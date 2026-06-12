María Corina Machado evalúa “próximos pasos” para Venezuela con el secretario general de la OEA

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, se reunió este viernes, 12 de junio, con Albert Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), encuentro en el que conversaron sobre los “acontecimiento más recientes y los próximos pasos en Venezuela”.

Así lo informó a través de sus redes sociales el diplomático surinamés, donde además señaló que en la reunión destacaron “el importante papel que la OEA y sus Estados Miembros pueden desempeñar para avanzar el actual proceso de transición” en Venezuela.

Ramdin detalló que Venezuela “es una prioridad para la región” y para su administración. En ese sentido, expresó que la próxima 56ª Asamblea General de la OEA en Panamá “brindará una nueva oportunidad para que los Estados Miembros evalúen cómo apoyar mejor a Venezuela en esta coyuntura crítica”.

“La OEA está lista para colaborar mediante la cooperación y observación electoral, iniciativas de reconciliación, reformas de justicia, apoyo en materia de seguridad y otros esfuerzos en los que la Organización cuenta con ventajas comparativas estratégicas. En última instancia, nuestros esfuerzos deben priorizar el bienestar de todos los venezolanos”, finalizó Ramdin en su comunicado.

Esta reunión se suma a los encuentros que Machado ha venido sosteniendo en los últimos meses con diferentes jefes de Estado y organizaciones multilaterales para abordar la situación política del país, tras los acontecimientos del 3 de enero, donde fue capturado el exgobernante Nicolás Maduro.

Sostuve una productiva reunión de trabajo con la líder venezolana María Corina Machado @MariaCorinaYA para conversar sobre los acontecimientos más recientes y los próximos pasos en Venezuela. Destacamos el importante papel que la @OEA_oficial y sus Estados Miembros pueden… pic.twitter.com/X3ij8DAq4r — Albert R. Ramdin – OAS Secretary General (@SG_OEA_OAS) June 12, 2026

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