Rescatistas internacionales concluyen misiones en Venezuela

Las misiones internacionales de búsqueda y rescate continúan la desmovilización en Venezuela tras varios días de intensas labores en las zonas devastadas por los terremotos. Equipos de España y Ecuador anunciaron el cierre de sus operaciones, luego de participar en tareas de localización de víctimas entre estructuras colapsadas, mientras expertos en salud pública advierten que el impacto de la emergencia persistirá mucho después de finalizados los rescates.

Fin de las operaciones de búsqueda

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó la tarde del 2 de julio, a través de su cuenta oficial en X, que el equipo USAR ECU-01 concluyó su misión en Venezuela y emprendió el retorno a Ecuador, tras recibir el reconocimiento y el agradecimiento de las comunidades con las que trabajó durante la emergencia.

“Culminamos nuestras labores con la gratitud y el cariño de nuestros hermanos venezolanos”, publicó la institución, y acompañó el mensaje con imágenes de la despedida del personal desplegado.

Un día antes, un equipo de siete bomberos españoles también abandonó el país tras permanecer cinco días en labores de rescate. Eugenio Mantero, secretario de la ONG Bomberos para el Mundo, explicó a la agencia EFE que el grupo trabajó de manera ininterrumpida durante varios días, intensificando las búsquedas en horario nocturno debido a las altas temperaturas que dificultaban las operaciones durante el día.

El rescatista señaló que no lograron encontrar sobrevivientes en su zona de intervención y describió una destrucción generalizada en Playa Grande y Caraballeda, donde numerosos edificios colapsaron. Según datos del equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (UNDAC), miles de rescatistas internacionales participaron en las operaciones y durante los primeros días lograron rescatar con vida a 12 personas.

La emergencia sanitaria continúa

Aunque las labores de búsqueda comienzan a concluir, la Sociedad Española de Epidemiología advirtió este viernes 3 de julio en la mañana que los riesgos sanitarios derivados de la emergencia pueden prolongarse durante meses.

La organización señaló que, además de la atención a los heridos, es prioritario garantizar la continuidad de los tratamientos médicos, el acceso a agua potable, el saneamiento básico y la atención a la salud mental de la población afectada.

Asimismo, alertó de que la pérdida de familiares, viviendas, redes de apoyo y medios de vida puede provocar estrés prolongado y cronificar el trauma entre los sobrevivientes. La entidad subrayó que la preparación previa, la calidad de las infraestructuras y la capacidad de respuesta de los servicios públicos son factores determinantes para reducir las consecuencias sanitarias y sociales de un desastre de esta magnitud.

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