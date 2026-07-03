Con una escueta infografía de apenas una página, que difunció el Ministerio de Comunicación e Información, el interinato de Delcy Rodríguez informó que, hasta el viernes 3 de julio, se contabilizan 2645 personas fallecidas a causa del doblete sísmico de la semana pasada.

El comunicado reporta también 12 666 heridos y 6462 personas rescatadas. Además, indica que 15 050 personas quedaron sin vivienda y que han sido atendidas 86 117 familias.

En cuanto a las estructuras afectadas, el parte oficial señala que 885 sufrieron daños mientras que 189 colapsaron. Se documentan 890 réplicas al momento de publicarse el reporte.

Por otra parte, el reporte indica que se entregaron hasta la fecha 9486 toneladas de alimentos, con 78 478 bolsas de comida distribuidas y un total de 453 326 litros de agua. Asimismo, se han atendido 20 909 pacientes en las diferentes áreas de centros de salud.

Finalmente, el informe señala que hay 3305 rescatistas internacionales en terreno, un total de 29 567 efectivos desplegados y se han registrado 25 846 voluntarios. También se instalaron 59 campamentos temporales.

Cifras sin vocero oficial

Desde el día de los terremotos, esta es la primera vez que el gobierno ofrece un balance en formato digital sin ningún vocero. El día anterior, casualmente, Delcy Rodríguez, en compañía de Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, dio una rueda de prensa que también incluyó un balance. Durante esa alocución, periodistas extranjeros cuestionaron a la presidenta encargada (con el aval de Estados Unidos) por ciertas fallas en la respuesta institucional a la tragedia.

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