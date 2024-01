Trucos para bajar la inflación, por Juan Eduardo Fernández “Juanette” - Runrun

Tip para bajar la inflación: trate de no hacer actividad física o esfuerzo alguno para no quemar energías y tener que gastar plata en comida

Mientras el presidente de Argentina Javier Milei regresó del Foro Económico Mundial en Davos (eso es en Suiza… estoy seguro porque lo acabo de googlear), y las comisiones de diputados están reunidos en el Congreso Nacional argentino discutiendo los puntos de la Ley Ómnibus (que según el oficialismo nos ayudará a salir de los problemas, pero para la oposición será el apocalipsis), yo estoy en mi computadora escribiendo algunos consejos para hacer bajar la inflación.

Y es que esto de ser campeones del mundo en todo, para nosotros los argentinos es importante, pero esta vez se nos fue de las manos: ahora tenemos la inflación más alta del planeta. Título que, a mí particularmente, no me gustaría tener por mucho tiempo. Y justamente por eso decidí escribir algunos consejos no solo para acabar con la inflación en Argentina, sino en todo el mundo. Acá les dejo algunos tips para soportar la que se nos viene, y llegar vivos al final de la película:

Bajar el consumo de granos y otros alimentos que produzcan inflamación, eso no bajará la inflación económica, pero sí la abdominal.

Se recomienda a todos los ciudadanos no salir de casa, porque, al menos en Argentina cada vez que pisas la calle se debitan automáticamente de tu cuenta bancaria 10 000 pesos.

No ver programas ni canales de cocina como Master Chef, El Gourmet o Food Network, pues está comprobado que ver en la tele o en las redes sociales a personas preparando comida produce hambre. Con este tip la comida le durará mucho más.

Trate de no hacer actividad física o esfuerzo alguno, pues, si hace algún tipo de ejercicios quemará energías y tendrá que alimentarse, es decir, tendrá que gastar plata en comida.

Como los precios de los útiles se fue por las nubes, acá el truco es comprarles a los hijos lápices y prohibirles usar bolígrafos. Así cada vez que termine el año, solamente tienen que borrar todo lo que copiaron y tendrán los cuadernos en blanco, para arrancar con energía el nuevo año escolar.

Y si Dios le bendijo con hijos gemelos, como le pasó a mi hermano, inscriba en el colegio a uno solo, pero mándelos a los dos, eso sí, en clases distintas. Porque como los vean juntos, automáticamente pierde el 2×1 (es importante que ambos usen el mismo nombre).

Haga teletrabajo para ahorrarse el pasaje. Esta tendencia vanguardista tuvo mucha relevancia en los trabajos de oficina, pero ¿quién dijo que un albañil no puede teletrabajar? Por ejemplo: si este artista del concreto tiene que hacer una pared, en situaciones normales tendría que ir hasta la casa donde hará la obra y construirla in situ. El problema es que, con el aumento del pasaje, en vez de viajar todos los días, lo mejor es que haga la pared en su casa y una vez esté lista, solo vaya y la instala.

Otra de las cosas que aumentó de precio en Argentina son los medicamentos. La verdad, están inalcanzables. Es por eso que le pido que escuche con atención el consejo que estoy a punto de darle para evitar este gasto: NO SE ENFERME.

Si tiene novia o novio, y la pareja en cuestión es muy demandante con las salidas al cine, a cenar o cualquier otra actividad que implique una inversión de dinero, le aconsejo que termine la relación. Una pareja así no le hace bien (a su bolsillo).

Ahora bien, si usted vive en la casa de su pareja lo más recomendable es que usted se convierta en su esclavo, y que haga lo que le pida. Pues con lo que cuestan los alquileres, si lo llegan a dejar va a tener que vivir debajo de un puente (si es que consigue alguno disponible).

Y ahora mi consejo final. Este sí es verdad que lo hará formar parte de la lista Forbes 500: invierta todos sus ahorros, es más, venda el auto si es necesario y compre: aceite de oliva, atún y papel higiénico.

Y ahora mi mensaje final: ¡sálvese quien pueda!

Hasta la próxima.

