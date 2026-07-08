Viviendo afuera, me hundo en desespero… Aunque confío y espero… pero el gobierno no manda maquinarias, pero hay miles de manos, pero muchas emigraron, pero ayudan mejor desde afuera, pero la indolencia del Estado duele, pero llegan donativos, pero se roban otros, pero tachan códigos de barra, pero saquean apartamentos, pero los sacarán los gringos, pero también los apoyan, pero está María Corina, pero no la dejan entrar, pero vienen elecciones, pero quién sabe cuándo, pero hay un plan de tres fases, pero no esperaban el terremoto, pero lo advirtieron los sismólogos, pero no les pararon, pero los japoneses sí, pero Chavez no, pero llegan rescatistas, pero devuelven a otros, pero el pueblo salva al pueblo, pero detienen al topo de La Guaira, pero lo liberan nuevamente, pero no ayudan los soldados, pero dizque no son todos, pero casi los linchan, pero no sean lo que critican, pero Delcy nos bofetea en rueda de prensa, pero la desmienten los periodistas, pero los amenazan con cárcel, pero hay influencers en el desastre, pero unos lo hacen por seguidores, pero allá son mis ojos, pero no tienen rigor periodístico, pero hay cifras oficiales, pero nadie se las cree, pero las corroboro con medios internacionales, pero el mundial es más noticia, pero rescatan a Hernán Gil, pero veo filas de cadáveres, pero hay hospitales de campaña, pero hedor por donde sea, pero hay humoristas alegrando refugios, pero no es tiempo de hacer humor, pero los míos están vivos, pero no debo ser egoísta, pero nadie entiende mi dolor, pero donaron muchísimo, pero cómo rechazarlos si colapsó el centro de acopio, pero sonríen y van a otro, pero no he donado tanto como ellos, pero pude ser voluntario, pero debo trabajar, pero soy independiente y dueño de mi tiempo, pero debo pagar la renta, pero puedo escaparme, pero mi hijo tiene obligaciones, pero puede faltar, pero si falta lo penalizan, pero al menos ayudé, pero quiero estar allá, pero a la vez también acá, pero me frustra todo esto, pero luego podré ir, pero me da nostalgia, pero recuerdo por qué emigré, pero lloro, pero me aplomo, pero desplomarán edificios, pero aprenderemos de esto, ¿pero cuándo aprenderemos?, pero indemnizarán a las víctimas, pero no alcanzará, pero tengamos fe, pero esto no es de Dios, pero Dios lo es todo, pero está muy ocupado, pero su tiempo es perfecto, pues viene la reconstrucción… Y para eso no hay peros… Por eso yo espero.

@ReubenMoralesYa

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