Programa Mundial de Alimentos prevé asistir a 500 000 afectados

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunció que prevé brindar asistencia alimentaria de emergencia a 500 000 personas en Venezuela, como parte de la respuesta humanitaria desplegada luego de los terremotos que causaron miles de fallecidos, heridos y damnificados.

Asistencia para cubrir necesidades urgentes

La directora regional del PMA, Lena Savelli, informó desde el estado La Guaira que el organismo busca cubrir las necesidades más urgentes de las familias que perdieron sus hogares y medios de vida.

“En este momento, el objetivo del Programa Mundial de Alimentos es brindar asistencia alimentaria de emergencia por un período de tres meses. Estas son las necesidades más inmediatas de las personas que han perdido casi todo”, declaró Savelli a la agencia EFE.

La funcionaria explicó que el PMA distribuye canastas de alimentos en las zonas afectadas para las familias que aún pueden cocinar, con provisiones suficientes para un mes. En paralelo, en los campamentos habilitados por Naciones Unidas se entregan almuerzos y cenas preparados para las personas desplazadas.

Solicitud de 50 millones de dólares

Savelli señaló que, además de los alimentos, las principales necesidades de la población incluyen acceso a agua potable y atención sanitaria.

“Hay muchas necesidades de alimentos, de salud y de agua. Aquí, en el campamento, estamos ofreciendo platos calientes, estamos también adaptando nuestra asistencia a las condiciones”, afirmó desde el campamento temporal instalado en el complejo deportivo Domo José María Vargas, en La Guaira.

El PMA lanzó un llamado internacional de ayuda por 50 millones de dólares para financiar las operaciones durante los primeros 3 meses de la emergencia.

De acuerdo con el último balance del Gobierno venezolano, más de 12 000 personas permanecen damnificadas y fueron habilitados 25 campamentos temporales, de los cuales 13 están en La Guaira, 8 en Caracas, 2 en Miranda, 1 en Carabobo y 1 en Yaracuy. Por su parte, Naciones Unidas instaló 3 campamentos transitorios donde varias de sus agencias coordinan la asistencia humanitaria a la población afectada.

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