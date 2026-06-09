Inversiones en Venezuela no aseguran democracia ni bienestar

Este martes 9 de junio tuvo lugar un conversatorio moderado por el ciberactivista y periodista Luis Carlos Díaz, cuyo eje central fue el más reciente informe de Transparencia Venezuela titulado “La trampa de la estabilización”.

En el documento se destaca que aunque las inversiones en Venezuela son importantes y necesarias, la estabilidad económica por sí sola no garantiza democracia, transparencia ni bienestar para la población.

El evento contó con la participación de Omar Zambrano, economista y profesor de la UCAB; Christi Rangel, economista e investigadora de Transparencia Venezuela; y Mercedes De Freitas, directora de la organización.

Este es el tercer informe presentado por Transparencia Venezuela en lo que va de año. Respecto a la llegada de inversionistas al país, Christi Rangel señaló que la seguridad jurídica y la estabilidad política son factores atractivos para los empresarios. No obstante, más inversiones no se traducen necesariamente en mayor desarrollo económico. La economista recordó que, a lo largo de dos décadas, Venezuela ha tenido acuerdos importantes con Rusia, China y otros países de América Latina que no cumplieron con las expectativas de desarrollo.

La historia reciente demuestra que la estabilidad financiera puede convertirse en la fachada de un régimen autoritario si no existen instituciones independientes ni justicia real. Ejemplos como Rusia, China, Myanmar y, especialmente, Vietnam, evidencian que es posible registrar… pic.twitter.com/AKfxi896GH — Transparencia Vzla (@NoMasGuiso) June 9, 2026

Falta de información clara sobre las inversiones

El informe enfatiza que el crecimiento económico no puede concebirse de manera aislada del desarrollo sostenible y del desarrollo humano. Transparencia Venezuela expresa su preocupación de que los capitales que ingresan al país no sean constructivos. Mercedes De Freitas destacó que los ingresos petroleros no se reflejan en empleos de calidad.

“Todo el mundo habla de que está llegando inversión, pero lo que vemos es mucha propaganda y poca información”, aseveró la directora de la ONG.

La falta de información sobre las inversiones genera desconfianza en los capitales. La organización exigió datos claros y rendición de cuentas sobre cuánto queda realmente en el país de esas inversiones. El informe clasificó un total de ocho riesgos, basados en experiencias internacionales, como la de Vietnam: un país con grandes alianzas internacionales, pero sin democracia.

Dos caminos posibles

Desde la perspectiva de Omar Zambrano, Venezuela enfrenta dos posibles caminos: el de Vietnam y el de Polonia. En ambos casos, las economías transitaron de la centralización a un mercado funcional. La diferencia es que en Polonia se respetan los derechos humanos, la institucionalidad y la democracia. “Venezuela no tiene las condiciones para seguir el camino de Vietnam”, aseguró Zambrano, debido a que en el país convive un “archipiélago” de fuerzas, ninguna de las cuales controla el poder político de manera completa.

Zambrano subrayó que es necesario recuperar la democracia y la institucionalidad por encima de la economía, pues sin legitimidad no hay recuperación económica. Para Christi Rangel, la separación de poderes es indispensable y se debe garantizar la autonomía del sistema judicial y del parlamento, con el fin de asegurar la estabilidad de las actividades futuras y evitar conflictos de interés.

La falta de legitimidad democrática convierte la inversión en Venezuela en un riesgo

Los especialistas coincidieron en que, frente al contexto actual de Venezuela, sólo se aproximarán aquellos inversionistas dispuestos a asumir riesgos en una situación que puede cambiar en cualquier momento. Omar Zambrano también destacó que la diáspora venezolana constituye un activo económico relevante, pero alertó que mientras se resuelva la legitimidad democrática, muchas de las personas que emigraron se inhiben de regresar.

Además, el profesor de la UCAB enfatizó que mientras no se pague o haya compromisos de pago de la deuda externa de 170 859 millones de dólares, la apertura de Venezuela a los mercados financieros internacionales seguirá siendo limitada.

Finalmente, los especialistas recalcaron que Venezuela necesita inversionistas que estén dispuestos a pensar en el crecimiento a largo plazo. Omar Zambrano resaltó la importancia de clarificar la relación entre tutor y tutelado entre Estados Unidos y Venezuela: las tres etapas propuestas por la administración estadounidense deben estar mejor fundamentadas con contenido concreto.

“Eso le daría muchísima más certidumbre al proceso, al contar con una secuencia de eventos tangibles que tanto la comunidad internacional como los agentes en Venezuela podrían monitorear”, concluyó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

