Tiranos del mundo, el miedo es libre, por Froilán Barrios Nieves* - Runrun

El pasado jueves 16 de marzo la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y la funcionaria María Alekseyevna Lvova-Belova, responsable del presunto plan para deportar por la fuerza a miles de niños ucranianos a Rusia.

Karim Khan, fiscal de la CPI, indicó que nadie debe sentir que puede cometer genocidio impunemente, señalando a Putin como «presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa».

Ahora bien, las competencias de la CPI provienen de la aprobación del Estatuto de Roma, acordado El 17 de julio de 1998, en Roma por 160 países los cuales decidieron establecer una Corte Penal Internacional permanente para juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que afectan al mundo, tales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Es necesario recalcar que este acuerdo tiene tanta importancia como el de la Carta de las Naciones Unidas, significando «un paso gigantesco en favor de los derechos humanos universales y del imperio de la ley».

Tiranos y justicia internacional

Numerosos dictadores no han podido escapar de la justicia internacional, entre ellos:

Omar al Bashir, el mandatario sudanés tras 30 años en el poder depuesto tras una ola de protestas callejeras en 2019;

Hosni Mubarak, el caudillo que gobernó Egipto sin oposición alguna durante casi treinta años y a quien derrocaron en 2011, cuando la Primavera Árabe alcanzó su punto crítico;

Augusto Pinochet, de Chile, el despiadado gobierno de diecisiete años del general fue una era en la que ocurrieron miles de muertes, desapariciones y acciones de tortura en Chile, país que todavía no se reconcilia con ese legado criminal;

Muamar el Gadafi, quien gobernó Libia durante 42 años, entre 1969 y 2011. Tras ascender al poder con un golpe de Estado, su ejército mató a disparos a centenares de personas en la ciudad de Bengasi, tras ordenar perseguir “casa por casa, armario por armario” a miles que protestaban contra su gobierno en el marco de la llamada Primavera Árabe.

Y finalmente citamos el juicio a Slobodan Milosevic, que finalizó con su muerte, antes de que se le dictara sentencia por la promoción desde Belgrado de las limpiezas étnicas en la ex-Yugoslavia.

La ira del Kremlin ante la CPI

Ante la decisión de la CPI, el Kremlin ha reaccionado con aires de superioridad al calificar esta decisión como “indignante e inaceptable”. «Consideramos que la simple presentación de la cuestión es indignante e inaceptable. Rusia, al igual que varios Estados, no reconoce la jurisdicción de este tribunal y, en consecuencia, cualquier decisión de este tipo es nula y sin valor para la Federación Rusa desde el punto de vista de la ley”, tuiteó este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Posteriormente Dmitry Medvedev, expresidente de Rusia y vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia tuiteó: “La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin. No es necesario explicar DÓNDE se debe usar este papel”, junto con un emoji de papel higiénico, rematando posteriormente con la amenaza de enviarle un misil hipersónico desde un navío de guerra ruso en el Atlántico Norte a la sede de la CPI en La Haya.

Como vemos, el estigma que produce en el mandatario ruso es una condena que lo acompañará hasta su muerte, de allí el dolor y la rabia que le ocasiona a sus acólitos y que traducen su odio en tan mal tono y postura. Una sentencia que lo denuncia a nivel planetario, por la evidencia de los crímenes de guerra cometidos contra el pueblo ucraniano. La situación ha generado la ira del Stalin del siglo XXI, impulsando una condena por parte de una espuria corte rusa contra la CPI.

Ellos ahora afrontan la bochornosa realidad de no poder visitar a 122 países como Estados partes del Estatuto de Roma so pena de ser arrestados de inmediato en cualquier lugar del mundo.

La decisión de la CPI y las tiranías del patio

El fiscal de la CPI Karim Khan ratificó la tajante decisión con esta joya: “Estos actos, entre otros, demuestran la intención de sacar permanentemente a estos niños de su propio país”. “Debemos asegurarnos de que los responsables de los presuntos delitos rindan cuentas y que los niños sean devueltos a sus familias y comunidades”, continuó, y agregó: “No podemos permitir que los niños sean tratados como si fueran botín de guerra”.

Khan concluyó diciendo que Ucrania era “una escena del crimen que abarca una amplia y compleja gama de presuntos crímenes internacionales”. Explicó asimismo que, si bien este fue un primer paso en el enjuiciamiento de crímenes de guerra, continúa buscando otras líneas de investigación. “No dudaremos en presentar más solicitudes de órdenes de arresto cuando la evidencia así lo requiera”.

Esta condena de la CPI ha desatado las alarmas en Latinoamérica ya que el gobierno de Nicolás Maduro está bajo escrutinio de la Corte Penal Internacional, tras la apertura de una investigación sin precedentes en América por presuntos crímenes de lesa humanidad desde 2017.

De hecho, la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Venezuela abre una nueva página en la historia de los procesos judiciales de la CPI, que desde su fundación, en 1998, ha procesado a una ristra de tiranos en todos los continentes.

Alguien dijo una vez en nuestros predios que el miedo era libre. En el caso de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Díaz-Canel cuyos crímenes y atrocidades no pueden quedar impunes, no dudamos que hoy son los señalados como los próximos a ser condenados por la CPI. Por lo pronto, con mi firma, en carta dirigida a los gobiernos del mundo, he apoyado la detención del dictador ruso y espero que pronto pueda utilizarla para castigar a quienes han destruido nuestro país, la gente y sus instituciones democráticas.

*Movimiento Laborista.

