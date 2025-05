Las perlas con las que Cabello aseguró que no hubo rescate de asilados sino “negociación”

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, negó este miércoles, 7 de mayo, que la salida de los opositores asilados en la embajada de Argentina en Caracas se haya dado en medio de una operación de rescate liderada por Estados Unidos.

Durante su programa Con El Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión, el oficialista aseguró que la salida de los opositores, así como de la señora Corina Parisca, madre de María Corina Machado, se produjo en el marco de una presunta negociación, de la que no ofreció mayores detalles.

“Ahí había cuatro personas, no cinco”

Diosdado Cabello aseguró que no hubo ninguna operación de rescate para que salieran los asilados en la embajada. Asimismo, indicó que Claudia Macero supuestamente habría abandonado la sede diplomática desde el 20 de agosto del 2024.

“¿Quién metió a esa gente a la embajada argentina? ¿Nosotros? Voluntariamente se fueron a la embajada. No hallaban cómo solucionar su problema. De repente salieron y comenzaron las especulaciones. Dijeron que fue una operación extraordinaria. Los que más o menos saben dicen que fue en base a una negociación. El que dice que no fue una negociación es que lo dejaron fuera de la negociación y no tiene nada qué decir”.

“La permanencia de esas personas dependía de ellos. Nosotros no lo metimos ahí. Ah, que a ellos le ofrecieron dentro de la épica que a los 3 días iban a llegar los marines a sacarlos de allá como unos héroes y pasó un día, dos, tres, y una semana… Y comenzó esa gente a deteriorarse emocionalmente”.

“Comenzaron a enviar mensajes para acá y para allá. Yo lo dije en el programa, ¿cuántas veces lo dije yo? Que mi amigo el ministro le estaba mandando mensajes para hablar. ¿Cuántas veces lo dije? Entonces, sale la cosa, liberados los cinco rehenes de la embajada de Argentina. Ya es la primera mentira, ahí no había cinco. Ahí solo había cuatro. Desde el 20 de agosto solo hay cuatro”.

“Están informando sin saber. El 20 de agosto se fue una muchacha que se llama Claudia Macero. ¿Y se fue cómo? Por su cuenta. Luego salió el señor Martínez Mottola, que luego falleció desafortunadamente estando en libertad. Salió ¿Y para dónde se fue Martínez Mota? Para su casa. Para su casa, porque era un show lo que ellos tenían”.

“Te viene el desespero que cómo buscarle solución. ‘No, no podemos salir por la puerta porque nos rayamos mucho’. Bueno, no salga por la puerta, yo te presto la escalera. Yo no puedo hablar todo. Yo te presto una escalera. ‘No, es que es muy alto’. Bueno, pero tienes la puerta o tienes la escalera. Tú escoge, pues. ‘Necesitamos una cuerda’. Te doy la cuerda. No se vaya a guindar nadie con esa cuerda porque después le echan la culpa a uno. Total que no me devolvieron la escalera. Yo la tuve que ir a buscar”.

Confirma la salida de la madre de María Corina Machado

Cabello también se refirió a la salida del país de la señora Corina Parisca, madre de la líder opositora María Corina Machado. El oficialista mostró una imagen del presunto pasaporte de la adulta mayor, en el cual se lee que está vencido desde 2022. También, enseñó otra imagen con un supuesto itinerario que indicaría que Parisca salió con destino hacia Bogotá, Colombia.

El ministro afirmó que la salida de la madre de Machado forma parte de la misma supuesta negociación que habría propiciado la salida del país del país los asilados de la embajada argentina.

“Esta señora que está aquí es la mamá de María Machado. Parte de esta negociación. ¿Cuándo se fue la mamá de María Machado? Aquí está su pasaporte. Para que ustedes vean que ahí entra Raimundo y todo el mundo en esa negociación”.

“Aquí está la señora en el aeropuerto y aquí está su orden de abordaje. Corina Parisca de Machado, salida La Guaira a Bogotá, Colombia. ¿Qué día? El 5 de mayo. Porque ahora la señora anda, ‘no, porque es una operación impecable’. Ah, qué impecable un carajo”.

“Lo primero que pidió fue por su mamá. Porque a la señora la van a internar en un en un asilo, porque la Sayona no la quiere tener. Se la sacó de Venezuela porque va para un asilo. Hasta el contacto en el asilo se lo hicimos nosotros. Y no voy a seguir hablando porque lo demás está en las cartas”.

“Al final, terminaron negociando como Leopoldo López. Y siempre negocian con sus intereses por delante. Con sus intereses por delante, porque si no esta señora no estuviese con esta sonrisa aquí, en el aeropuerto”.

“¿Y de dónde sacó el pasaporte va a salir, ¿verdad? Una pregunta que no se hace, pues. Todo negociado. Pueden decir lo que quieran ahorita y pueden montar lo que quieran, pero esa es la absoluta verdad y si me deja y si me ponen a hablar, ay, Dios”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país