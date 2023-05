Informe Otálvora | Petro amenaza con incendiar Colombia, por Edgar C. Otálvora - Runrun

Gustavo Petro el 01MAY23 hablando desde un balcón de la Casa de Nariño. Foto: Presidencia Colombia

Petro exaltó en el mejor estilo chavista “la alianza entre ejército y pueblo” supuestamente creada por Simón Bolívar

Gustavo Petro, el presidente de Colombia, está ya abiertamente promoviendo una ola de violencia política en su país.

Petro logró convencer a varias decenas de gobiernos sobre su idea de una “conferencia internacional” para estimular el reinicio de las pláticas entre Nicolás Maduro y la “plataforma unitaria” opositora, las cuales se encuentran suspendidas desde el 26NOV22.

El evento promovido por Petro tuvo lugar el 25ABR23 en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Nariño, sede de la cancillería colombiana. Se denominó “Conferencia Internacional sobre el Proceso Político de Venezuela” y contó con la asistencia de representantes de veinte gobiernos y la Unión Europea. El primer punto de la confusa agenda de la reunión consistió en un discurso de Petro, quien estaba acompañado de su omnipresente secretaria Laura Sarabia.

*****

El discurso de Petro fue una exaltación a la violencia política. Algunas frases: “Latinoamérica es la región más desigual del mundo (…) un problema que tiene que ver con la política antidrogas, la más violenta”. “Somos la sociedad más desigual del mundo, toda América Latina, unos más, otros menos. Y eso ha hecho que unas fuerzas de izquierda, libertarias, una tensión política, casi que insurgente, haya aparecido en todo nuestro continente para buscar igualdad (…) de niños, de niñas, muchos latinoamericanos en esta y en pasadas generaciones han querido sacrificarse, incluso, por la lucha por la igualdad, por la libertad, por la democracia, por un mejor vivir, por un mundo mejor. Yo hago parte de esa corriente”. “En Colombia no hubo uniformados en la Presidencia, pero las mismas prácticas que se hicieron en Argentina y en el Uruguay se reprodujeron en nuestro país (…) era intentar extinguir la llama de unas fuerzas libertarias que proclamaban libertad a sangre y fuego (…) y al norte de esas dictaduras nos levantamos en armas”. “¿América Latina volverá a los años 70? Nuestra incapacidad de convivir en medio de la diferencia en la sociedad más desigual del mundo, ¿nos llevará de nuevo a las guerras?”.

*****

El 01MAY23, Petro discurseó desde un balcón del palacio presidencial. Citó a Hegel, expuso tesis marxistas del capitalismo y exaltó en el mejor estilo chavista “la alianza entre ejército y pueblo” supuestamente creada por Simón Bolívar y destruida por “las élites” según Petro. Dedicó largas frases a exaltar las acciones violentas que la izquierda colombiana ejecutó contra el gobierno de Iván Duque en 2021. “Un pueblo que supo estallar en manifestaciones, que supo poner la problemática social en la mesa de la discusión (…) gracias a esa lucha yo estoy aquí”. “Creían que Petro acorralado bajaría la idea de la gran transformación, bajaría la idea del cambio social; que simplemente se acomodaría para vivir tranquilo un hecho definitivo de su vida. El hecho de ser el primer presidente de izquierda de Colombia”. Después hizo el llamado: “el intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución (…) lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado”. “No nos dejen solos ante la jauría de los privilegiados”.

De no concretarse las “reformas” que intenta imponer Petro, el mandatario colombiano amenaza con desatar la violencia que ya impulsó en el pasado.

Mientras Petro en Bogotá aseguraba que la violencia callejera lo había llevado a la Presidencia y garantizaría ahora las “reformas”, la vicepresidenta Francia Márquez en un evento análogo en Cali lanzaba vivas a los grupos violentos conocidos como “primera línea” responsables de las acciones violentas del año 2021 contra el gobierno de Iván Duque: “no me da miedo decir aquí que viva la primera línea”.

