A seis meses de la extracción: del madurismo desafiante al rodrigato tutelado

Una incursión militar en las sombras, el bombardeo a zonas consideradas estratégicas y un mensaje del presidente estadounidense Donald Trump que lo confirmó. Este 3 de julio se cumplen seis meses de aquella madrugada en la que fuerzas extranjeras capturaron en Caracas al entonces presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores para trasladarlos a Nueva York, donde hoy son juzgados por múltiples delitos, incluido narcoterrorismo.

Desde entonces, Delcy Rodríguez está al frente del Ejecutivo con el aval de Washington. Maduro y Flores están en una cárcel de Brooklyn a la espera de su próxima audiencia el 22 de este mes. En este tiempo también hubo cambios de discursos y de leyes. Excarcelaron a algunos presos políticos y a otros no, y retornaron figuras de oposición que huyeron del país por la persecución.

Además, a partir de la llamada extracción se gestó la esperanza de una “recuperación económica”. La ciudadanía caminó sobre el miedo y volvió a las calles para hacer oír sus reclamos y pedir libertades políticas y civiles, salarios dignos y una transición democrática a través de elecciones.

Este 3 de julio, también se cumplen diez días de dos sismos de gran magnitud que reabrieron las heridas de la población venezolana y volvieron el foco sobre un sistema institucional que ya estaba en ruinas.

Esta es la cronología, mes a mes, de lo que ha pasado desde el 3 de enero.

Enero: la “ausencia forzosa” y el reparto del poder

“Tuvo una larga conversación con Marco (Rubio) y dijo: ‘Vamos a hacer lo que ustedes necesiten’. Creo que fue muy amable, pero no tenía alternativa”, dijo sobre Delcy Rodríguez el presidente estadounidense, Donald Trump, el 3 de enero en su primera alocución posterior al ataque militar.

Luego de la captura de Maduro, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró una figura no establecida en la Constitución: la “ausencia forzosa“. Con ese argumento, dos días después, Rodríguez juró como presidenta encargada y se convirtió en la primera mujer al frente del Ejecutivo. Dijo que lo hizo “con dolor por el secuestro de dos héroes” y aseguró que no descansaría hasta traerlos de vuelta. Ese mes, convocaron a muchos trabajadores públicos a marchas y concentraciones para pedir el regreso de la pareja.

En paralelo, el Gobierno de Estados Unidos aseguró que “administrarían” a Venezuela. Que iniciarían un plan de tres fases —estabilización, recuperación y transición— y asumirían el control de la comercialización del petróleo.

Rodríguez inició el cambio de su gabinete y sacó a buena parte del círculo cercano de Maduro y Flores. Algunos casos emblemáticos son la destitución del empresario colombiano Alex Saab como ministro de Industrias y del mayor general Javier Marcano Tábata como jefe de Seguridad de Maduro y comandante de la Guardia de Honor Presidencial.

El 8 de enero el presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la nueva presidenta, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de “un número importante” de presos políticos.

Cientos de familiares corrieron a las cárceles para esperar verlos salir por las puertas, pero el proceso se dio a cuenta gotas y sin una lista oficial. Muchas personas terminaron montando carpas frente a las prisiones y algunos aún siguen a la espera de la libertad plena de sus seres queridos.

Entre quienes salieron de prisión figuran líderes políticos como Enrique Márquez, Juan Pablo Guanipa y Freddy Superlano; defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel y Javier Tarazona; y miembros del equipo de trabajo de la líder opositora María Corina Machado como Perkins Rocha, María Oropeza, Dignora Hernández y Henry Alviárez.

También excarcelaron a periodistas como Nicmer Evans, Carlos Julio Rojas, Ramón Centeno y Luis López. Comenzó entonces una ligera flexibilización de la censura en los medios de comunicación, pese a que se mantienen vigentes las leyes restrictivas que pusieron a los comunicadores tras las rejas en primer lugar.

