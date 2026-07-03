Desde el 24 de junio la capacidad de apoyo social y la innovación tecnológica se unieron para tenderle una mano a quienes más lo necesitan actualmente. Es así como, ante la emergencia causada por los recientes terremotos en el país, la empresa de transporte y servicios de delivery Yummy Venezuela creó una campaña de recaudación de fondos nacional e internacional que ha alcanzado la cifra de 1 128 734 dólares.

Este esfuerzo colectivo se concreta, hasta el 3 de julio, en aportes de 20 800 personas y el respaldo de 14 empresas privadas. La iniciativa permite transformar las contribuciones de venezolanos y de extranjeros en una herramienta de acción inmediata para llevar alivio a las zonas más afectadas en el país.

El impacto de estos recursos económicos recolectados se ha visto reflejado en el financiamiento del traslado directo de México a Venezuela de 150 rescatistas de la brigada de los “topos”. Estos especialistas llegaron al país con el equipamiento necesario e indispensable para unirse a los trabajos de búsqueda en las edificaciones que se derrumbaron.

Logramos financiar el envío de 150 rescatistas profesionales de México a Venezuela con parte de los fondos donados en https://t.co/zzNGMmfbeG



Gracias a todos los que hicieron esto posible.



Ya están en Venezuela y a tiempo para salvar vidas 🇻🇪🤝🇲🇽 pic.twitter.com/Ke3wzJaZdy — Vicente Zavarce (@metavarce) July 1, 2026

Ayuda en los centros de acopio

Lo urgencia llevó a los organizadores a gestionar una parte de los fondos para la entrega de 3600 bolsas para cadáveres en el centro de acopio de La Esmeralda. Es una medida compleja pero necesaria para reducir los riesgos epidemiológicos y darle dignidad a los fallecidos, dijo Vicente Zavarce, CEO de Yummy. Expresó el dolor que implica atender esta faceta de la crisis y añadió que la decisión respondió directamente a la escasez de insumos médicos que se reportaron en los sectores más vulnerables.

Con parte de los fondos recolectados en https://t.co/QMwlRpJNNX hicimos entrega de 3,600 bolsas de cadaveres en el centro de acopio de La Esmeralda ❤️‍🩹



Hay que reducir los riesgos sanitarios en las zonas afectadas.



Cómo dueles Venezuela. El trabajo continúa pic.twitter.com/zufShmRzIv — Vicente Zavarce (@metavarce) July 1, 2026

Por otro lado, las complicaciones de movilidad en tierra debido al desastre ocasionado en La Guaira impulsaron la creación de alternativas de salida para los casos médicos de extrema urgencia. Así, a través de una alianza con Venemergencia, Yummy financió el traslado en helicópteros de pacientes desde La Guaira hasta Caracas. De esta forma se garantiza que las personas que estén más delicadas de salud puedan llegar en menos tiempo a centros de asistencia sanitaria.

Bajo este protocolo, mientras el equipo médico actúa en el cuidado general de los afectados, la plataforma de Yummy se encarga de los costos necesarios para mantener los vuelos activos.

Hemos empezado a financiar helicópteros desde La Guaira a Caracas para transportar a gente que necesita movilizarse con urgencia, en alianza con @Venemergencia que los está operando y ocupándose de los pacientes que lo necesitan 🚁🚁🚁



Sigan donando: https://t.co/zzNGMmfbeG pic.twitter.com/qR46dKrFvF — Vicente Zavarce (@metavarce) June 30, 2026

También la recaudación de fondos ha sido prioridad en la adquisición de los equipos médicos escasos en el país. La empresa gestionó la compra y la entrega directa a un grupo de médicos de un ecógrafo, herramienta indispensable para diagnosticar heridas internas y hemorragias.

Este ecógrafo ya se encuentra operativo en el estado La Guaira. Zavarce agradeció el respaldo del personal de la salud que se ha sumado voluntariamente a la iniciativa y le han comunicado lo que necesitan para poder atender a la población afectada.

Hoy compramos y entregamos a un grupo de doctores un ecógrafo para detectar heridas internas que pueden tener personas impactadas.



El ecografo ya está siendo utilizado en La Guaira activamente 🩻⛑️



Gracias a todos los médicos que nos han contactado para apoyarlos.



Recuerden… pic.twitter.com/Ct2lMBoVsw — Vicente Zavarce (@metavarce) July 3, 2026

Transparencia y canales de ayuda

Para poder garantizar que cada recurso donado sea administrado con total claridad, la aplicación habilitó una sección especial en su portal web donde los ciudadanos pueden revisar en tiempo real el destino y uso exacto del dinero recaudado. También, la plataforma actualizó sus servicios de delivery para que los usuarios puedan realizar donaciones pequeñas de manera opcional en cada compra que realicen y permitir así que el apoyo a esta causa continúe.

Adicionalmente, la iniciativa incluyó diversas formas de voluntariado para quienes desean colaborar pero no cuentan con recursos económicos. Activaron traslados completamente gratuitos para todos los que quieran acercarse a hospitales y clínicas a donar sangre. También habilitaron la opción de envíos gratuitos a más de 100 centros de acopio verificados.

Finalmente, hasta el 3 de julio, llevan un registro virtual para que centros de ayuda, como el refugio de las Hermanas Salesianas de Venezuela, reciban carpas y toldos para los afectados que lleguen al refugio.

Con esta iniciativa, la plataforma de transportes Yummy demuestra que la solidaridad y la unión hacen la diferencia y ayudan a construir segundas oportunidades en los momentos más difíciles del país.

Para donar a la causa en https://dona.yummyrides.com/

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.