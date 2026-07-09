A dos semanas del doblete sísmico que golpeó a Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, informó que hasta este miércoles, 8 de julio, la cifra de fallecidos ascendió a 3811 personas, lo que significa un incremento de otras 126 víctimas fatales registradas, en comparación con los 3685 fallecidos registrados el 7 de julio.

En la presentación del parte oficial, Rodríguez afirmó que el personal médico asistió a la fecha a un total de 27 398 pacientes. La cifra supera, así, la del día anterior, de 25 970, y representa un aumento de 1428 nuevas atenciones. También señaló que 17 907 personas perdieron su vivienda por los terremotos.

Además, el reporte indica un total de 1102 réplicas, un incremento de 26 respecto a los 1076 registrados en la jornada previa. La cifra de heridos se mantiene en 16 740. Tampoco se muestran variaciones en la cifra de estructuras afectadas, con 190 edificios colapsados y 856 afectados.

En cuanto a los recursos y el personal en el terreno, según Jorge Rodríguez, se han distribuido 9 689 528 litros de agua hasta este corte. El contingente en las zonas afectadas sumó 509 funcionarios, para alcanzar la cifra de 30 076, mientras que el número de voluntarios integrados aumentó a 28 992.

Presentamos al país el balance de este miércoles 8 de julio: 3.811 fallecidos y 16.740 heridos. Destacamos el rescate de 6.462 personas y la atención a 86.794 familias. Todo el alto mando político sigue desplegado, con firmeza y compromiso absoluto atendiendo a nuestro pueblo. pic.twitter.com/gYzjsfVH4I — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) July 8, 2026

Campamentos transitorios

Por su parte, Héctor Rodríguez, vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, difundió más temprano, a través de Telegram, un reporte específico sobre los campamentos transitorios, con cifras actualizadas a las 6:00 de la mañana del 8 de julio. Este balance contabiliza 87 campamentos habilitados en todo el país, con una ocupación de 16 686 personas.

De acuerdo con el reporte de Héctor Rodríguez, la distribución por regiones asigna a Caracas 39 campamentos que albergan a una población refugiada de 5046 personas. En La Guaira funcionan 26 campamentos, donde se resguardan 10 469 ciudadanos. El reporte aclara que 6 de estos centros están en proceso de ampliación. Finalmente, el estado Miranda cuenta con 22 campamentos que registran la ocupación de 1171 personas.

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