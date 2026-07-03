CLAVES | JEP: El Estado falló en su deber de proteger

La emergencia nacional que provocó el doblete sísmico del 24 de junio dejó en evidencia la inacción del Estado en su deber de proteger a los más afectados. Es una de las conclusiones a las que llegó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), al evaluar la actuación del Gobierno luego de los terremotos del 24 de junio.

JEP denuncia que fallas logísticas, opacidad informativa y obstáculos administrativos no solo agravaron la situación, sino que, además, dejaron al descubierto la desarticulación estructural que impidió la asistencia oportuna a las miles de víctimas en Caracas y La Guaira.

En ese contexto, el informe “El Estado abdicó su deber de proteger” elaborado por la ONG devela cómo la inoperancia institucional, la burocracia y la censura no solo vulneraron derechos fundamentales, sino que sometieron a orfandad estatal a miles de ciudadanos.

Indica que, ante la inacción del Gobierno, familias enteras se vieron obligadas a buscar a sus parientes y allegados utilizando herramientas rudimentarias para remover toneladas de escombros y trasladando cuerpos sin apoyo técnico ni logístico. En redes sociales abundan las denuncias de que la ayuda gubernamental se activó tres días después de los terremotos.

A continuación las claves más relevantes del informe de JEP:

La paradoja de un Estado inoperante

En el análisis realizado por la ONG, se contrasta la capacidad táctica del Estado para la coacción frente a su nula articulación logística para asistir a las víctimas. Respaldado por cifras recientes de Acnur, el texto resalta que un 39 % de los desplazados ha quedado a la intemperie, lo que evidencia la ausencia de refugios que cumplan con estándares mínimos de dignidad.

Depredación burocrática y extorsión

Justicia, Encuentro y Perdón documentó la transformación del aparato estatal en un obstáculo para las víctimas. El texto denuncia la burocratización extrema que impide el acceso de rescatistas locales y expone la escandalosa exigencia de pagos ilícitos —que ascienden hasta los 1000 dólares— para la entrega de cadáveres a sus familiares.

La censura como agravante

El análisis tipifica el bloqueo informativo y la opacidad en las cifras oficiales no solo como una violación de la libertad de expresión, sino como un riesgo civil que aísla a las víctimas, torpedea el auxilio internacional y genera un caos logístico en la distribución de la ayuda humanitaria.

Marco jurídico vulnerado

El informe advierte que recibir ayuda es un derecho inalienable de la víctima, y procurarla es un mandato imperativo e indelegable del Estado.

La ONG recalca que la asistencia humanitaria “no es una concesión del poder” y que “los acuerdos suscritos ante Naciones Unidas y la arquitectura jurídica global obligan al Estado a proveer ayuda inmediata, abstenerse de obstaculizar el flujo de socorro y, al verse superado en su capacidad de respuesta, solicitar y facilitar la cooperación internacional de manera transparente y sin condiciones políticas”.

Resiliencia civil frente a la orfandad estatal

El informe de Justicia, Encuentro y Perdón reconoce la voluntad y empatía incondicional del pueblo venezolano. Consolida el compromiso de la sociedad civil organizada para documentar, denunciar y acompañar a las víctimas en la exigencia de verdad y justicia.

Aclara que el informe no es solo un diagnóstico del desastre de los últimos ocho días, sino un registro minucioso para evitar que la narrativa oficial y la censura sepulten la memoria de los afectados y la responsabilidad institucional.

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