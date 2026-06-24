Terremoto de 7.0 grados sacude Caracas

Un terremoto de 7.0 grados sacudió parte de Venezuela la tarde de este miércoles, 24 de junio, y dejó varias edificaciones destruidas en Caracas, así como estructuras afectadas en otras ciudades del país. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el sismo ocurrió a las 18:04 (hora local) cerca de la población de Morón, en el estado de Carabobo, a unos 200 km al oeste de Caracas.El movimiento telúrico, que ha sido seguido por varias réplicas, impactó al menos a una decena de estados.Las zonas más afectadas de Caracas son Los Palos Grandes, Altamira, Sebucán y algunos urbanismos del centro de la ciudad.

El temblor se sintió en Caracas, pero también en los estados Bolívar, Aragua, Falcón, Anzoátegui, Lara, Táchira, Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Miranda, Guárico, Barinas, Portuguesa, Cojedes, Zulia y Yaracuy donde se ha mencionado a San Felipe como lugar del epicentro.

En redes sociales los usuarios han difundido videos e imágenes de lo ocurrido y se pueden ver grandes afectaciones en la zona del noreste de Caracas, especialmente en Los Palos Grandes y Altamira.