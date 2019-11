Rufo Chacón ya tiene sus prótesis oculares con sistema de inteligencia artificial - Runrun

View this post on Instagram

Hoy es un día muy especial para nosotros y particularmente para mi hijo Rufo Chacón. Hemos recibido la bendición de lo más avanzado que ofrece la ciencia hasta el momento para mejorar su calidad de vida e independencia. Rufo por ahora no recobra su visión pero si ha ganado el apoyo y respeto de todo un país. Mi hijo es un ejemplo vivo de la VENEZUELA posible, la que a pesar de los maltratos e injusticias se levanta y lucha por seguir adelante en busca del progreso y bienestar. Dios te bendiga Hijo amado, gracias Sr. Yaser Dagga, gracias Fundación Frigilux, gracias Dr. Miguel Salinas de Ocular Lab y todo su maravilloso equipo. Gracias por todo su apoyo VENEZUELA.🇻🇪