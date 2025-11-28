Arts Connection Foundation se despide con la exposición Particular Perspectives

Particular Perspectives marca el cierre de una etapa para Arts Connection Foundation, institución que durante casi dos décadas ha impulsado el arte contemporáneo y el intercambio cultural desde Miami con su galería de arte, en sus distintas sedes.

Esta última exposición reúne las obras de César Rey y Orlando Urdaneta, dos artistas que dialogan desde lenguajes distintos —la tridimensionalidad escultórica y la gestualidad pictórica— bajo la curaduría de Andreína Fuentes Angarita. La muestra propone un encuentro entre dos visiones que, aunque contrastantes, comparten una misma búsqueda: comprender al ser humano a través del arte como materia viva, memoria y eco. Particular Perspectives es un diálogo entre la bidimensionalidad y la tridimensionalidad, entre lo interno y lo cósmico, entre el gesto y la materia.

Con relación a los artistas, Rey es un escultor autodidacta radicado en Miami que explora la relación entre el ser humano, la naturaleza y los ciclos de transformación. Su obra surge del diálogo entre materiales reciclados, cerámica y la simbología marina. Cada pieza es una metáfora sobre la vida y el renacer: la basura se convierte en revelación. Por su parte, Urdaneta es un artista multimedia, actor y dramaturgo venezolano que traslada su expresividad escénica al campo visual en un lenguaje vital y gestual. Su serie Garabats —junto con esculturas en alambre, pinturas, videoarte y performance— constituye un acto de resistencia y reconstrucción simbólica.



Con Particular Perspectives, Arts Connection Foundation despide su sede en Allapattah, celebrando el poder transformador del arte y su capacidad para unir perspectivas, generaciones y disciplinas. La exposición representa una conclusión simbólica del recorrido de la institución, que a lo largo de los años se ha caracterizado por impulsar proyectos artísticos innovadores, promover la experimentación y construir puentes entre artistas de diversas culturas.