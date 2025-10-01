SenosAyuda: 19 años siendo un pecho solidario para la mujer venezolana

Desde sus inicios hace 19 años, SenosAyuda ha consolidado un modelo de atención integral que combina programas médicos, psicooncológicos y de acompañamiento social. La nueva sede en El Bosque ha incrementado el número de pacientes y familias atendidas y fortalecido las iniciativas que han marcado la diferencia en la lucha contra el cáncer de mama en Venezuela, convirtiéndose en ese “pecho solidario” para quienes se enfrentan a un diagnóstico positivo.

En hechos cuantificables, la nueva sede ha permitido ampliar la capacidad de atención y responder a las más de 600 solicitudes mensuales que reciben en sus oficinas. Solo en 2024 ofreció 7902 servicios a pacientes y, entre enero y agosto de 2025, ha registrado 4.558 servicios y acompañado a más de 3565 mujeres en su proceso de diagnóstico, tratamiento y recuperación.

Tanto Bolivia Bocaranda como Vanessa Ochoa, presidenta y vicepresidenta de SenosAyuda respectivamente, destacan que uno de los pilares que hacen posible este camino es el trabajo con aliados estratégicos: empresas privadas, organizaciones médicas, especialistas y voluntarios que han contribuido a que la fundación sea ese soporte para las mujeres que atraviesan la enfermedad.

De allí la importancia de contar este año nuevamente con el apoyo de aliados incondicionales como Farmatodo, Café San Domingo, Fundación Plaza’s, Fundación Empresas Polar, Banesco, Alfonso Rivas (Maizoritos y Yelight), Tequeños Las Tías, Once Once, Pastelería Las Nieves.

SenosAyuda también agradece al mercadeo con causa de Mayonesa Kraft, Estética Esperanza Martínez, Nía Joyas, Fenotipo, Fájate, Palladio y otros.

Regresa la Ruta Rosada Gastronómica

Como en años anteriores, la Ruta Rosada Gastronómica está de regreso con restaurantes y marcas aliadas como Oceanía, Hard Rock Café, Memé, Chez Wong, La Volta, Camarón Crunch, Centro Pizzería, Top Brownies y Poke 212, que ponen a disposición de su clientela platos y productos a beneficio de los programas de la fundación.

En este octubre solidario también se realizarán actividades en el C.C. Millennium, C.C. San Ignacio, C.C. Paseo El Hatillo. Habrá también un Torneo de Pickleball en la Federación Venezolana de Tenis, así como también se celebrará la Segunda Copa de Pádel de la mano de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial (SVCPREM) en Capital Sports Santa Fe.

Asimismo, Clas Producciones dispuso un botón de donación a SenosAyuda en el portal de compra de entradas para el musical Mamma Mía durante toda la temporada de la obra.

default

Y es que para todos los programas que desarrolla, SenosAyuda necesita recursos permanentemente. Por eso, la campaña de recaudación “De la mano contigo 2025” marcha junto a los aliados que se incorporen este octubre y a lo largo de todo el año, y por supuesto, también junto a todas las personas solidarias que adquieran los productos y servicios que sumen a la causa.

Recientemente, SenosAyuda selló una alianza con SalutisHub, un portal que reúne a sociedades médicas, laboratorios y especialistas de la salud, lo que permitirá amplificar su voz y retomar campañas de comunicación masivas. “Palabras” es la primera, desarrollada por la agencia Concept McCann, y que narra la historia de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Una iniciativa que trascendió lo informativo para convertirse en un testimonio vivo de esperanza, resiliencia y fortaleza.

Para más información les invitamos a visitar www.senosayuda.com y en redes sociales @senosayuda, en donde se publicarán las actividades de octubre, mes de la lucha internacional contra el cáncer de mama.