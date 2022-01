CrónicasDeMilitares | Una guerra que se vuelve interminable y cada vez más oscura, por Elías Pino Iturrieta - Runrun

Imagen: obra (sin título) del artista surrealista polaco Zdzisław Beksiński

@eliaspino

Pese a que los federales alcanzan el triunfo y su líder, el mariscal Juan Crisóstomo Falcón, gobierna desde Caracas o desde sus domicilios de Coro, las diferencias entre muchos oficiales producen múltiples enfrentamientos que impiden el establecimiento de la paz. Según una celebre misiva del jefe del Estado, remitida a uno de sus biógrafos y pariente de confianza, el general Jacinto Regino Pachano, la culpa de la prolongación de las hostilidades debía achacarse a muchos de sus oficiales sedientos de poder.

Escribe Falcón entonces a Pachano:

El texto de Level de Goda abunda en otros pormenores, pero el fragmento copiado informa en términos suficientes sobre la anarquía que entonces experimenta Venezuela, y sobre la continuación de la violencia y del derramamiento de sangre después de la paz suscrita en Coche. Lo elocuente de la crónica radica en el hecho de que, según apunta su autor, el propio presidente de la Federación fomenta los disturbios y se alía con personalismos comarcales, si siente que le conviene, mientras en las regiones los mandones administran los territorios de acuerdo con su capricho.

En su biografía de Guzmán Blanco, el historiador Rondón Márquez llama la atención sobre las acaloradas polémicas de prensa que caldean el ambiente de la época hasta temperaturas extremas. Muestra como ejemplo la disputa entre los generales Manuel María Lander y Martín Gómez por el control de los Valles del Tuy, que por su violencia acapara la atención de los lectores.

Se acusan a la recíproca de cuatreros, ladrones, perjuros y mentirosos, sin que nadie les aconseje sosiego.

También son populares en tales días los ataques del célebre general Manuel Ezequiel Bruzual contra el general José María Aristeguieta y contra otros oficiales federales que se oponen a su influencia. Llega a asegurar que el general Aristeiguieta es “el rey de los cuatreros”. Los panfletos de Bruzual, que pasan de pasan de mano en mano y son la comidilla de la ciudad, se comentan con fruición hasta en los rincones de las sacristías.

El general José Loreto Arismendi, mando del ejército triunfador y figura conocida por la pulcritud de su vida pública, escribe un texto que resume los extremos de confusión y ardimiento reflejados en las fuentes citadas. Sus afirmaciones sirven también para la conclusión de lo que se viene leyendo. Son estas:

Si, yo me enorgullezco de haber sido consecuente a la revolución (…) Yo no abracé sus dogmas, yo no combatí por ella de Oriente a Occidente, en cinco años, para substituir Tiranos a Tiranos, Ladrones a Ladrones. Yo combatí para que los pueblos fuesen libres; para que la moral fuese la regla del gobierno; para que Venezuela prosperase y se engrandeciese. La independencia de que gozan los Estados dista muy poco o nada de la que le concedía la Constitución de 1858. Y no es de creerse que los sacrificios consiguientes a una guerra de cinco años se soportasen para realizar un mero cambio de hombres (…). La República tiene la profunda convicción de los torpes manejos que la precipitan a su total ruina con el descrédito más afrentoso”.