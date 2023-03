Informe Otálvora | Petro rendido ante la dictadura chavista, por Edgar C. Otálvora - Runrun

Gustavo Petro durante su quinta reunión con Nicolás Maduro, el 23MAR23 en Caracas. Foto: Presidencia de Colombia.

Maduro se niega a viajar a Colombia alegando razones de seguridad y Petro está presto para visitar Caracas donde se muestra distendido

@ecotalvora

En altos niveles del aparato diplomático y de seguridad de EEUU se estaría debatiendo sobre salidas a la falta de una representación legal de Venezuela, el vacío legal provocado por la disolución del “gobierno interino” encabezado por Juan Guaidó.

En todo caso, la administración Biden mantiene la posición de no reconocer a Nicolás Maduro como gobernante de Venezuela, pero tampoco dará reconocimiento diplomático a un “gobierno legislativo” como el dibujado por quienes defenestraron a Juan Guaidó.

*****

Un sector de la oposición venezolana decidió el 30DIC22 poner fin al mandato de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015 y reconocida por EEUU. Guaidó, en consecuencia, ya no sería el “Presidente Interino” de Venezuela ante la falta desde enero de 2019 de un presidente de la República legitimo. Pero igualmente los diputados decidieron dejar sin efecto la figura del “presidente interino” por lo cual la nueva presidenta de la Asamblea Nacional, la diputada Dinorah Figuera quien permanece en el exilio en España, no asumiría la condición de “Presidenta Interina” de la República.

Además, la coalición de partidos AD, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, decidió desarticular el aparato diplomático que había construido el “gobierno interino” con financiamiento proveniente básicamente de fondos del Estado venezolano congelados por el gobierno de EEUU. Igualmente disolvió el aparato de administración y contraloría de los recursos provistos por EEUU, mecanismo que fue una exigencia de los Departamento de Estado y del Tesoro para adelantar el financiamiento de la operación del “gobierno provisional” tanto dentro como fuera de Venezuela. Con esas decisiones, los diputados cortaron el flujo de recursos que cubrían el funcionamiento de su propia Asamblea Nacional. Este Informe en su edición del 10FEB23 comentó que “los conjurados contra Guaidó supusieron (o quisieron suponer) que el estatus existente en las relaciones formales entre el “gobierno provisional” y la Casa Blanca se mantendría”.

*****

El 15MAR23, la agencia Reuters en un reportaje firmado por Vivian Sequera y Mayela Armas, quienes dicen haber consultado a cinco fuentes, afirmaba que “los miembros de la oposición venezolana esperan ansiosamente las decisiones de EEUU para permitir nuevamente la distribución de fondos para apoyar a los legisladores de la oposición”. Completaba Reuters señalando que “las figuras de la oposición se quejan de que el proceso de autorización de EEUU, necesario para reemplazar a su anterior persona de contacto para la distribución de fondos, el líder derrocado Juan Guaidó, se está extendiendo”. Según Reuters una de sus fuentes habría afirmado que “se han enviado cartas y EEUU dice pronto y aún no ha sucedido”.

Curiosamente, el mismo día que circulaba la nota de Reuters con las quejas de los diputados opositores, se produjo en España una reunión entre un enviado del Departamento de Estado de EEUU y la diputada Dinorah Figuera. Mark Wells, subsecretario adjunto para Brasil y Cono Sur, Asuntos Andinos y Política Económica de la Oficina de Asuntos de hemisferio occidental del Departamento de Estado, había viajado a Europa para representar a EEUU en la conferencia convocada por Canadá y la Unión Europea, que comenzaría el 16MAR23, y que trataría sobre el financiamiento para atender la crisis de refugiados venezolanos.

Wells hizo una parada en Madrid y en la sede de la embajada estadounidense sostuvo un encuentro con Figuera. Sobre la reunión solo trascendió una fotografía tuiteada por el Departamento de Estado. Si bien Wells es un funcionario de tercer escalón en el Departamento de Estado, la reunión significó la ratificación del reconocimiento de EEUU a la Asamblea Nacional electa en 2015 como única instancia constitucional representativa del Estado venezolano. Pero ese reconocimiento no basta para desentrabar los embrollos legales y políticos causados por la ausencia de un gobierno reconocible en Venezuela. Figuera habría sido impuesta de la posición de EEUU sobre el cuadro creado a raíz de la disolución del “gobierno interino”.

