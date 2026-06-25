Solidaridad internacional y ofrecimientos de ayuda humanitaria a Venezuela tras sismos

Los gobiernos de El Salvador, Estados Unidos, Ecuador, Chile, Argentina, México, Perú y Bolivia han ofrecido asistencia y ayuda humanitaria a Venezuela, tras expresar su solidaridad luego de los dos devastadores sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron la región centro-norte del país este miércoles 24 de junio.

El Salvador : El presidente Nayib Bukele anunció la preparación inmediata de un contingente de 300 rescatistas y paramédicos , junto con 50 toneladas de medicamentos, insumos médicos y equipos de primera necesidad dispuestos para salir hacia Caracas. Pocas horas después, la encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, agradeció el gesto y dijo

: El presidente Nayib Bukele anunció la preparación inmediata de un contingente de , junto con de medicamentos, insumos médicos y equipos de primera necesidad dispuestos para salir hacia Caracas. Pocas horas después, la encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, agradeció el gesto y dijo Estados Unidos : El presidente Donald Trump ofreció asistencia inmediata y comunicó que instruó a todas las agencias federales a preparar ayuda rápida, enfatizando la disposición de ayudar al pueblo venezolano.

: El presidente Donald Trump ofreció asistencia inmediata y comunicó que instruó a todas las agencias federales a preparar ayuda rápida, enfatizando la disposición de ayudar al pueblo venezolano. Ecuador : El mandatario Daniel Noboa dispuso el envío inmediato de ayuda humanitaria para responder con rapidez ante la emergencia de infraestructura y personas heridas.

: El mandatario Daniel Noboa dispuso el para responder con rapidez ante la emergencia de infraestructura y personas heridas. Chile : La Cancillería chilena manifestó la total disposición de su gobierno para desplegar personal de rescate y asistencia humanitaria en las zonas afectadas si el gobierno venezolano lo requiere.

: La Cancillería chilena manifestó la total disposición de su gobierno para desplegar en las zonas afectadas si el gobierno venezolano lo requiere. Argentina : Emitió un comunicado oficial a través de su Cancillería ofreciendo canales de asistencia humanitaria para colaborar con las tareas de protección civil.

: Emitió un comunicado oficial a través de su Cancillería ofreciendo canales de para colaborar con las tareas de protección civil. México, Perú y Bolivia: Expresaron su solidaridad oficial a través de sus canales diplomáticos y pusieron a disposición recursos para colaborar con los planes de emergencia.

De igual forma, organizaciones con experiencia en la materia como la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C. (México) anunciaron que estamos monitoreando la situación en Venezuela para evaluar su participación, apegados a los protocolos internacionales: “Confiamos en la labor de las autoridades locales ante la emergencia. Enviamos nuestras más sinceras condolencias al pueblo hermano. Estamos atentos”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