*****

La conferencia sobre Venezuela convocada por Petro resultó el fracaso anunciado. Al encuentro asistieron los primeros ministros de San Vicente y Las Granadinas el “camarada” Ralph Gonsalves y de Barbados Mia Mottley; el alto representante de la Unión Europea Josep Borrell, los ministros de exteriores de Argentina, Bolivia, Honduras; el “asesor presidencial” brasileño Celso Amorim; altos funcionarios de las cancillerías de Canadá, Portugal, México, España, Noruega, Reino Unido; el embajador de Francia en Caracas; los embajadores en Bogotá de Turquía, Alemania, Sudáfrica e Italia y, la delegación de EEUU encabezada por el Consejero adjunto de seguridad nacional Jonathan Finer. Tras el discurso de Petro y con la prensa ya fuera del salón, comenzó una caótica sesión presidida por el canciller colombiano en la cual se escucharon las intervenciones de cada gobierno asistente. Las delegaciones de gobiernos aliados del chavismo ratificaron la posición de Maduro en cuando a la condición previa de levantar las sanciones que EEUU y la UE mantienen sobre altos jerarcas del régimen chavista y sobre empresas estatales venezolanas.

El diseño del evento, sin trabajo previo de las delegaciones, adelantaba que no habría una declaración conjunta de consenso. Antes de finalizar el evento, Ralph Gonsalves voló a Caracas para informar personalmente a Maduro sobre lo ocurrido en Bogotá. Al final del día, el canciller colombiano compareció ante la prensa para leer un breve comunicado: “se identificaron posiciones comunes en torno a los siguientes temas: La necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. Que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones. Que la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega sea acompañada con la aceleración de la implementación del fondo fiduciario único para inversión social en Venezuela”. El texto leído por Leyva, sin firmas de respaldo de los gobiernos participantes, fue la fusión acomodaticia de las exigencias que la oposición y el chavismo tienen en la mesa.

Para demostrar que se trataba de un evento para promocionar la imagen internacional de Petro, en un acto de extrema adulación, su canciller dijo que “sea la oportunidad para destacar que los presentes han recogido la intervención del presidente en horas de la mañana como el punto de referencia para tener en cuenta en la ejecución de lo acordado”. Es decir, la perorata de Petro sobre las costumbres sexuales y las cualidades de bailarín de Bolívar (y del actual embajador de EEUU en Bogotá) y del carácter libertario de la guerrilla colombiana habría servido de guía a las deliberaciones, según el canciller de Colombia.

En Caracas Maduro y Jorge Rodríguez confirmaban que no regresarían a la mesa de negociaciones hasta que EEUU levante todas las sanciones, libere recursos del Estado venezolano congelados y una nueva condición: que la Corte Penal Internacional detenga el proceso de investigación por violación de Derechos Humanos en Venezuela “porque afecta directamente a nuestros líderes más importantes”.

*****

Juan Guaidó, quien ejerciera como presidente interino por tres años desde 2019, con reconocimiento de varias decenas de gobiernos, debió realizar una arriesgada operación para salir de Venezuela en procura de “protección” para él y su familia.

Los diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 reconocida por EEUU y otros países, había decidido el 30DIC22 la disolución del “gobierno interino” encabezado por Guaidó. Además, tres de los partidos del llamado G4 decidieron no renovar la presidencia de Guaidó al frente de esa Asamblea Nacional. Guaidó, seguido de cerca por el aparato represivo del régimen, pasó de ser “presidente interino” a la condición de precandidato presidencial de su partido, Voluntad Popular, para las hipotéticas elecciones que convocará el régimen en 2024.

*****

La noche del 23ABR23 circulaban en Caracas versiones según las cuales Guaidó y su familia habrían solicitado protección diplomática de la embajada del gobierno francés, ante las amenazas de encarcelamiento que el propio Guaidó había denunciado desde principios de mes. Voceros de Guaidó descartaron que estuviera refugiado en una embajada y ofrecieron que en pocas horas se conocerían detalles de su suerte. En ese momento ya Guaidó se encontraba en territorio colombiano, según se deprende de los hechos posteriormente conocidos. Salió de Venezuela evadiendo los controles militares y migratorios del régimen e ingresó a Colombia secretamente sin notificación previa al gobierno de Petro. Una de las primeras medidas de política exterior de Petro al llegar a la Presidencia el 07AGO22 fue desconocer a Guaidó, enviar un embajador a Caracas y visitar a Maduro, manteniendo una posición agresiva contra la oposición venezolana.

