Paren el mundo, por Juan Eduardo Fernández “Juanette” - Runrun

Luego de leer las noticias del boletín de Gates Notes, recordé aquella frase que se le atribuye (falsamente) a Mafalda: “Paren el mundo, que me quiero bajar”

@SoyJuanette

Desde que comenzó 2023 me puse como promesa de año nuevo ir al gimnasio y no consumir tantas noticias. La primera va muy bien, de hecho, me inscribí y la semana que viene ya cumpliré un mes haciendo ejercicios. Pero donde vengo flojo de papeles es en la segunda promesa.

Créanme, he puesto todo el empeño para no ver noticias, salir de Twitter y consumir más series y películas. Pero como algo tenía que leer, comencé a seguir los escritos de algunos intelectuales, líderes de opinión y personalidades del mundo. Y justo en esa búsqueda me topé con Bill Gates y hasta me suscribí a su newsletter llamado Gates notes.

Por fortuna, las Gates notes del fundador de Microsoft y filántropo salen cada 15 días, porque si no, ya estaría internado en un sanatorio mental.

Porque con lo que escribe Gates, el noticiero en un programa infantil. Y es que Gates tiene una prosa calma y aleccionadora, el problema son los temas que elige compartir.

Para ilustrarlos con un ejemplo, Bill Gates es como ese médico que le comunica a una persona que le queda poco tiempo de vida de la siguiente manera:

–Bueno Fulano, la verdad, los exámenes médicos resultaron fatales, por lo que te quedan 3 meses de vida. Lo bueno de esto es que viviste más de 40 años, así que algo habrás hecho. Ánimo campeón, ya vendrán tiempos mejores, solo que tú no los verás.

De hecho, en el primer posteo que leí en su blog, Bill compartió las respuestas a consultas que le hicieran personas del pueblo llano, en un foro de Reddit acerca del futuro. Acá algunas predicciones:

“El uso de la tecnología puede ser usado para salvar vidas. A la vez afirmó que hechos puntuales, como la guerra en Ucrania y posibles pandemias, ya “están haciendo que el mundo atraviese tiempos difíciles”.

“El cambio climático está provocando fenómenos meteorológicos extremos que cada vez serán más frecuentes”

Bill explicó que el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) “es el avance tecnológico más importante en décadas”.

Acerca de la IA, Bill advirtió que los gobiernos y las empresas privadas deben trabajar en conjunto para que “no se salga esto de control” ¿A qué se refiere?

Gates expresó que uno de los principales riesgos de la IA es que se use esta tecnología para producir armas. Y Además habló de la “Singularidad”, término que describe a la inteligencia total, es decir, cuando las maquinas puedan replicar con exactitud al cerebro humano y de hecho superarlo.

Acerca de la Singularidad se dice que este tipo de inteligencias, en caso de sentirse amenazado, podría acabar con la raza humana. Igualmente, fiel a su estilo, Bill explicó que no debemos preocuparnos por eso, pues, la singularidad podría alcanzarse recién en 100 años… Luego de leer todo esto, recordé aquella frase que se le atribuyó (falsamente) a Mafalda, el más famoso personaje del gran Quino: “Paren el mundo que me quiero bajar”.

La verdad quise escribir esto no para preocuparlos… bueno, está bien seré sincero: lo escribí para no preocuparme solo. Bueno los dejos porque voy a ver un maratón de Terminator que pasarán en la TV. Por último, si alguien está interesado en comprarme mi Alexa, avíseme, la vendo barata por no usar.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es