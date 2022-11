“No debí haber dicho eso”: Benedetti se disculpa con Guaidó tras insultos en una entrevista - Runrun

La Plataforma Unitaria publicó un comunicado pidiendo respeto tanto al embajador de Colombia como al gobierno del vecino país

Fotos: EFE

El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, se disculpó este miércoles, 9 de noviembre, por insultar al líder opositor Juan Guaidó durante una entrevista.

En declaraciones a los medios, Benedetti señaló: «No debí haber dicho eso y si hay que pedir disculpas a la oposición, se le pide disculpas a la oposición y al mismo Guaidó».

«A la larga, de pronto no es una mala forma de expresarme, en el sentido de que yo me refiero es al peso político, a una elección popular», agregó Benedetti.

Tras ser consultado sobre si recibió algún regaño por parte del Ejecutivo colombiano por sus comentarios, señaló que le dieron un «regaño suave».

Benedetti aseguró, además, que «siempre ha estado dispuesto» a hablar con Guaidó, pero señaló: «La historia que ustedes no saben es que cuando a mí me designan, él me ataca».

«No recuerdo cómo, pero él me ataca dos o tres veces, entonces yo quedé ‘picado de culebra'», dijo.

Embajador @AABenedetti se disculpa por los calificativos que dedicó a @jguaido este lunes en entrevista con @EfectoCocuyo pic.twitter.com/GuxcOfCyPT — Manuel Cobela (@mcobela_news) November 9, 2022

En una entrevista que ofreció Armando Benedetti a Efecto Cocuyo, el embajador colombiano aseguró que Guaidó «lo atacó» durante un momento en el que él se encontraba enfermo. Ante eso, comentó: «Cuando volví a ser persona -es decir, cuanto se sintió mejor- veo que (Juan) Guaidó me atacó… Este huevón, ¿qué me va a atacar? ¿Qué es lo que le pasa?»

«Entonces, yo venía picado de culebra y cuando llegué aquí a Caracas, vi que él no era nadie. Y como siempre me pareció un pendejo, no ahora sino desde cuando era senador…», añadió Benedetti sobre Guaidó.

Tras sus descalificativos hacia Guaidó, dirigentes políticos de oposición criticaron a Benedetti. La Plataforma Unitaria publicó un comunicado para rechazar «contundentemente» las declaraciones de Benedetti.

Asimismo, la coalición opositora pidió respeto tanto al embajador de Colombia como al gobierno del vecino país.

Exigimos al Gobierno de Colombia y a su embajador respeto a todos los venezolanos y exhortamos a trabajar de manera imparcial en la solución pacífica de la crisis humanitaria que vive Venezuela, en beneficio de todos los venezolanos y también de la hermana República de Colombia. — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) November 9, 2022

*Con información de El Tiempo de Colombia