En el pasado reciente, el embajador de Petro ante Nicolás Maduro, Armando Benedetti, había calificado a Guaidó con expresiones como “huevón”, “pendejo” y aseguraba que “Guaidó no es nadie en Venezuela”. De hecho, Benedetti quien suele abandonar rutinariamente su misión en Caracas para viajar a la costa colombiana, no ha sostenido reuniones con la oposición venezolana desde su llegada al país. Ni Gustavo Petro ni su canciller Álvaro Leyva, en sus ya usuales visitas a Caracas, han incluido encuentros con la oposición. La única reunión oficial del gobierno Petro con opositores venezolanos ocurrió el 22ABR23, cuando el mandatario y su canciller recibieron a los integrantes de la delegación negociadora encabezada por Gerardo Blyde, cita a la cual no asistió el representante del partido de Juan Guaidó.

Por cierto, la reunión de Petro con la representación opositora como antesala a la “conferencia sobre Venezuela, fue organizada por la presidencia de Colombia para tener lugar en horas nocturnas y en la residencia presidencial campestre de Hato Grande situada en Sopó, a cincuenta kilómetros del centro de Bogotá. De esta manera Petro dejaba entendido su decisión de no recibir a los opositores venezolanos en el palacio de Gobierno. Petro abandonó pronto la reunión y dejó a la delegación venezolana reunida con su secretaria Laura Sarabia y con el canciller Leyva.

*****

La mañana del 24ABR23 fue difundido un comunicado en el cual Guaidó decía: “acabo de llegar a Colombia (…) he venido en el marco de la cumbre convocada por el presidente Petro y solicitaré reunión con las delegaciones internacionales que asistirán”. En otro párrafo afirmaba: “en los últimos días, el régimen nuevamente ha elevado las amenazas en mi contra y su objetivo es callar mi voz. Yo no voy a permitirle eso a Maduro”. La nota de Guaidó dejaba entender que su salida de país respondía a “buscar apoyo del mundo para los venezolanos” y se centraba en el evento que comenzaría pocas horas después y al cual él ni estaba invitado ni pretendía forzar su asistencia. Pocas horas después, en la noche del 24ABR23, Guaidó embarcó en un vuelo comercial rumbo a Miami, presionado por el gobierno de Colombia.

Había transcurrido un día de ajetreo diplomático en Bogotá durante el cual diplomáticos de EEUU se encargaron de los enlaces con el gobierno Petro para garantizar la salida de Guaidó hacia territorio estadounidense, abortando cualquier opción de deportación hacia Venezuela. Varios días después, el 01MAY23, la esposa de Guaidó y sus dos hijas arribaron a Miami, procedentes de Colombia, con lo cual se completó la operación para evacuar a Guaidó de Venezuela.

*****

Con su familia a resguardo, Guaidó viajó a Washington para iniciar una serie de contactos políticos a nivel de congresistas de ambos partidos y para comparecer en varios foros académicos. El 05MAY23 fue recibido en el Departamento de Estado por el subsecretario para el Hemisferio Occidental embajador Brian Nichols, quien estuvo acompañado del asesor presidencial y encargado del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional el colombo-estadounidense Juan González. Se trató de una reunión de cortesía dado que Guaidó no ocupa posición de gobierno.

Ese mismo día en Caracas, el partido de Guaidó anunció la designación de un reemplazo para competir en las elecciones primarias de la oposición. El anuncio que fue secundado por el líder fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, significa en la práctica que la estadía de Guaidó en el extranjero será por tiempo indefinido sumándose a la lista de dirigentes opositores venezolanos en el exilio. De hecho, la presencia de Guaidó en EEUU provocó la celebración en Washington de una reunión de trabajo de los más altos dirigentes del partido Voluntad Popular, la mayoría en el exilio y que no realizaban un encuentro presencial en casi una década.

