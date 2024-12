Opinión

Una ronda que Orwell ganó

Alejandro Armas 13/12/2024

El veto a presentaciones de Rawayana muestra que, si bien Un mundo feliz sigue siendo un símil más sólido que 1984, el libro de Orwell no ha perdido del todo su similitud con la realidad venezolana

Por muchos años desde 1999, la pesadilla de millones de venezolanos era que el país se volviera una segunda manifestación de estalinismo caribeño, modelada según Cuba. La distopía literaria empleada naturalmente como ejemplo del posible porvenir era 1984, de Orwell. Luego vino la perestroika bananera y, sin que nos acercáramos ni un milímetro a la democracia perdida, el panorama sin embargo cambió. Los muy orwellianamente ubicuos ojos de Hugo Chávez dieron paso a vallas publicitarias para todo tipo de productos y servicios. El consumismo se volvió un ethos tácitamente alentado por la elite gobernante, que lo veía no solo como una vitrina a la nueva Venezuela dizque amigable a la inversión privada, sino además como un intento de refutación de que la economía nacional había sido vuelta leña. Entonces, 1984 ya no parecía una referencia tan válida. ¿Por qué no mejor comparar con Un mundo feliz, de Huxley, la gran distopía consumista? Una sociedad donde el descontento masivo podía ser aplacado mediante bodegones, restaurantes y conciertos.

Ah, los conciertos. No faltaron señalamientos furibundos de que, luego de años casi sin espectáculos de música en vivo para las masas, la modesta reanudación de ese negocio era una operación gubernamental para que la gente se olvidara de la política. Denuncias que siempre fueron absurdas. Se ven aun más ridículas ahora, con la suspensión del Cúsica Fest y el veto a presentaciones de Rawayana en Venezuela, por razones vinculadas con caprichos del poder que todo el mundo entiende, aunque no haya ningún documento oficial de por medio. Acontecimientos que muestran que, si bien Un mundo feliz sigue siendo un símil más sólido que 1984, el libro de Orwell no ha perdido del todo su similitud con la realidad venezolana. Ganó esta ronda (en realidad, pueden coexistir características de las dos distopías en un caso concreto; aunque ficticios, se trata de tipos ideales que, como señaló Weber, no tienen que darse en estado puro).

Cuando el poder actúa de forma arbitraria, existe una tentación a tratar de racionalizarlo, de buscar un patrón lógico, aunque inmoral, sobre sus motivaciones. De esa manera los afectados creen poder saber cuándo ocurrirá algo parecido y tomar medidas al respecto. El problema es que, si el poder es absoluto, como efectivamente lo es en Venezuela, no necesita ningún razonamiento que lo justifique. El poderoso actúa como actúa porque quiere y, más importante aun, porque puede. Como dije antes en otra de mis ventanas de opinión, si bien Rawayana había tenido gestos humildes de simpatía hacia el reclamo opositor sobre las elecciones presidenciales, no había razones para asumir que el Cúsica Fest iba a convertirse en un foco de activismo político. Pero, de nuevo, el poder ilimitado no necesita razonar.

En todo caso, quizá Rawayana y/u otros artistas del show cancelado pudieron haber emitido durante sus presentaciones alguna tímida crítica al orden político vigente. Nada que en última instancia hubiera resultado peligroso para el statu quo. Pero ni esa posibilidad fue tolerada. En Miraflores no podían estar seguros del todo de que la crítica no se iba a dar. Arendt decía que a gobiernos así les desagrada el carácter impredecible de una acción humana plural y libre. Las artes, con su creatividad, espontaneidad e irreverencia son en tal sentido la quintaesencia de la acción humana. No en balde los poetas fueron vetados por Platón de su “república” ideal, que es el totalitarismo perfecto. Piénsese en la imagen típica de los países tras el Telón de Acero durante la Guerra Fría: es una de vida gris, aburrida y monótona, en la que las artes eran vistas con sospecha desde el poder. Una vida tan poco atractiva que, en el caso de la República Democrática Alemana, hubo un correlato físico de la metafórica cortina férrea. Tuvieron que levantar un muro en Berlín para que la gente no huyera del hastío de una vida así. Ganas de franquearlo no faltaron. Las mismas que han llevado a decenas a miles, quizá millones de venezolanos a tratar de franquear el muro vegetal del Darién.

Para que no hubiera dudas sobre su decisión y ello sirviera de experiencia aleccionadora, pero sin la firma de un decreto que pueda servir de evidencia para denuncias contra la arbitrariedad, la elite gobernante se valió de un manifiesto público de repudio a una palabra. Dado que el propósito no es convencer a las masas (saben que no pueden), sino recordarles que la elite hace lo que quiere, la excusa solo podía ser tan pobre como en efecto lo es. Una supuesta denuncia de un término peyorativo que ignora que el mismo ha sido objeto de un proceso de reapropiación lingüística. El blanco de su carácter despectivo le dio un nuevo significado que reafirma el orgullo por lo propio. Todo lo contrario a la humillación y falta de respeto que los poderosos dicen que ven. ¿Cómo iban a entenderlo? Se trata de una dinámica contrahegemónica. Unos sujetos que llevan más de 25 años siendo factor hegemónico no procesan aquello. Por cierto, pretender moldear hasta el habla cotidiana es muy orwelliano.

Vemos que nada está a salvo en Venezuela sin un cambio político. Las artes no iban a ser excepción. Sin nada más que agregar, me despido de los amables lectores de esta columna, que como todos los años hará una pausa a partir de la segunda mitad de diciembre. Nos vemos en enero. Felices fiestas.