El chavismo pasó de acusar a la CIA (Agencia Central de Inteligencia de EE. UU.) de conspirar contra la Revolución bolivariana a sentarse a la mesa con ellos. El director de la agencia, John Ratcliffe, aterrizó en Caracas doce días después de la incursión militar y se reunió dos horas con Rodríguez.

La administración de Trump anunció que enviaría a personal diplomático para evaluar la reapertura de su embajada, cerrada desde 2019, y designó a Laura Dogu como jefa de misión para Venezuela.

El 23 de enero Rodríguez anunció la creación de un Programa para la Convivencia Democrática y la Paz con el objetivo de promover el diálogo, la reconciliación nacional y la armonía ante lo que ella misma bautizó como “un nuevo momento político”. Aunque prometió resultados para los primeros 100 días, los objetivos de ese programa todavía están por verse.

También el 23 de enero los estudiantes se hicieron sentir nuevamente. Hubo concentraciones en la Universidad Central de Venezuela, donde representantes del movimiento estudiantil se enfrentaron al poder.

Al cierre de ese mes, el 29 de enero, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en tiempo récord una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que flexibiliza el modelo estatista heredado del fallecido Hugo Chávez y abre la puerta a mayor participación de capital extranjero.

Febrero: llegó la Ley de Amnistía y renunció el fiscal

En febrero ocurre la visita del secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, a Venezuela. Se reunió con Rodríguez para evaluar la infraestructura energética del territorio, hablaron de modernizar la red eléctrica y reactivar la producción petrolera del país.

La AN promulgó la Ley de Amnistía que anunció el Ejecutivo el 30 de enero. Delcy Rodríguez dijo que esa norma abarcaría el período de violencia política desde 1999 hasta el presente. También ordenó entonces el cierre de El Helicoide, señalado durante años como el principal centro de tortura del país.

Mientras tanto, las calles empezaron a perder el miedo: familiares de presos políticos mantuvieron vigilias frente a las cárceles. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social febrero cerró con 599 protestas.

El día 25, a través de una carta, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, renunció al cargo, que ostentaba desde 2017. Ese mismo día se nombró una comisión especial de diputados para evaluar los candidatos.

Marzo: restablecimiento de relaciones y desplazamiento de Padrino López

El 4 de marzo, el secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, se reunió con Rodríguez en Miraflores. Al día siguiente, los dos gobiernos anunciaron formalmente el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares, rotas desde 2019.

Rodríguez anunció el 18 de marzo la destitución de Vladimir Padrino López, quien llevaba más de una década como ministro de Defensa. En su lugar nombró a Gustavo González López, exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Los analistas describieron el hecho como el cierre definitivo de una era militar y la consolidación de su propia cúpula de confianza.

Este mes el propagandista chavista Mario Silva comenzó a hacer críticas veladas a la presidenta encargada y cuestionó cómo el imperialismo había campeado en el país. Después sacaron del aire su programa semanal en el canal del Estado, Venezolana de Televisión. A partir de entonces ha mantenido una postura crítica sobre el llamado interinato. Ha advertido que los seguidores del fallecido Hugo Chávez se sienten traicionados por la nueva relación con los EE. UU., y ha protagonizado una guerra de “puntas” con aliados del Gobierno.

También en marzo Maduro compareció ante el juez Alvin Hellerstein en Nueva York y pidió la anulación del juicio alegando que las sanciones impedían a Venezuela costear su defensa privada. El magistrado rechazó desestimar el caso, aunque luego la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) permitiría al Gobierno venezolano financiar la defensa legal de Maduro y de Flores.

Abril: liberalización económica y nuevo fiscal general

Delcy Rodríguez profundizó lo que especialistas describieron como una “liberalización económica” para estabilizar la crisis: la apertura a inversión petrolera occidental, la eliminación del control cambiario y la reanudación de relaciones, oficialmente, con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de la mano con Calixto Ortega como vicepresidente sectorial de Economía.

