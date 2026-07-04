Excarcelan al “Topo de La Guaira” tras presentarlo en tribunales

La organización defensora de derechos humanos, Provea, confirmó la noche de este viernes, 3 de julio, la excarcalación de Wilmer Cruz, conocido como el “Topo de La Guaira”, uno de los voluntarios que trabajó en el rescate de varias personas tras el doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio.

“Cruz fue liberado bajo una medida cautelar sustitutiva de libertad con régimen de presentación, luego de haber sido presentado ante los tribunales en funciones de control”, señaló la ONG en un mensaje en la red X, sin revelar los delitos que se le imputaron.

APARECIÓ WILMER ANTONIO CRUZ, PERO EL ESTADO DEBE ESCLARECER LO OCURRIDO



De acuerdo con allegados, Wilmer Antonio Cruz, conocido como “El Topo de La Guaira”, reapareció la tarde de este viernes y agradeció las muestras de solidaridad recibidas, luego de que su familia denunciara… pic.twitter.com/ovPCDFIAqI — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) July 4, 2026

No obstante, la asociación colombiana sin fines de lucro AlertaVenezuelaDDHH, reveló que a Cruz lo señalaron por el delito de “hurto”, lo cual consideró “una represalia por su postura crítica ante las fallas en las labores de rescate”.

“Gracias, mi gente. Aquí estoy para seguir luchando“, afirmó el “Topo de La Guaira” en un video grabado en el sector Corapal, de La Guaira, cuando salió en libertad condicional.

Los familiares de Cruz denunciaron que desapareció el pasado 1 de julio, alrededor de las 4 pm, mientras trabajaba en la recuperación de cadáveres en uno de los edificios de la Misión Vivienda en Caraballeda: OPPPE 26.

Minutos antes lo había llamado un grupo de hombres vestidos de negro y sin identificación, que dijeron ser miembros de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Los hombres aseguraron que le entregarían unas herramientas para continuar las labores de rescate, pero al cabo de un rato se llevaron al vountario en un vehículo sin dar explicación.

A partir de ese momento, los allegados de Cruz perdieron toda comunicación con él y desconocían su paradero.

De acuerdo con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), familiares, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos exigieron al gobierno que el “Topo de La Guaira” apareciera con vida y acudieron a distintos centros de reclusión, pero les informaron que Cruz no estaba allí.

“La protección de quienes salvan vidas en medio de una emergencia es una obligación del Estado y una garantía indispensable para que la ayuda humanitaria pueda desarrollarse sin miedo”, aseguró CLIPPVE en un mensaje en la red X.

Días antes, a través de varios videos, Cruz denunció de forma reiterada la inacción del gobierno al momento de atender la emergencia tras los terremotos del 24 de junio.