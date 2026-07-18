El Gobierno de Venezuela anunció este viernes 18 de julio que accedió a 346 millones de dólares que permanecían congelados en el Fondo Monetario Internacional (FMI), los cuales serán utilizados para financiar la recuperación y reconstrucción de las zonas devastadas por los terremotos del 24 de junio, en los que murieron más de 5000 personas y miles quedaron damnificadas.

Delcy Rodríguez, en su comunicado, agradeció el respaldo de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y de las instituciones que facilitaron el acceso a los recursos, al considerar que representan un apoyo clave para acelerar la recuperación de las comunidades afectadas.

Días antes, la portavoz del FMI, Julie Kozack, había explicado que el dinero corresponde al tramo de reservas de Venezuela dentro del organismo, un mecanismo que permite disponer rápidamente de liquidez para responder a situaciones de emergencia humanitaria.

El acceso a estos recursos ocurre pocos meses después de que el FMI reanudara formalmente sus relaciones con Venezuela, suspendidas desde 2019. El organismo anunció en abril el restablecimiento del vínculo institucional, lo que abrió la puerta para que el país pudiera gestionar nuevamente sus activos dentro del Fondo.

Balance de la tragedia

De acuerdo con el balance oficial más reciente, los terremotos del 24 de junio han dejado al menos 5119 fallecidos y 17 907 personas sin vivienda. Las autoridades mantienen las labores de reconstrucción con apoyo de organismos internacionales y de la ayuda humanitaria enviada por diversos países.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que el impacto económico del desastre equivale aproximadamente al 6 % del producto interno bruto (PIB) venezolano, lo que convierte a los sismos en una de las mayores emergencias que ha enfrentado el país en los últimos años.

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