Excarcelan a Aranza Hernández y Ana Zoris Gutiérrez, dos víctimas de Sippenhaft

Durante este viernes, 12 de junio, se conoció la excarcelación de Aranza Hernández y Ana Zoris Gutiérrez, dos mujeres que permanecían privadas de libertad por motivos políticos. Ambas fueron víctimas de Sippenhaft, una práctica de castigar, perseguir o detener a los familiares de un perseguido político como mecanismo de presión, castigo o represalia.

Aranza, de 19 años, fue detenida el 21 de noviembre de 2025 debido a su vínculo de parentesco con el teniente disidente Cristian Hernández, quien actualmente se encuentra en el exilio. La persecución del Estado no se limitó a ella, ya que su hermana menor, Samantha Hernández, una adolescente de 16 años, también estuvo detenida bajo la misma lógica de retaliación familiar y fue excarcelada apenas unas semanas antes que Aranza.

La persecución hacia la familia del exmilitar disidente también alcanzó a otros parientes. En enero de 2025 detuvieron a su esposa Maykelis Borges teniendo dos meses de embarazo. Durante su periodo de gestación estuvo en riesgo de perder a su bebé. Finalmente dio a luz en prisión y fue excarcelada el 19 de febrero de 2026 y se mantiene bajo arresto domiciliario.

Por su parte, Ana Zoris Gutiérrez vivió un calvario que comenzó el 20 de septiembre de 2025, cuando fue interceptada junto a su tía, Merys Torres de Sequea, por un grupo de hombres encapuchados. Ambas fueron detenidas cuando se dirigían a visitar y llevarle medicamentos esenciales al capitán de la GNB Antonio Sequea, un exmilitar y preso político recluido en la prisión de El Rodeo I. Merys Torres de Sequea, quien es madre del capitán, permaneció en cautiverio hasta mayo de 2026.

Excarcelada Zoris Gutierrez, quien estaba detenida desde el 20 de septiembre del 2025, fecha en la que tambien fue secuestrada su prima Merys Torres. Ambas detenidas por ser familia directa de Antonio Sequea, preso en El Rodeo 1. Ellas nunca debieron estar presas! pic.twitter.com/W52CLraWBo — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) June 12, 2026

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