El 9 de abril el Parlamento aprobó la nueva Ley de Minas, una norma que abre el sector a la inversión privada y extranjera. Ese día el Ministerio de Salud volvió a publicar el Boletín Epidemiológico, luego de una década sin difundir esta información clave de manera regular.

También en esa fecha la Asamblea Nacional aprobó la designación oficial de Larry Devoe Márquez como nuevo fiscal general de la República, y de Egleé González Lobato como nueva defensora del pueblo.

El día 20 ocurrió un motín en la cárcel de Yare que causó cinco muertos. Las autoridades aseguraron que se trató de una riña, pero el Observatorio Venezolano de Prisiones y los familiares denunciaron una situación irregular y pidieron una investigación.

Al cierre de abril, Rodríguez dio por terminado el período de aplicación de la Ley de Amnistía y dijo que habría que tratar algunas excarcelaciones pendientes por otros canales. A este punto había destituido y nombrado a nuevos funcionarios para conseguir tener a sus piezas en 4 vicepresidencias sectoriales y en 19 carteras, lo que se traduce en el 55 % de su gabinete.

Mayo: entregaron a Alex Saab y negaron posibilidad de elecciones

El 1 de mayo se reanudaron los vuelos directos entre Venezuela y EE. UU. después de siete años, a través de la compañía American Airlines.

En un giro que revivió la indignación de muchos, el 2 de mayo, durante una actividad, Jorge Rodríguez se dirigió a la diáspora venezolana que sintiera algún resentimiento contra el Gobierno: “Supéralo, perdónanos y vente”.

El 16 de mayo, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció la deportación de Alex Saab a Estados Unidos, con el alegato de que estaba incurso en delitos en ese país. Fue el desenlace de una figura que, años atrás, había sido bandera de la diplomacia de Maduro.

Ese mes, un periodista extranjero preguntó a Delcy Rodríguez sobre una fecha para elecciones en Venezuela. La mandataria respondió con evasivas: “No sé, en algún momento…”. Mientras tanto, la líder opositora en el exilio y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, estimó que una transición hacia comicios “libres” podría tomar unos nueve meses.

Venezuelan opposition leader María Corina Machado gestures as she delivers a press conference in Santiago, on March 12, 2026. Machado travelled to Chile to attend Chile’s President José Antonio Kast’s inauguration. (Photo by Raul BRAVO / AFP)

Junio: el terremoto que expuso la incapacidad de respuestas y autocrítica

El 24 de junio, cuando se conmemora la Batalla de Carabobo, dos terremotos seguidos —de magnitud 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos— golpearon el centro-norte del país, con epicentro en Yaracuy.

De acuerdo con el Gobierno de Rodríguez, 189 edificios se desplomaron por completo en La Guaira, Caracas y el estado Miranda. A la fecha se registran casi 3000 fallecidos. Hay más de 12 000 personas damnificadas. Las víctimas y la sociedad civil han cuestionado la respuesta tardía frente a la tragedia, algo que el chavismo se niega a reconocer.

En una rueda de prensa este miércoles 2 de julio, la presidenta encargada alabó la acción de su gobierno ante la emergencia, agradeció la cantidad de ayuda y apoyo internacional que ha recibido Venezuela, incluida la de EE. UU., pero fue incapaz de reconocer lo que los periodistas vieron en el terreno: personas que se sentían abandonadas, falta de maquinaria pesada para remover escombros y actuaciones cuestionables de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El nombre de Maduro, por cierto, no se mencionó ni una vez.

Machado intentó regresar a Venezuela luego de los dos terremotos, pero la Casa Blanca le negó respaldo logístico y de seguridad. Pese a que le cancelaron su vuelo desde Curazao, la líder opositora insiste en que volverá al país como lo ha prometido desde hace meses.

En este semestre el bolívar se depreció un 53,34 %, es decir, perdió un poco más de la mitad de su valor real frente al dólar desde el 3 de enero. Desde entonces Rodríguez ha ejecutado más de 50 designaciones entre ministros, viceministros y otras misiones gubernamentales.

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