduro.

La Federación Médica Venezolana calificó como irresponsable la medida. De acuerdo al presidente de la FMV, Douglas León Natera, los contagios diarios por coronavirus podrían pasar de 400, según cifras oficiales, a 3.000 diarios en el último mes del año.

Para el ex ministro de salud, José Felix Oletta, no se puede hablar de regalo alguno. “El Estado debe responsabilizarse porque esto no se desborde”, sostuvo el médico internista.

La endocrinóloga e internista Maria Gabriela Guercio manifestó que la flexibilidad en diciembre es meramente electoral, en vista de la proximidad de los comicios parlamentarios del 6 de diciembre.

“Nos podríamos enfrentar a un rebrote parecido o mayor al que hubo en la segunda quincena de agosto y se extendió hasta finales de septiembre”, indicó Guercio.

“El riesgo de esta estrategia se verá con un eventual incremento de transmisión”, añadió Oletta, quien acepta que la paralización del país es perjudicial para la economía, pero rechazó tomar medidas inapropiadas. “No es correcto hablar de flexibilizar si no hay medicamentos ni centros hospitalarios, lo adecuado es reducir la movilidad”.

Guercio aseguró que el Estado venezolano no está preparado sanitaria ni económicamente para atender un rebrote igual o mayor al de mediados de año.

“Es una medida imprudente y no es aplicable a todos los estados del país”, advirtió Oletta.

Oletta dijo que los efectos de relajar las medidas de cuarentena en diciembre no solo podrían tener repercusiones en materia sanitaria, sino también en otros aspectos como transporte y alimentación.

El ex ministro de salud sostuvo que no puede flexibilizarse a toda la nación porque el virus se comporta diferente en las entidades.

“De acuerdo a los más recientes reportes oficiales, en Yaracuy hay 12 municipios donde está el virus, entonces no puedes tratar igual a este estado que a otro donde hay menos”, dijo Oletta.

Según cifras emanadas del Ministerio de Comunicación, las entidades de Zulia y Yaracuy reportaron el mayor número de casos en la última semana de noviembre.

“Los otros estados en riesgo son Miranda y también Nueva Esparta por la reapertura de vuelos”, sentenció Guercio.

En memoria del personal de salud fallecido por Covid-19

Decisión unilateral

La decisión de suavizar la cuarentena no fue consultada con académicos ni miembros de la comunidad científica en Venezuela. De hecho, tomó por sorpresa a los trabajadores de la salud.

“Venezuela es el único país de Latinoamérica donde no se consultan a los especialistas”, dijo Oletta.

Guercio indicó que Venezuela es la nación que menos pruebas PCR hace en el continente.

“Solo se hacen PCR a los sospechosos de tener la enfermedad y no a todo el mundo. Se realizan un promedio de 4.250 pruebas por millón de habitantes. La prueba se debe hacer cuando aparecen los síntomas, no cuando aparece el diagnóstico”, apuntó Oletta.

Informó Oletta, que el Imperial College of Science de Londres y la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales coinciden en que la cifra real de Covid-19 en Venezuela es 4,5 veces más a la informada a diario por el gobierno. “Para el 30 de septiembre se manejaba un subregistro de 48 mil casos”, manifestó Oletta.

También indicó que el Estado habla a diario de la enfermedad, pero con informaciones no contrastadas. “Están creando falsas expectativas. Son verdades impuestas, los periodistas no pueden hacer preguntas. Ese reporte que dan a diario es diferido, no son los casos del día ”.

“Según números oficiales, tenemos el 0,1% de los casos de toda América Latina y estamos en el puesto 16, eso es difícil de creer”, dijo Oletta.

Un paso atrás

“Lo único cierto es que apenas reanudan las actividades en otros países, inmediatamente aumentan los contagios, algo que los ha llevado a entrar en cuarentena de nuevo”, dijo Guercio.

El director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Henri P. Kluge, avisó a los países del viejo continente que la relajación de medidas para contener la transmisión del coronavirus puede provocar que en enero se produzcan entre cuatro y cinco veces más muertes que las registradas en el mes de abril.

Guercio sostuvo que en diciembre se debe tomar en cuenta que el personal en los centros sanitarios trabaja por turnos debido al asueto navideño y ello obviamente reduce la atención.

“Estamos ante un virus nuevo, la gente no tiene inmunidad, el virus depende del ambiente y las personas, hay que cuidarse”, dijo Oletta.

Por su parte, Guercio indicó que se deben incrementar las medidas de bioseguridad. “Hay que evitar conglomerados de personas, usar el tapabocas y mantenerse a distancia. Recomiendo que el que no tiene nada que buscar no salga de casa y cuide a los niños y ancianos”.