*****

Cinco reuniones han celebrado Gustavo Petro y Nicolás Maduro desde que se produjera el cambio de gobierno en Colombia el 07AGO22. Petro ha viajado a Caracas en tres ocasiones, a las cuales se suman una visita a la capital venezolana de la esposa de Petro, Verónica Alcocer y, dos visitas de su canciller Álvaro Leyva, en todos los casos para sostener reuniones con Maduro. Los restantes encuentros Petro-Maduro han ocurrido uno en Sharm el Sheij, Egipto, y otro en un puente fronterizo entre el departamento de Norte de Santander y el estado Táchira en las cercanías de Cúcuta. Nicolás Maduro se niega a viajar a Colombia alegando razones de seguridad. mientras Petro está presto para visitar Caracas donde se muestra distendido y confortado en compañía de los altos jerarcas del régimen chavista.

*****

La más reciente visita de Petro a Caracas ocurrió el 23MAR23. Llegó a Caracas acompañado por el canciller Leyva y por la señora Laura Sarabia, oficialmente jefe del Gabinete de la Presidencia, pero en la práctica la secretaria privada de Petro quien lo acompaña en todos sus viajes y se desplaza en el mismo vehículo de su jefe. Junto a Petro llegó a Caracas también su embajador ante Maduro, Armando Benedetti, quien se encontraba en Colombia luego de una curiosa misión en Washington.

Al contrario de las anteriores ocasiones, cuando Petro fue recibido con honores militares al pie de la escalerilla del avión por la vicepresidenta ejecutiva y canciller de facto Delcy Rodríguez, el encargado de recibirlo en el aeropuerto de Maiquetía el 24MAR23 fue un funcionario de mediano escalón, el viceministro para América del Norte Carlos Ron. Llamó la atención que Delcy Rodríguez no participara en la reunión.

El encuentro, primero antes las cámaras y luego en privado incluyendo un almuerzo-cena, ocurrió en la antigua residencia presidencial de La Casona en Caracas. Según el comunicado oficial colombiano, los temas tratados habrían sido “lucha conjunta contra el narcotráfico, apertura de consulados y la próxima cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica”. Ninguno de estos temas ameritaba el traslado de Petro a Caracas.

Fuentes de la cancillería colombiana consultadas para este Informe señalaron que, en la práctica, salvo el ministro Leyva, las conversaciones Petro-Maduro no son seguidas institucionalmente por funcionarios diplomáticos colombianos. En su tenida habrían conversado sobre la curiosa posibilidad de que Petro ofreciera crear un grupo de países para mediar entre Maduro y la oposición. La señora Sarabia, quien mostró un tratamiento desenfadado con Maduro a su salida de La Casona, sería la encargada de coordinar directamente las relaciones Petro-Maduro.

Tras su reunión con Maduro, Petro se dirigió a la cercana embajada de Colombia. El embajador Benedetti describió la presencia de su jefe: primero tuiteó: “Acaba de irse de la residencia el presidente @petrogustavo. Hablamos más de tres horas sobre lo que hemos hecho para restablecer los lazos históricos de amistad entre Colombia y Venezuela. ¡Te quiero mucho, presidente!”.

Pocas horas después el dicharachero embajador tuiteó: “Con @petrogustavo hablamos de todo, nos reímos. De las más de tres horas en la residencia, solo dedicamos un minuto al gobierno. Hace mucho no me reía tanto como ayer y estoy seguro de que él tampoco. Aún sigo feliz por su visita de anoche y es el recuerdo con el que me quedaré”. La otrora prestigiosa diplomacia colombiana, sin duda, ha cambiado bastante desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia.

*****

El embajador de Petro ante Maduro, Armando Benedetti, dejó saber el 19MAR23 por medio de su cuenta de Twitter que se encontraba en Washington. “Ayer llegué a Washington, visité la Embajada de Colombia allí y trabajamos la agenda de lunes y martes próximos: hablaremos de Colombia, las relaciones con Venezuela y de Venezuela con el Dpto. de Estado, el Congreso, exembajadores de EE.UU. en Colombia, Instituto de Paz y WOLA”.

Llamaba la atención que Petro hubiese mandado a Benedetti, quien no es un diplomático profesional ni cuenta con particulares contactos en EEUU, a sostener reuniones con el gobierno Biden, con parlamentarios y personalidades influyentes. Fuentes consultadas en Bogotá aseguraron que el viaje de Benedetti no era una operación del ministerio de Exteriores. Fuentes en Washington confirmaron que el Departamento de Estado no atendió a Benedetti.

