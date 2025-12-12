En diciembre aumenta circulación de virus respiratorios y estacionales

El cambio en las condiciones climáticas, marcado por la temporada de lluvias y la variabilidad de las temperaturas, genera un entorno propicio para el aumento exponencial de patógenos que afectan la salud de la población. Por esta razón, es necesario tomar precaución ante la circulación de virus respiratorios y la intensificación de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue y el zika, en el contexto actual al cierre del año.

En una nota de prensa remitida por el Grupo Médico Santa Paula se advierte que en Venezuela, durante la temporada decembrina, los ciudadanos enfrentan el riesgo de contagiarse de tres virus respiratorios: la influenza (incluyendo el H1N1), el COVID-19 y el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), que además pueden contraerse simultáneamente o de forma sucesiva.

La internista e infectóloga de ese centro de salud, Rosa Khalil explicó que la posibilidad de contraer dos o más de estos patógenos a la vez se denomina coinfección.

“Una coinfección ocurre cuando el cuerpo combate más de un virus a la vez. Puedes dar positivo tanto en la prueba de la influenza como en la de la COVID-19, o un niño podría tener VRS e influenza. En casos excepcionales, las personas incluso contraen los tres virus”, advirtió la especialista.

Estos tres virus se propagan mediante gotitas respiratorias en entornos similares,lo que facilita la coinfección. Cada uno, por sí mismo, es capaz de causar una enfermedad severa; sin embargo, contraerlos de manera conjunta puede desencadenar síntomas más graves, prolongar la recuperación y aumentar significativamente el riesgo de complicaciones, especialmente en el sistema respiratorio y cardiovascular.

El pasado 4 de diciembre, la Organización Panamericana de la Salud emitió una circular en consideración con el inicio de la temporada de mayor circulación de influenza y otros virus respiratorios en el hemisferio norte, en la que recomendó preparar y organizar los servicios de salud para una eventual sobrecarga en el sistema sanitario e implementar medidas que garanticen el diagnóstico precoz y un manejo clínico adecuado, especialmente entre la población de alto riesgo de presentar enfermedad

grave.

Asimismo, instaron a garantizar la vacunación frente a virus respiratorios y a asegurar “una alta cobertura de vacunación en grupos de alto riesgo”.

¿Quiénes son los más vulnerables?

Khalil enfatizó que las personas con mayor vulnerabilidad ante los efectos de estos virus son los adultos mayores y aquellos con condiciones crónicas de salud, tales como afecciones pulmonares, renales, cardíacas, diabetes o un sistema inmunológico debilitado. En estos grupos, la detección y el tratamiento oportunos son esenciales para evitar desenlaces fatales.

Dada la superposición sintomática entre la influenza, el COVID-19 y el VRS, es prácticamente imposible distinguir la causa de la enfermedad sin la realización de una prueba diagnóstica. Los síntomas compartidos son: fiebre, escalofríos, tos persistente; congestión o secreción nasal abundante, sensación de fatiga o agotamiento extrema, irritación en la garganta y malestar general; cefalea o dolor de cabeza.

¿Cómo actuar?

Ante la sospecha de virus o de coinfección, la intensificación de los síntomas respiratorios o cualquier signo de alarma, es crucial buscar ayuda médica de inmediato.

El GMSP brinda la posibilidad de efectuar múltiples evaluaciones en su laboratorio para el diagnóstico preciso de estos virus. El gerente del Laboratorio del GMSP, Javier Meneses, indicó que ofrecen estudios específicos a costos razonables, tanto para adultos como niños, tales como:

· Panel Respiratorio 1: COVID-19 e Influenza A y B.

· Panel Respiratorio 2: COVID-19, Influenza A y B, Adenovirus, Virus Sincitial Respiratorio y Mycoplasma Pneumoniae.

· Panel Respiratorio 3: Adenovirus, Parainfluenza virus, Virus sincitial respiratorio, Covid-19, Mycoplasma pneumoniae, Rhinovirus, Influenza A y B y Metapneumovirus.

Prevención: La Clave para Evitar Complicaciones

La inmunización representa una estrategia fundamental en la prevención de las enfermedades graves asociadas a las enfermedades respiratorias agudas, al igual que las medidas de precaución primaria. En este sentido, especialistas recomiendan que las personas con fiebre y síntomas respiratorios se abstengan de acudir a lugares de trabajo, estudio o espacios públicos concurridos.

No se deben olvidar tampoco los aprendizajes relacionados con la prevención que dejó la pandemia, como el lavado frecuente de manos, el uso correcto de mascarillas, evitar tocarse la cara, vigilar y aislar a personas enfermas, cubrirse al toser o estornudar, mantener los ambientes bien ventilados y evitar las temperaturas extremas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.