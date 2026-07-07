El Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC) solicitó la activación urgente de un mecanismo internacional de respuesta rápida para atender la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela tras los sismos registrados el pasado 24 de junio, con afectaciones reportadas en zonas de la Gran Caracas y La Guaira.

La petición fue realizada por el representante del ODA-ALC en Venezuela, el ingeniero agrónomo Saúl Elías López, quien alertó sobre el impacto que los daños en infraestructura y servicios pueden generar sobre derechos fundamentales como la alimentación, la salud, el acceso al agua y la vivienda.

El ODA-ALC es una red regional dedicada al estudio y promoción del derecho humano a la alimentación, que reúne instituciones académicas y especialistas de América Latina y el Caribe para generar propuestas orientadas a combatir el hambre, mejorar la seguridad alimentaria y fortalecer políticas públicas en esta materia.

Según López, la situación generada por los terremotos requiere una respuesta coordinada que permita atender de manera inmediata a las comunidades afectadas, especialmente a los sectores más vulnerables.

“La emergencia que afecta a Venezuela ha generado una situación de extrema gravedad humanitaria, con severas afectaciones sobre la vida, la salud, la integridad física y emocional, la vivienda, acceso a alimentos, agua, saneamiento y la continuidad de servicios esenciales”, señaló.

El representante del organismo indicó que entre las prioridades se encuentran la habilitación de albergues temporales, asistencia médica, apoyo psicosocial, suministro de agua potable, entrega de artículos básicos y mecanismos que permitan la reunificación de familias afectadas. Asimismo, advirtió sobre los riesgos que enfrenta la cadena de abastecimiento alimentario debido a los daños en vías de transporte, infraestructura y mercados locales, una situación que podría limitar la disponibilidad de alimentos para la población en las zonas más afectadas.

“El deterioro de la cadena de abastecimiento alimentario, por daños en transporte e infraestructura e interrupción de mercados locales, representa una amenaza directa a la disponibilidad de comida para los venezolanos”, afirmó López.

Ante este escenario, el ODA-ALC planteó la creación de un instrumento internacional que permita articular recursos financieros, ayuda alimentaria, atención sanitaria, refugio, agua y saneamiento, mecanismos de protección social y acciones de recuperación temprana. López destacó que la efectividad de este mecanismo dependerá de la cooperación entre agencias multilaterales, organizaciones de la sociedad civil y el Estado venezolano, con prioridad para niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y otros grupos en condición de vulnerabilidad.

La solicitud del ODA-ALC se produce en medio de los esfuerzos de atención posteriores a los sismos, que han generado preocupación por el impacto sobre la infraestructura, los servicios públicos y las condiciones de vida de miles de personas en las zonas afectadas.

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