El 20MAR23 Benedetti tuiteó “terminamos el día con reuniones que se hicieron de forma confidencial en las que participaron miembros del Capitolio y de la Casa Blanca. Hablamos de Venezuela, y de las relaciones entre Colombia y Venezuela”. No se entendía muy bien que las reuniones fueran confidenciales pero el embajador de Petro divulgaba su realización, las instituciones involucradas y los temas tratados. Una foto divulgada por Benedetti lo muestra en compañía de varios diplomáticos estadounidenses ya retirados, entre ellos Kevin Whitaker y William Brownfield.

En tanto, en Bogotá corría el rumor según el cual el viaje de Benedetti a la capital de EEUU no respondía a razones diplomáticas de Estado, sino a motivos amorosos del inquieto embajador. La parlamentaria colombiana Saray Robayo Bechara publicó en su cuenta de Instagram una fotografía tomada en Washington frente a la sede de la embajada de Colombia. “Coincidencialmente la congresista, quien sería la nueva novia de Benedetti, estuvo en Washington DC los mismos días”, reportó la cadena radial colombiana Caracol.

Benedetti permanece casado con Adelina Guerrero Covo, quien lo acompañó en Caracas durante diversas actividades diplomáticas oficiales, pero el embajador de Petro igualmente mantiene un romance con la exmiss y ahora representante a la Cámara Saray Robayo, según daba cuenta el diario El Universal de Cartagena de Indias en diciembre pasado. Toda una historia entretejida entre diversas casas de caciques políticos y poderes económicos de la costa colombiana.

*****

Tras su visita a Washington, Benedetti no viajó a Caracas donde ya se preparaba la inminente visita de Petro y prefirió una nueva estadía en Barranquilla, Colombia. Allí convocó a la prensa para despertar un tema en el cual ha estado trabajando desde el anuncio de su designación el 11AGO22. Se trata de la compra de la petroquímica Monómeros, propiedad del Estado venezolano y localizada en Colombia. Hoy se sabe que el hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro, organizó una operación para controlar la empresa que su padre había devuelto a Maduro quien, a su vez, incluyó a socios de Petro en la junta directiva de la petroquímica.

También es notoria la vinculación personal y política entre Benedetti y el hijo del presidente colombiano. El 22MAR23, antes de regresar a Caracas como parte de la comitiva de Petro, Benedetti anunció en Barraquilla sobre la inminente compra de Monómeros a Maduro por el precio de US$ 300 millones. Fuentes oficiales colombianas desmintieron que la petrolera estatal Ecopetrol estuviera en trámites para comprar Monómeros, desconociéndose si el anuncio fue una forma del embajador crear una noticia que sirviera para relativizar el paseo por la capital de EEUU donde su novia exaltó el florecimiento primaveral de los cerezos japoneses. O en todo caso una forma de empujar a Petro para apurar la negociación con Maduro, ya que, según Benedetti, la empresa podría ser comprada por una “agremiación de agricultores privados”. La compra de Monómeros pareciera ser un negocio de alto interés para grupos políticos y empresariales costeños de los cuales forma parte Benedetti.

*****

El expresidente colombiano Iván Duque viajó a Washington para ofrecer el 24MAR23 la intervención central en el foro organizado por el Wilson Center denominado “Crisis en Venezuela: implicaciones para la democracia, los derechos humanos y el medio ambiente”. Entre los ponentes estuvo Cristina Vollmer Burelli, quien realizó una pormenorizada explicación del ecocidio que adelanta el régimen chavista en la Orinoquia y Amazonía venezolana. En el panel también se encontraba la jurista portuguesa Marta Valiñas, quien preside la “Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos” de violación de DDHH en Venezuela, por mandato del Consejo de DDHH de la ONU.

En su intervención y en declaraciones a la prensa, Duque se refirió a las relaciones entre Petro y la dictadura chavista. En lo que parece ser quejas procedentes del interior de las fuerzas armadas colombianas, Duque afirmó que entre los temas que manejan Petro y Maduro se encontraría el intercambio de información sobre operaciones de inteligencia. La dictadura venezolana está interesada en tener acceso a información sobre las operaciones de inteligencia de las fuerzas militares colombianas han desarrollado con EEUU y el Reino Unido en las últimas décadas. Además, Duque dejó saber que el gobierno de Petro está abriendo, a solicitud de Maduro, investigaciones a altos oficiales de Colombia que han participado en operaciones contra organizaciones narcoguerrilleras colombianas protegidas por el chavismo. En Bogotá corría la versión según la cual Gustavo Petro ordenó que las fuerzas militares abrieran una “indagación disciplinaria” contra exjefes militares a quienes señala de dirigir una operación contra el jefe guerrillero Jesús Santrich, quien permanecía en Venezuela bajo protección del régimen chavista.

