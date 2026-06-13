Confirman la excarcelación de seis mujeres y tres militares detenidos por motivos políticos

La ONG Foro Penal, a través de su director presidente Alfredo Romero, confirmó una serie de excarcelaciones de nueve presos políticos, ocurridas durante la noche del viernes 12 de junio.

Las medidas abarcan a personas que estaban detenidos en centros penitenciarios militares y femeninos, muchos de los cuales cumplían condenas elevadas o permanecían privados de libertad bajo un patrón de represalia contra sus entornos familiares.

Seis mujeres recuperan su libertad

En primer lugar, fue excarcelada Aranza Hernández fue excarcelada tras haber sido detenida el 21 de noviembre de 2025 cuando tenía 19 años. La habían vinculado a la causa Plaza Venezuela, bajo señalamientos de supuestos planes con explosivos.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron que su reclusión configuró un castigo colectivo o Sippenhaft debido a su vínculo familiar con su hermano, el teniente exiliado Cristian Hernández. Su hermana de 16 años, Samantha, también estuvo detenida hasta mayo de 2026, mientras que su cuñada, Maykelis Borges, dio a luz en prisión antes de recibir el arresto domiciliario.

Foto: Clippve

También recuperó su libertad Ana Zoris Gutiérrez Torres, luego de permanecer más de ocho meses detenida por motivos políticos. Había sido arrestada en septiembre de 2025 junto a su tía, Merys Torres de Sequea, mientras se dirigían a visitar y llevar medicamentos al capitán Antonio Sequea, preso político detenido en El Rodeo I. La señora Merys había sido excarcelada previamente en mayo.

#12Jun 7:00pm Confirmada excarcelación de las presas políticas Aranza de los Angeles Hernández y Ana Zoris Gutiérrez Torres. Ambas presas desde 2025 y vinculadas al caso Plaza Venezuela. — Alfredo Romero (@alfredoromero) June 12, 2026

El Foro Penal también confirmó la excarcelación de Génesis Rodríguez Araña y Daniela Araña Gutiérrez. Estaban recluidas en el INOF y en Las Crisálidas, respectivamente. Ambas fueron detenidas en enero de 2025 por funcionarios de la Dgcim, en un operativo donde se les mantuvo incomunicadas durante semanas en una situación que configuró desaparición forzada.

Ambas fueron imputadas por conspiración, terrorismo, traición a la patria y otros delitos en el contexto de la “Operación Oro Tabacare”, una causa dirigida contra el entorno del teniente en el exilio José Rodríguez Araña, hermano de Génesis y primo de Daniela.

12Jun 6:45pm Ahora excarceladas las presas políticas DANIELA ALEXANDRA ARAÑA GUTIERREZ y GENESIS GRISBELY RODRIGUEZ ARAÑA. — Alfredo Romero (@alfredoromero) June 12, 2026

La noche del 12 de junio también fue excarcelada la profesional de la enfermería Andreina Alemán, quien estaba recluida en el INOF. Fue detenida el 22 de mayo de 2024 y, para el mismo mes de ese año, ya había recibido una condena de 21 años de prisión relacionada con la denominada Operación Gedeón.

Diversas denuncias apuntan a que su detención original y posterior condena formaron parte de la persecución judicial ejercida contra su familia por el único motivo de ser hermana del teniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Richard Alemán Castellano.

#12Jn momento en que la expresa política Andreina Alemán sale del centro de reclusión.#liberenatodoslospresospolíticos pic.twitter.com/Endw9llcv4 — Foro Penal (@ForoPenal) June 13, 2026

Asimismo, se confirmó la excarcelación de la socióloga Karen Sheydell Hernández Rodríguez, ciudadana de nacionalidad española que fue detenida el 5 de mayo de 2020. Fue condenada a la pena de 30 años de cárcel tras ser acusada de los delitos de “traición a la patria, rebelión, conspiración con gobierno extranjero, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación para delinquir”.

#12Jun 10:30pm Excarceladas las presas políticas ANDREINA JOSE ALEMAN CASTELLANO, fecha de arresto 22/05/2024 y KAREN SHEYDELL HERNANDEZ RODRIGUEZ, fecha de arresto 05/05/2020. — Alfredo Romero (@alfredoromero) June 13, 2026

Tres militares excarcelados en Ramo Verde

El grupo de excarcelados también incluyó a varios presos políticos militares que estaban recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde. Entre ellos se encuentra el teniente de Aviación Diosmer Daniel Rumbos García, detenido el 20 de mayo de 2019 dentro del denominado Caso Sukhoi, donde se acusó falsamente a siete oficiales de suministrar datos confidenciales sobre aeronaves Su-30 a Colombia.

Rumbos García había sido sentenciado a 30 años de prisión. Su hermana Leidymar Rumbos informó que tendrá que cumplir un “régimen de presentación.

En este mismo procedimiento conjunto recuperó su libertad el sargento mayor tercero del Ejército, Jhon Bladimir Jaimes, quien también permanecía recluido en Ramo Verde. Jaimes cumplía la pena máxima de 30 años de prisión.

La lista de excarcelaciones de esta sección carcelaria se completó con la excarcelación del sargento Kelvin Coronel, cerrando así un ciclo de condenas para este grupo de presos políticos.

#12Jn Nuestra Coordinadora Nacional del @ForoPenal Rachel González recibe a los ahora expresos políticos Jhon Jaimes, Diosmer Rumbos y Kelvis Coronel, después de su excarcelación. #AbrazoDeLibertad#LiberenATodosLosPresosPoliticos pic.twitter.com/Li1Upcil6f — Foro Penal (@ForoPenal) June 13, 2026

#12Jun 8:40pm Ahora los presos políticos Jhon Bladimir Jaimes y Daniel Rumbos excarcelados. Llevaban 7 años y estaban condenados a 30 años. Estaban en Ramo Verde — Alfredo Romero (@alfredoromero) June 13, 2026

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