*****

Para el 30MAY23 está convocada una cumbre de mandatarios suramericanos convocada por Lula da Silva. Tal como adelantara este Informe el 05ABR23, el mandatario brasileño extendió invitación a todos los gobiernos suramericanos, incluyendo a la dictadura chavista, para concentrarse en Brasilia. Las invitaciones fueron remitidas durante el mes de abril y oficialmente la cancillería brasileña informó el 04MAY23 sobre la realización del “Encuentro de Presidentes de los Países de América del Sur”. Según el comunicado de Itamaraty, el evento tendrá como objeto “promover un diálogo franco entre todos, con miras a identificar denominadores comunes, discutir perspectivas para la región y reactivar la agenda de cooperación sudamericana”. La reconstrucción de UNASUR, de la cual por ahora sólo seis de los doce miembros originales se mantienen afiliados, es uno de los propósitos de la cita brasiliense con la cual Lula aspira a asumir una suerte de liderazgo subregional.

*****

Salvo el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, la mayoría de los invitados entre los cuales la mitad son asociados al Grupo de Puebla, habrían ya confirmado su asistencia. La probable presencia de Nicolás Maduro entre los asistentes está creando malestar entre varios de los mandatarios invitados. Aparte de su asistencia a la reunión multilateral, según versiones en medios diplomáticos de Brasilia, la estadía de Maduro en la capital brasileña sería orientada como una visita oficial bilateral para lo que sería presentado como el relanzamiento de las relaciones entre los dos países. El asunto fue parte de los temas tratados por el encargado de diplomacia paralela de Lula, el excanciller y actual asesor especial de la Presidencia Celso Amorim, en su visita a Caracas el 09MAR23.

*****

Gustavo Petro realizó una visita de Estado de cinco días a España. El 04MAY23 al término de su agenda española, el colombiano suscribió una declaración conjunta con su homólogo el presidente de gobierno Pedro Sánchez. En el largo documento aparece un curioso aparte en el cual los gobiernos de España y Colombia se comprometen a efectuar acciones en territorio venezolano. Los firmantes “manifiestan su voluntad de explorar opciones para el apoyo de la Cooperación Española a las iniciativas de desarrollo y cooperación transfronterizas con Venezuela y para la puesta en marcha de proyectos de cooperación triangular que permitan compartir buenas prácticas en materia de políticas públicas inclusivas en beneficio de los derechos de todas las personas de Colombia y Venezuela”, reza el documento.

*****

El 13ABR23 Lula da Silva inició una visita oficial a China en la cual realizó polémicas declaraciones acusando a EEUU y a la Unión Europea de la guerra en Ucrania. La reacción del gobierno de EEUU fue de tal grado que Lula envió a su “asesor” y encargado de la diplomacia paralela presidencial, Celso Amorim, para que entrara en contacto con la Casa Blanca y bajara presión. El 18ABR23 Amorim se comunicó con el Asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan al cual garantizó que Brasil no estaba alineado con la posición de Rusia ante Ucrania.

La primera actividad de Lula en China fue asistir a un acto fastuoso para la toma de posesión de Dilma Rousseff de la presidencia del banco del grupo de países BRIC, el NBD, con sede en Shanghái. El cargo rotatorio corresponde a Brasil para el periodo 2020-25 y fue ocupado desde el 2020 por un representante del gobierno de Jair Bolsonaro. Durante el acto Lula pronunció un discurso en el cual promovió la sustitución del dólar como moneda en el intercambio comercial mundial.

Pocos días después de la ceremonia de encumbramiento de Rousseff y del exaltado discurso de Lula, el NBD anunció la emisión de un nuevo bono con el cual el banco pretende sumar recursos para financiar “proyectos verdes”. El detalle es que la emisión, anunciada el 20ABR23 por el surafricano Leslie Maasdorp quien ejerce como vicepresidente del banco, está nominada en dólares estadounidenses. La retórica de Lula no parece haber afectado el realismo de los banqueros que operan la institución basada en China.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