En sus declaraciones en Washington, Duque también se hizo eco de versiones que comienzan a correr en Washington; el gobierno de EEUU estará monitoreando los negocios que Petro acuerde con Maduro con base a las sanciones impuestas a los altos jerarcas del régimen venezolano.

*****

Mientras en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizaba su 52º período ordinario de sesiones, en el cual se escuchaban, entre otros, los informes sobre violaciones de DDHH en Venezuela o Nicaragua, la izquierda global realizaba su propio evento sobre DDHH, con exclusiva participación de sus propios voceros y bajo el auspicio de la ONU por intermedio de la UNESCO. La UNESCO es la “Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura”.

El evento, realizado entre 20-24MAR23, fue denominado “III Foro Mundial de Derechos Humanos”. Fue organizado por el denominado “Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos” CIPDH-UNESCO creado en 2009 por el gobierno de Cristina Kirchner con el patrocinio de la UNESCO. Su actual directora, Fernanda Gil Lozano, es una política afiliada al kirchnerismo.

*****

La lista de “conferencistas principales” no dejaba espacio para la duda, se trataba de un evento de la izquierda mundial organizado por el Grupo de Puebla: presidente y vicepresidenta de Argentina Alberto Fernández y Cristina de Kirchner, figurones de la izquierda argentina a granel como Atilio Borón, Jorge Taiana, Adolfo Pérez Esquivel, Estela Barnes de Carlotto, y llegados del extranjero como Baltazar Garzón, Evo Morales, Rafael Correa, Ernesto Samper Pizano, José Luis Rodríguez Zapatero, Marco Enríque-Ominami, Juan Carlos Monedero, entre otros.

El 21MAR23, en la presidencial Casa Rosada, Alberto Fernández presidió una reunión con los miembros fundadores del Grupo de Puebla en la cual se discutió una estrategia para la reactivación de Unasur. En la tarde de ese día, el evento patrocinado por la UNESCO incluyó un “debate especial” que el grupo definió como “en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner” bajo el título de “Del partido militar al partido judicial”. “Cristina presidente” gritaban militantes congregados en el auditorio del Centro Cultural Néstor Kirchner, el tema del evento es la persecución judicial contra la viuda Kirchner quien ha sido procesada judicialmente por el manejo de contratos de obras públicas durante sus gobiernos y el de su fallecido marido.

Cristina Kirchner pretende evadir la cárcel haciéndose elegir presidenta en las elecciones del 22OCT23. El foro hecho bajo las siglas de la ONU sirvió de plataforma para la aspiración de la ahora vicepresidenta argentina. En el mismo foro, la enviada de la dictadura venezolana, Stella Lugo, se refirió al operador financiero de Maduro, el colombiano Alex Saab, detenido en EEUU.

Este Informe solicitó información a la jefe de prensa de UNESCO basada en París, Clare O’Hagan, sobre el financiamiento del evento de Buenos Aires, la selección de los ponentes y la utilización de las siglas de la UNESCO para el lanzamiento de la candidatura de Cristina Kirchner. La encargada de prensa de UNESCO no atendió el pedido de información.

*****

La versión original de este Informe Otálvora fue publicada el 25MAR23 en Diario Las Américas. Actualización incluida el 27MAR23: La vocero de UNESCO, Clare O’Hagan, remitió a este Informe el 27MAR23 un email con la posición de ese organismo en relación al evento organizado por CIPDH-UNESCO en Buenos Aires en conjunto con el Grupo de Puebla. Según O’Hagan: “La UNESCO no financió este evento, ya que no fue coorganizador” (…) “Dado que la UNESCO no es el organizador, no participó en la selección de los invitados” (…) “El evento al que hace referencia en su artículo fue organizado por el CIPDH, un centro creado y dependiente del Estado argentino. Este centro fue puesto bajo los auspicios de la UNESCO porque sus actividades en general se ajustan al mandato y los valores de nuestra Organización” (…) “La UNESCO respeta la autonomía de los centros bajo sus auspicios”.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es