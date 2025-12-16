María Corina: una lucha por la paz y la democracia

El fallecido presidente Hugo Chávez fracasó al intentar tomar el poder por las armas, pero lo convencieron que podía llegar a Miraflores mediante el voto. Tuvo éxito, pero tanto él como sus seguidores se prepararon para mantenerse indefinidamente en el poder amañando elecciones.

Ante este panorama, una joven de 35 años decidió fundar Sumate en el año 2002, una asociación civil sin fines de lucro “dedicada a promover la participación ciudadana y el respeto de los derechos políticos, especialmente en el contexto electoral”. Allí empezó la lucha de María Corina Machado en defensa de la paz, de la democracia y especialmente del voto.

¿Cuál era su futuro político?

A pesar de conocerse su talento, las percepciones no eran favorables para una mujer joven, blanca, bonita, ingeniera, de una familia con recursos, que predicaba que el Estado estaba hipertrofiado como consecuencia de un equivocado manejo de la renta petrolera, que no debía operar empresas, sino concentrarse en atender la salud, educación, infraestructura y seguridad, y que la vía electoral era la correcta. Desde luego este mensaje no llegaba al ciudadano común, ni a ciertos sectores económicos acostumbrados a subsidios gubernamentales. Tampoco a algunos políticos que la percibían de “derecha”.

Su aceptación por parte de los venezolanos

Gradualmente fue ganando apoyo entre las clases media, media-alta y alta. Por eso, La Mesa de Unidad Democrática (MUD), integrada por todos los partidos de la oposición a Chávez, la postuló en el 2010 como diputada por el Circuito 2 del estado Miranda, en que habita ese perfil de elector. Fue la diputada más votada. Sin embargo, en el año 2012, a nivel nacional solo obtuvo el 3,81 de los votos en la primaria para elegir el candidato presidencial de la oposición. En el 2013, una diputada oficialista le dio a traición un golpe que le fracturó la nariz y al año siguiente el régimen de Maduro le quitó manu militare la diputación y la inhabilitó políticamente por 15 años.

De poca aceptación a ser la esperanza del pueblo

A pesar de estar inhabilitada ilegalmente, decidió participar en la elección primaria de la oposición en el 2023, ganando con el 90 por ciento de los votos a escala nacional e internacional. ¿A qué se debió este ascenso vertiginoso de su aceptación por todas las clases sociales? ¿Acaso a su tenacidad? ¿A su valentía? ¿A su capacidad de organización? Hay varios dirigentes políticos que tienen estas cualidades, pero ella destacó por su constante defensa de los principios y valores de nuestra civilización, por sus denuncias de las violaciones de los derechos humanos, la existencia de presos políticos, la creciente pobreza y la corrupción.

Una campaña heroica

Fue una gesta heroica en la que tuvo que sortear miles de obstáculos para desplazarse y donde recibió el apoyo de compatriotas muy humildes que fueron perseguidos por apoyarla. Posadas, restaurantes, ventas de empanadas, transportistas sufrieron los embates de régimen.

Cuando Maduro se percató de que lo aplastaría electoralmente, impuso a los tribunales que mantuvieran su inhabilitación. No se amilanó y sugirió a la Plataforma Unitaria que postulara a la distinguida Corina Yoris. El régimen se asustó por la semejanza del nombre y también inhabilitó a la doctora Yoris, quien nunca había ocupado un cargo público. María Corina luchó dentro de la Plataforma Unitaria para elegir a un diplomático de carrera, conocido por ser hombre correcto y ecuánime. Para sorpresa de Maduro, funcionó el endoso a Edmundo González, quien obtuvo un 70 por ciento de los sufragios, que habría sido mucho mayor si unos cuatro millones de venezolanos con derecho a voto que estamos en el exterior hubiésemos podido votar. El equipo de voluntarios que participó como testigos y miembros de mesas electorales logró escanear las actas, publicarlas y protegerlas en las bóvedas del Banco Nacional de Panamá.

¿Quiénes han expresado su descontento por haberle otorgado el Premio Nobel de la Paz? En Venezuela solo Maduro y su pandilla, y en el exterior algunos desinformados que creen que en nuestro país el enfrentamiento es entre izquierda y derecha, cuando la realidad es una confrontación de demócratas en contra del crimen organizado. Las palabras del señor Jorgen Watne Freydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel de la Paz, dejó claras las razones por las que María Corina merecía el premio, y, además, denunció el robo de la elección por Maduro y las violaciones a los derechos humanos. Dijo contundentemente que Maduro debe reconocer el resultado de la elección y dimitir. Su discurso y el de María Corina, pronunciado por su talentosa y bella hija Ana Corina Sosa Machado, son páginas para la historia de la paz y de la democracia.

Como (había) en botica

El ingeniero Jorge Alejandro Rodríguez publicó en El Nacional artículo intentando rebatir el mío sobre CITGO. Él ha tenido interés en que esa empresa sea subastada para lograr beneficio personal. Nosotros le informamos que el objetivo de los opositores al régimen es proteger a CITGO, por su importancia para el nuevo gobierno. Rodríguez se acercó a Petroamigos, asociación integrada por algunos despedidos ilegalmente de PDVSA por el paro cívico 2002-2003, pero después de un tiempo lo rechazaron por desconfianza en el manejo de futuros posibles ingresos. También fue marginado por el abogado Carlos Ramírez López, quien escribió el 13 septiembre 2023 en la plataforma digital Medium: “Se me apareció una persona que reside en Suiza de nombre Jorge A. Rodríguez M., diputado del partido Avanzada Progresista, quien me planteó firmarle un contrato de repartición de honorarios. Después me enteré (de) que estaba en combinación con el sindicalista Iván Freites, quien anda amenazándome para que no divulgue esta sucia componenda”.

Maduro es el responsable de la muerte de Alfredo Díaz, exgobernador del estado Nueva Esparta. La presión a que son sometidos los presos y la falta de atención médica oportuna siguen causando muertes en las ergástulas del régimen.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

