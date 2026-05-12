Vidas paralelas: Delcy Eloína y Tartufo

¡Ah malhaya no tener un Plutarco que narre los parecidos y diferencias entre Delcy Eloína y Tartufo! Al conocido autor de las vidas paralelas de César y Alejandro Magno, y de muchas otras, le hubiese sido fácil comparar a quien usurpaba la vicepresidencia y luego impuesta en Miraflores por Trump, con el personaje de Moliere.

Tartufo

El célebre autor francés, Jean-Baptiste Poquelin (1622–1673), conocido como Moliere, describió a Tartufo como un hombre sin recursos económicos, ni valores morales, que por dinero se hizo pasar por un religioso muy devoto, para engañar a un pendejo ricachón de la época y hacerse de su fortuna. En castellano, antiguo y moderno, Tartufo se etiquetaría como un hipócrita.

Delcy Eloína

Todo indica que antes de llegar al poder no tenía recursos económicos. Se graduó de abogada en la Universidad Central de Venezuela que, como se sabe, es gratuita. El resto de sus estudios es casi tan opaco como los ingresos petroleros de Chávez-Maduro y de ella misma cuando estuvo en el gabinete, entre otros cargos como ministra de Hidrocarburos e incluso ahora que está bajo las órdenes de Trump.

Según Wikipedia, realizó algunos estudios en derechos humanos y en relaciones internacionales en Francia y en Inglaterra, gracias al Programa de Becas Gran Mariscal de Ayacucho en una época en que no importaba si la becaria era una militante de la extrema izquierda, ni la trayectoria del padre.

Parece que no llegó a las clases sobre derechos humanos, ya que nunca se pronunció sobre las violaciones perpetradas por la élite de poder que integra, que ocurrieron desde el 2002 a la fecha. Cuando fue vicepresidenta, entre junio 2018 y 5 de enero 2026, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), tristemente célebre por las torturas a los presos, allanamientos y detenciones sin órdenes judiciales, dependía directamente de ella.

De relaciones internacionales aprendió bastante, lo que le permitió aterrizar en Barajas para entregarle maletas al ministro español José Luis Ábalos. Dicen los que saben que el contenido no era casabe, aunque el ministro ha negado lo de las maletas. Lo que sí está comprobado es que ingresó a territorio europeo ilegalmente. Además, cuando era ministra de Relaciones Exteriores ordenó a la empresa CITGO, entonces bajo control de Maduro, que donara 500 000 dólares para la campaña electoral de Trump en 2015-2016. ¿Podría esa donación explicar algunas cosas?

Desde que tuvo uso de razón rechazó el capitalismo y en particular al “imperio estadounidense”. El cambio de 180 grados no lo dio por razones religiosas, ni económicas, sino por el terror de terminar como Maduro. Por eso obedece a Trump y le hace carantoñas a cuanto musiú importante visita Caracas. Tiene el problema de que si se pasa de maraca los suyos la pueden defenestrar por su salto de talanquera al renegar del llamado “socialismo del siglo XXI”, además de la sospecha de que entregó a Maduro. Por eso se resiste a excarcelar a todos los presos políticos y nombra en cargos importantes a personas muy cuestionadas del “ancien régime”.

Trump y Delcy Eloína

Teóricamente, como escribimos en el artículo del 27 de enero, a ninguno de los dos les debería convenir una transición larga, mucho menos a los venezolanos. Sin embargo, en Trump prevalece el negocio, aunque debería entender que las relaciones entre los dos países solo serán beneficiosas y duraderas cuando en Venezuela haya un gobierno legítimo.

Lo ideal sería una transición con actores independientes, que designe un nuevo CNE y convoque una elección transparente. Sin embargo, lamentablemente, esto tendría que ser por el malestar que hay en Venezuela o presión de Estados Unidos. De no suceder, habrá que aceptar que la elección se realice con Delcy Eloína en Miraflores. Demorarla no beneficia a María Corina, ni a los venezolanos, sino a quien usurpa Miraflores.

La sinvergüenzura de Tartufo fue descubierta y terminó en la cárcel. Delcy Eloína debería aprender la lección y hacer mutis por el foro. Es decir, retirarse sin pataleo.

Como (había) en botica

El caso de Víctor Hugo Quero Navas es inaudito e inaceptable. Preso político desde el 25 de enero 2025, por las tradicionales acusaciones de traición a la patria, terrorismo y conspiración, lo trasladan grave al Hospital Militar. Después de una demora injustificada, fallece el 24 de julio, lo entierran y la Defensoría del Pueblo informó tres meses después de muerto que estaba detenido en el Rodeo I. Ahora, más de diez meses después, se le informó a su familia de su fallecimiento. Desde su desaparición forzosa su madre Carmen Teresa Navas visitó todos los centros de reclusión. Perversamente, nadie le informó que estaba en el Rodeo I, no se conoce el nombre del director, pero sí que el ministro del Servicio Penitenciario, desde el 2024, es Julio García Zerpa, el defensor del pueblo era Alfredo Ruiz y el fiscal general era Tarek William Saab. Los tres son responsables. Clamamos justicia. Alfredo Romero, abogado del Foro Penal Venezolano y Delsa Solórzano han denunciado el caso.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

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