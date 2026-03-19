Téngase como trumpistas a los chavistas Rodríguez

Las hermanas Bejarano, pardas caraqueñas del siglo XVIII, aprovecharon el dinero ganado con su famosa torta para acogerse al decreto del empobrecido Carlos IV de España, que permitía comprar ciertos privilegios. Aquel “Téngase por blancas a las negras Bejarano” fue motivo de burlas y rechazos por los mantuanos caraqueños. Fueron injustos con esas hermanas que, con su dinero bien habido, trataban de evitar ser segregadas.

Ahora, Delcy la impuesta presidenta interina, y su hermano Jorge, autorizado a seguir al frente de la Asamblea Nacional, lograron que el presidente estadounidense decretara “téngase como trumpistas a los hermanos Rodríguez”. No compraron esos cargos con su trabajo, sino otorgando acceso a los recursos naturales de los venezolanos.

Los tiempos han cambiado y, afortunadamente, los venezolanos no discriminamos por la piel, ni por religión, pero hay muchos adictos al dinero y al poder político. Tal es el caso de los hermanos Rodríguez, quienes para conservar los privilegios brincaron la talanquera el 3 de enero, aunque algunos dicen que desde tiempo atrás practicaban el salto con garrocha. De furibundos antiestadounidenses, se convirtieron en gaticos sumisos.

¿Cuál fue el precio que pagaron?

En menos de que canta un gallo, aceptaron la exigencia de Trump de que le cedieran el manejo de nuestro petróleo. Para ello, ordenaron a la genuflexa Asamblea Nacional que aceptara las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos. Concedieron que se lleven el crudo, lo vendan, nos den todo o parte de las ganancias y que esos ingresos se destinen a lo que ordene el Tío Sam.

Reconocemos que la nueva ley es mejor que la anterior, pero tiene muchas fallas. Ahora, la comercialización es más transparente, no habrá barcos fantasmas, se conocerá el precio de venta y aspiramos a que beneficie a los venezolanos y no a los corruptos del régimen. Sin embargo, antes de que llegará Chávez al poder, la PDVSA meritocrática manejaba diáfanamente nuestro principal recurso.

Quieren hacer algo similar con el oro. Seguramente será mejor que el sistema corrupto actual, que ocasiona un gran ecocidio al sur del Orinoco con deforestaciones y contaminaciones a nuestros ríos con mercurio. Esperamos que ingrese al Banco Central y no se vaya por los caminos verdes. Pero, reiteramos, esto lo puede hacer un nuevo gobierno electo y no mediante imposición extranjera.

¿Por qué la tutela permite que siga la represión?

Cual Houdinis piratas, sacaron del sombrero un mamotreto de ley que llamaron de amnistía, que no hacía falta. Es restrictiva y pretende borrar delitos de los chavistas-maduristas. Los venezolanos exigimos la excarcelación de todos los presos políticos, tanto civiles, como militares.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó este 12 de marzo su última actualización ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En la misma afirma que la maquinaria represiva del Estado venezolano sigue operativa. No puede decirse que Venezuela se encamine hacia una reforma en materia de derechos humanos mientras ese aparato represivo no sea desmantelado.

Desde enero ha habido al menos 87 nuevas detenciones por motivos políticos y altos funcionarios, señalados como responsables de crímenes de lesa humanidad, continúan en posiciones de poder y en las fuerzas de seguridad. La Misión reiteró que la operación militar de Estados Unidos violó el derecho internacional, incluso si existen motivos razonables para creer que Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad.

¿Cuándo pueden ser las elecciones?

La estabilidad del país se lograría fácilmente si se desarma a los paramilitares financiados por el régimen, es decir por Maduro, Delcy y Diosdado Cabello, y tolerados por (el exministro de Defensa*) Padrino López y el Alto Mando militar. Corresponde al sector político llegar a acuerdos para decidir el tiempo apropiado. Aunque debe ser ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre.

¿Qué pasó, dónde están?

Los Rodríguez y su combo echaron por la borda las absurdas prédicas de Chávez y de Maduro. Imitaron al converso Enrique IV con aquello de que París bien vale una misa, aunque esta vez la humillación también fue para los venezolanos. Parafraseando al popular influencer Kilómetro Internacional, cabe decir, “Maduro está en una cárcel federal, y ¿dónde están los que gritaban ¡Somos un país soberano, el petróleo es nuestro, ni una gota de petróleo para Estados Unidos!? ¿Dónde están?”.

Considerando el secuestro de las instituciones y la influencia de Rusia, Cuba, Irán, China y la presencia de la narcoguerrilla colombiana, estamos de acuerdo en la extracción de Maduro, pero hay que dar pasos para desmantelar el aparato represivo, el desbloqueo de internet y de medios de comunicación, para enrumbarnos hacia la democracia. Reiteramos que María Corina es la líder de la oposición.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

(*) Nota del editor: al momento de publicar esta nota, Vladimir Padrino L. ya era exministro de Defensa.

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