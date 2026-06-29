Consejo de DDHH de la ONU solidario con tragedia en Venezuela 

A propósito de los dos terremotos que azotaron a Venezuela la semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) comenzó la sesión de este lunes en Ginebra, Suiza, con un minuto de silencio.

Antes de abrir una sesión de diálogo sobre los derechos humanos en suelo venezolano, el Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, Volker Türk, expresó sus condolencias por los más de 1700 fallecidos, según cifras oficiales.

“Mis pensamientos están con quienes han perdido a familiares y seres queridos y con las personas que resultaron heridas y con aquellos que hoy enfrentan dolor y un camino difícil, nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en este momento”, dijo Türk.

La organización informó que al menos 16 países comenzaron a enviar equipos de búsqueda para ayudar a rescatar a víctimas de entre los escombros, con 25 equipos que suman más de un millar de voluntarios.

“Toda forma de solidaridad material y moral resulta esencial en estos críticos momentos”, dijo Alexander Yánez, embajador venezolano ante la ONU.

Rocha denunció ensañamiento en su contra

Desde su arresto domiciliario, el abogado Perkins Rocha sostuvo que lo mantienen preso por defender la verdad.

“A las otras personas, que al igual que yo fueron imputadas por el mismo hecho, se les otorgó libertad. Solo a mí se me niega la amnistía y los pedimentos cautelares que me permitirían atender médicamente mis dolencias. A todos menos a mí se les ha dado libertad”, expresó.

Rocha recordó que fue representante de la oposición ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en las elecciones presidenciales y aseguró que defendió “el valor de las actas electorales que dieron el triunfo a Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro”.

Afirmó que por esa razón fue “violentamente detenido el 27 de agosto del 2024, confinado a un calabozo por espacio de 535 días, sin contacto familiar y sin asistencia jurídica”.

Explicó que, tras permanecer “más de un año y medio preso en la oscuridad”, fue trasladado fuera de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, pero continúa bajo arresto domiciliario, con un grillete electrónico y vigilancia policial permanente.

Durante su intervención, afirmó que “el juez que me niega la amnistía manifiesta públicamente el temor que tiene de otorgarme la libertad, pues lo han amenazado que de hacerlo él también iría preso. En Venezuela a esto se le llama el Efecto Afiuni”.

“Hoy soy el único procesado en mi causa, el juicio está suspendido y la Corte Superior no resuelve mi apelación”.

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