Foro Penal informa que se han excarcelado 894 presos políticos desde el 8 de enero

El abogado Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, informó que desde el 8 de enero han confirmado la excarcelación de 894 personas que estaban detenidas por razones políticas.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el activista recordó que el 8 de enero se anunció el inicio de un proceso de excarcelaciones. «El gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento», informó Jorge Rodríguez en ese momento.

A partir de ese anuncio, familiares y organizaciones de derechos humanos han exigido la entrega de los listados con la identidad de las personas beneficiadas para poder verificar la información. Sin embargo, esto no se ha concretado.

A ese primer anuncio, le han seguido otros en los que el Ejecutivo ha informado sobre procesos de excarcelación. El 22 de mayo, Delcy Rodríguez anunció que en las «próximas horas» se alcanzarán las quinientas excarcelaciones de presos políticos. En sus declaraciones, aseguró que un total de 8.740 personas habían recibido la libertad plena desde febrero pasado con la ley de amnistía.

Las cifras dadas por el Ejecutivo han sido cuestionadas por familiares que siguen en vigilia esperando la liberación de sus seres queridos y por las organizaciones no gubernamentales que se enfrentan a la dificultad de poder contratar los datos ante la falta de información oficial.

Este viernes, Foro Penal reportó la excarcelación de varios presos políticos, entre ellos: Andreina Alemán, Jhon Jaimes, Diosmer Rumbos, Kelvis Coronel, Karen Hernández Rodríguez, Ana Zoris Gutiérrez, Keenami Guevara Vásquez, Aranza Hernández Castillo, Daniela Alexandra Araña Gutiérrez y Génesis Grisbely Rodríguez Araña.

Con información de TalCual

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