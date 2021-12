Cuestionario 2.0 | Caterina Valentino, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

Caterina Valentino se declara como “una fan enamorada de la tecnología, es más lo bueno que lo malo”

@bocaranda20

Hoy tenemos a una periodista, conductora de radio y televisión, actriz y modelo venezolana. Hija de inmigrantes italianos, nació en Catia, en donde creció y pasó tiempo importante de su niñez. Comenzó su carrera en el programa Puma TV; canal dedicado a la promoción de videos musicales, propiedad del cantante José Luis Rodríguez.

Tiempo después, fue presentadora de televisión y formó parte de programas juveniles y reality shows en canales como Radio Caracas Televisión, Venevisión, Televen, E! Entertainment y Telesistema Once, en República Dominicana.

Desde el año 2012 es corresponsal de Caracol Internacional para Venezuela, y en 2018 se incorporó a Antena3 como corresponsal en Caracas. Por su labor periodística, fue condecorada con la Orden de la Dignidad y la Patria por el Congreso de Colombia en 2017 y por el Gobierno de Italia con la Orden Estrella de Caballero Italiano en 2019, entre otros premios.

Actualmente es voz, imagen y consultora adjunta del circuito FM CENTER, columnista del diario El Nacional y del medio Caraota Digital.

Para mí es todo un gusto tener hoy en este Cuestionario 2.0 a Caterina Valentino.

−¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

−La proximidad de estar con la gente que amo y que quiero. Gracias a la tecnología puedo hacer un programa de radio a la distancia, puedo estar en comunicación con la gente que adoro… La tecnología me ha acercado a esas cosas que para mí son importantes; no solo el trabajo, sino también lo afectivo. Y bueno, para mí la tecnología ha sido una bendición.

−¿Cuál dispositivo es indispensable para tu día a día, y por qué?

−El iPhone, sin duda. Yo tengo iOS y Android, pero el iPhone es para mí lo más importante porque yo tomo el teléfono y hablo con mis productoras, decido qué es lo que voy a sacar para el programa durante el día; luego chequeo qué es lo que puedo postear en mi cuenta de Twitter. Cada cuenta es completamente distinta; Twitter, Instagram, TikTok, Facebook.

Sin duda alguna, el dispositivo me mantiene conectada con el resto del mundo. Yo soy de las que cree que hoy estamos viviendo dos realidades; la que podemos tocar y la realidad intangible, que es la que vivimos a través del social media y de la tecnología.

−¿Cuál fue el primer celular que tuviste y cuál es el primer recuerdo que tienes de una computadora?

Dios mío, el primer celular que yo tuve fue el ladrillo, ¿se acuerdan? Era la versión siguiente del ladrillo, era uno que se doblaba cuando uno hablaba. Recuerdo que era pesadísimo el ladrillo plegable, era supermoderno con su antenita y todo. Yo hoy veo lo que hago con el iPhone y dónde lo meto y digo “Dios mío, cómo ha evolucionado la tecnología”.

Y el primer computador… Yo estudiaba Ingeniería en Sistemas y la primera computadora que tuve fue una gigantísima, pesada y creo que era del tamaño de un televisor, nada que ver con lo que tenemos el día de hoy. Yo creo que somos unos bendecidos, en muchos aspectos yo sé que la tecnología nos separa un poco, pero creo que es más lo bueno y lo positivo que lo negativo.

−¿Qué es lo peor que te da la tecnología?

−Lo peor es que a veces no tengo privacidad. Si alguien te capta o te ve, agarra una foto tuya y sube la foto y la gente sabe dónde estás; yo creo que es eso, pero al final no creo que haya nada malo, todo lo contrario. La tecnología ha sido, para mí, un gran aliado en estos tiempos. Yo me considero una fan enamorada de la tecnología, yo agradezco que hoy pueda estar conectada con el mundo a través de la tecnología.

−¿Cómo ha impactado la tecnología el trabajo que haces y cómo crees que lo impactará en el futuro?

−En esto yo suelo ser un poco soñadora. No sé si mi visión esté equivocada o no, pero creo que vamos a vivir en dos realidades y es un poco lo que estamos viviendo hoy. Vamos a tener una realidad tangible y otra realidad, no sé, un poco como estas aldeas virtuales… yo creo que para allá vamos. Aunque no me gustaría, porque creo que el humano es humano y por eso necesitamos el contacto físico y la socialización.

Y a mi trabajo lo ha impactado de una forma positiva: gracias a la tecnología yo puedo estar conectada y hacer trabajos en distintas partes del mundo, cosa que antes no podía hacer.

−¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

−¡Ay! ¿Por qué me hacen decir estas cosas? ¡No es nada VIP! La peor pena ha sido mandar una foto equivocada, jajaja. Cuando le quiero mandar una fotico a alguien y, sin querer, se la envío a otra persona, mmm… ¡Error, error, error!

−Si tuvieses que recomendar un pódcast, ¿cuál sería?

−Recomendaría el mío, pero todavía no lo tengo, así que cuando lo tenga lo recomiendo, pero todavía no.

−Si solo pudieras seguir una sola cuenta de Instagram, ¿cuál sería?

−Creo que seguiría una cuenta de noticias, como NBC o CBS. Que me permita estar conectada con lo que pasa en otras partes del mundo.

−Todos tenemos una app favorita, ¿cuál es esa app que abres varias veces al día?

−Instagram, sin duda. Es la app que más visito y me encanta.

−¿Cuál es la página web que visitas todos los días religiosamente?

−El País de España, para revisar información. Todos los días la chequeo. Y bueno, caterinavalentino.com obvio también porque necesito saber qué está saliendo al aire y qué es lo que está online cuando estoy en mi programa de radio. Esas dos websites son las que visito todos los días religiosamente.

−¿Estás viendo alguna serie o película vía streaming? ¿Cuál?

−Sí, la vi en italiano: Quién mató a Sara, y me encantó. Me encantó la actuación de don Lascano, el papá de Rodolfo. Me encantó, pero ya la terminé de ver, yo no soy mucho de meterme a ver series, pero esa me gustó mucho.

Vídeo: Quién mató a Sara | Tráiler oficial | Netflix Latinoamérica

−Cuéntanos de alguna vez que recuerdes que un avance tecnológico te haga sorprendido.

−Me sorprendió mucho una vez que mi papá estaba con problemas del corazón y recuerdo que un médico me dijo “no, no, si ya hay un robot que hace las operaciones de corazón abierto”; y cuando vi las imágenes de cómo evolucionó la medicina del corazón, y cómo un robot está operando, me impactó muchísimo.