Cuestionario 2.0 | La Sirena 69, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

“Ya basta de conciertos vía Zoom y esas cosas. Me da miedo porque siento que la gente ya no va a convivir, no se va a relacionar, ya uno no se va a tocar”, María Antonella Alonso, La Sirena 69

María Antonella Alonso comenzó su vida pública subiendo videos a YouTube hace tres años. Junto con sus amigas hablaba de sexo de manera casual, sin tabúes.

Parecía osado su paso por la dupla de talento venezolano que es Ohrangutang, cuando un años más tarde se comenzaban a viralizar videos de su OnlyFans que se regaban por WhatsApp.

Nuestra historia con las grandes ligas y el exilio forzoso de muchos venezolanos hace que celebremos los logros deportivos y profesionales de peloteros y artistas por igual. Sus triunfos son parte de nuestro ADN colectivo, es por eso que nos debe llenar de orgullo ver a una venezolana triunfando en la cúspide de una industria.

Antonella tiene hoy más de 88 millones de vistas y se ubica en el Top 50 de las actrices para adultos más cotizadas del mundo. Forma parte de los talentos de Brazzers y Penthouse, dos de las principales casas de producción de la industria. Al ver en el homepage de las principales páginas de entretenimiento para adultos nos embarga el mismo orgullo nacionalista que uno siente al ver a Edgar Ramírez en cualquier alfombra roja o al escuchar el Gloria al Bravo Pueblo fuera de nuestro país.

Video: ORALES 101 | En la cama con La Sirena69 | Canal en Youtube de La Sirena69

Y es que, en un tiempo récord, no solo ha subido de ranking, sino que lo ha reventado. Pareciera haberlo vivido todo en el proceso de creación de su propia marca, la Sirena 69. La semana pasada, la Vida Boheme estrenó un video musical junto con ella. Pero hoy no hablaremos de eso, sino de tecnología en este Cuestionario 2.0

−Gracias, de verdad que lo que dijeron es lo más parecido a la realidad. Siempre dicen muchas cosas que no son.

−Pero es que venimos siguiéndote desde que montabas esos videos en YouTube, es impresionante cómo ha cambiado toda esta historia, ¿no?

−Sí, ahorita tengo como un nuevo canal, porque esos videos los borré todos, no me gustaban.

−Vi que estaba todo borrado cuando estaba haciendo la revisión para este cuestionario especial y vi que ahora vienes con lo mismo, pero rebranded completamente. Una nueva imagen, un nuevo concepto, pero el mismo estilo de conversación.

−Si, exacto. Pero ahorita es corto para que la gente pueda entrar a Patreon y pague, porque igual en YouTube no se puede hablar mucho de sexo, entonces no me sirve.

−¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

−Yo creo que la tecnología, con lo que yo hago, es buenísima porque tienes mucho más alcance. Aparte de eso, ya no necesitas depender de una productora, sino que ya puedes ser un poco más dueño de tu contenido y de lo que quieras hacer.

−¿Cuál dispositivo es indispensable para tu día a día, y por qué?

−Mi teléfono. Yo siempre necesito del teléfono porque obviamente por ahí puedo grabar y, a veces, tengo que grabar demasiadas cosas rapiditas, no una película, pero cosas prácticas y lo puedo hacer a través del teléfono.

−¿Cuál fue el primer celular que tuviste y cuál es el primer recuerdo que tienes de una computadora?

−Mi primer celular creo que fue… Bueno, yo nací en el 90, o sea, tengo 30 y creo que fue uno que le llamaban Banana (Nokia), algo así, que tenía la forma de una banana, de Telcel o Movistar, ya no sé.

Y en cuanto a la computadora no recuerdo la marca, pero mi papá compró una computadora que era supergrande. Tanto, que había una mesa especial para la computadora de lo grande que era.

−¿Qué es lo peor que te da la tecnología?

−Bueno, que ya no tienes privacidad. La tecnología es increíble pero igual ya todo el mundo sabe todo de ti, quieras o no.

−¿Cómo ha impactado la tecnología en el trabajo que haces y cómo crees que lo impactará en el futuro?

−Lo bueno de la tecnología es que ahora, siendo una actriz porno, tienes más control de tus cosas. No tienes que trabajar tanto para alguien, puedes crear tu propio contenido y eso es gracias a la tecnología, al Internet, a las plataformas.

−¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

−Nunca me ha pasado ninguna pena en WhatsApp, siempre trato de ver bien a quien le mando el mensaje.

−Si tuvieses que recomendar un pódcast, ¿cuál sería?

−Escucho a veces Escuela de Nada, escucho a la Vero Gómez, a Gabo Ruiz. Hay veces que no soy tan fan de los pódcast porque son muy largos, y me aburro superrápido. Por eso es que yo hago mis videos cortos, porque es muy raro que yo me quede pegada a una serie, soy muy distraída y empiezo a hacer otras cosas y se me olvida.

−¿Cuál es la página web que visitas todos los días religiosamente?

−Pornhub, jajaja.

−¿Cuál es tu emoji favorito, y por qué?

−El gatito llorando de la risa, porque amo los gatos y me gusta que se está riendo, entonces lo pongo demasiado.

−Cuéntanos sobre una vez que recuerdes que un avance tecnológico te haya sorprendido.

−Creo que siempre me sorprende, pero me parece que ahorita con el coronavirus se está poniendo bien intenso el tema de que hay cosas que no se pueden hacer a través de la tecnología. Ya basta de conciertos vía Zoom y esas cosas, no me está gustando; creo que se está yendo de las manos. Me da miedo porque siento que la gente ya no va a convivir, no se va a relacionar, ya uno no se va a tocar.

−Estás residenciada en Los Ángeles y tuviste un viaje a México, ¿cómo fue la experiencia de viajar en plena pandemia? ¿Cambió en algo? ¿Sentiste algo diferente?

−Normal, en el sentido de que todo fue igual, solo que ahora tienes que tener una máscara puesta.