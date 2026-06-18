El Mañanero del 18 de junio: Madre de víctima de la masacre de El Junquito habló ante la Corte IDH

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 18 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) evalúa la responsabilidad internacional del Estado venezolano por los hechos del 15 de enero de 2018 en Caracas, conocidos como la “Masacre de El Junquito”. Aquel día, un masivo operativo militar y policial cercó el chalé donde se resguardaba un grupo disidente liderado por el exinspector del Cicpc Óscar Pérez.

Representantes de Foro Penal y del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center exponen ante la Corte argumentos sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos denunciadas, incluyendo la alegada vulneración del derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de los fallecidos.



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Recién salido del horno: otras noticias

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Dólar/Euro BCV

La cita

Justicia, Encuentro y Perdón: “Ningún centro está efectivamente cerrado, y las obras prometidas representan el riesgo de destrucción de evidencia forense sin inspección previa, situación que nuestra organización percibe como una operación de impunidad arquitectónica. Mecanismos independientes, nacionales e internacionales, permanecen sin acceso a estos recintos desde 2017”.

Lo que rompe en redes

RECORDATORIO | Hay cumpleaños que se cuentan en años. Y hay cumpleaños que se cuentan en ausencias.



Hoy Josnars Adolfo Baduel, mi hermano, cumple 38 años, pero también acumula más de seis años resistiendo lo que ningún ser humano debería soportar: el encierro injusto, la… pic.twitter.com/nJQVpFQbzk — ANDREINA BADUEL (@AndreinaBaduel) June 17, 2026

Azuquita pa’l café

Una obra de arte con tomates y pepinos.

La ñapa (recomendamos…)

Te presentamos la agenda de la semana del Centro Cultural Chacao del 15 al 21 de junio.