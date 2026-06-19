Expreso político Nelson Piñero: “El Sebin no ha dejado de seguir mis pasos”

El dirigente del partido político Encuentro Ciudadano, Nelson Piñero, denunció que desde que fue excarcelado el pasado 24 de febrero de este año ha sido perseguido por supuestos agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

“Me graban, me toman fotos y hasta se han parado frente a mi casa. Incluso si voy a compartir algo con mis hijos o amigos, o a jugar dominó, ellos están allí”, escribió Piñero en su cuenta de X.

Piñero, quien pasó dos años detenido en el Centro de Formación del Hombre Nuevo “El Libertador” en Tocuyito, estado Carabobo, dijo que sus redes sociales son monitoreadas constantemente.

“Hace unos días, uno de los funcionarios, a quien reconocí de inmediato porque incluso me llevó comida cuando estaba secuestrado, se me acercó en un acto político de calle, tenía puesta una franela de la oposición, me saludó y me preguntó por mis hijos. Leí eso inmediatamente como una amenaza”, expuso el dirigente político.

Piñero fue arrestado de manera arbitraria el pasado 21 de noviembre de 2023 por publicaciones críticas en la red social X contra el gobierno del actualmente encarcelado en Nueva York, Nicolás Maduro.

El dirigente político afirmó que el día fue excarcelado, el propio director de Tocuyito lo acompañó hasta la salida y abriendo una ventanilla, le señaló una camioneta blanca y le dijo: “Allí está la Cruz Roja, por si te sientes mal”.

Piñero expresó que ha documentado toda la persecución a la que ha sido sometido y la ha canalizado ante organismos internacionales de derechos humanos.

“Hago responsable a la dictadura chavista de cualquier cosa que me pueda suceder, y les aviso: seguiré haciendo política en la calle y en las redes sociales, porque opinar no es delito”, dijo el dirigente carabobeño.

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